Ergin Ataman: Ayrıntılı planlar yapıyoruz; ama uygulayan olmasaydı, planın önemi yoktu…

Zorlu Yunanistan maçından sonra dikkat çekmişti Ergin Ataman:

“Plan var ama, uygulanmıyorsa, planın önemi yok…”

* * *

Bu tespit, (ekonomiden hukuka…) her alanda geçerli...

Bilgiye/veriye/deneyimlere dayalı, bilim­sel bir planlama/kurallar çok önemli…

Ama “uygulanması”, çok çok daha önemli…

* * *

12 dev adam ve filenin sultanları:

Doğruda israr ettiler…

Yanlışları da gördüler ve zaman kaybetme­den doğruya dönmesini bildiler…

* * *

Rehavete kapılmadılar…

Açık ara öndeyken dahi, çabayı/mücadeleyi bırakmadılar…

* * *

Birbirlerine güvendiler…

“Ben daha deneyimliyim”, “Ben daha güçlüyüm” gibi bencilliklere girmediler…

* * *

Ve…

Kendi sayısına değil, takımın sayısına odaklandılar…

VELHASIL

Küresel ekonomide de:

Yenmeniz gerekmiyor;

Kaliteli/rekabetçi olduğunuzu göstermek yetiyor…

* * *

“En iyisi Türkiye’de”, “Hak eden Türkiye’ydi” dedirtmek:

Turizmden/sanayiye aranılan olmaya, dış güveni/talebi artırmaya katalizör oluyor…

* * *

Rekabetçi yapı:

Teknolojik gelişimi, dünya ihtiyacına ve talebine göre, dünya standartlarında yada üs­tünde üretimin kapısını açıyor…

* * *

Bunun için:

“Azınlığı değil geneli kalkındırmak için” yaptığımız planları, koyduğumuz ku­ralları, “geneli oyuncu yaparak”, eksiksiz uy­gulamak gerekiyor/yetiyor…

* * *

Oyuna/plana ve uygulamaya herkesi/her konuyu dahil edemeyince, çabalayanlar da başarısız kılınıyor…

Kurunun yanında yaş da yanıyor…

Bizleri gururlandıran ve umutlandıran 12 dev adamın da, filenin sultanlarının da verdiği ders bu…