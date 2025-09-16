Ergin Ataman: Ayrıntılı planlar yapıyoruz; ama uygulayan olmasaydı, planın önemi yoktu…
Zorlu Yunanistan maçından sonra dikkat çekmişti Ergin Ataman:
“Plan var ama, uygulanmıyorsa, planın önemi yok…”
* * *
Bu tespit, (ekonomiden hukuka…) her alanda geçerli...
Bilgiye/veriye/deneyimlere dayalı, bilimsel bir planlama/kurallar çok önemli…
Ama “uygulanması”, çok çok daha önemli…
* * *
12 dev adam ve filenin sultanları:
Doğruda israr ettiler…
Yanlışları da gördüler ve zaman kaybetmeden doğruya dönmesini bildiler…
* * *
Rehavete kapılmadılar…
Açık ara öndeyken dahi, çabayı/mücadeleyi bırakmadılar…
* * *
Birbirlerine güvendiler…
“Ben daha deneyimliyim”, “Ben daha güçlüyüm” gibi bencilliklere girmediler…
* * *
Ve…
Kendi sayısına değil, takımın sayısına odaklandılar…
VELHASIL
Küresel ekonomide de:
Yenmeniz gerekmiyor;
Kaliteli/rekabetçi olduğunuzu göstermek yetiyor…
* * *
“En iyisi Türkiye’de”, “Hak eden Türkiye’ydi” dedirtmek:
Turizmden/sanayiye aranılan olmaya, dış güveni/talebi artırmaya katalizör oluyor…
* * *
Rekabetçi yapı:
Teknolojik gelişimi, dünya ihtiyacına ve talebine göre, dünya standartlarında yada üstünde üretimin kapısını açıyor…
* * *
Bunun için:
“Azınlığı değil geneli kalkındırmak için” yaptığımız planları, koyduğumuz kuralları, “geneli oyuncu yaparak”, eksiksiz uygulamak gerekiyor/yetiyor…
* * *
Oyuna/plana ve uygulamaya herkesi/her konuyu dahil edemeyince, çabalayanlar da başarısız kılınıyor…
Kurunun yanında yaş da yanıyor…
Bizleri gururlandıran ve umutlandıran 12 dev adamın da, filenin sultanlarının da verdiği ders bu…
|Borsa
|11.000,26
|6,06 %
|Dolar
|41,3152
|0,05 %
|Euro
|48,6407
|0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1765
|0,03 %
|Altın (GR)
|4.887,52
|0,05 %
|Altın (ONS)
|3.679,32
|0,98 %
|Brent
|67,1700
|0,83 %