Google Haberler

Ergin Ataman: Ayrıntılı planlar yapıyoruz; ama uygulayan olmasaydı, planın önemi yoktu…

Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
Tüm Yazıları

Zorlu Yunanistan maçından sonra dikkat çekmişti Ergin Ataman:

“Plan var ama, uygulanmıyorsa, planın önemi yok…”

* * *

Bu tespit, (ekonomiden hukuka…) her alanda geçerli...

Bilgiye/veriye/deneyimlere dayalı, bilim­sel bir planlama/kurallar çok önemli…

Ama “uygulanması”, çok çok daha önemli…

* * *

12 dev adam ve filenin sultanları:

Doğruda israr ettiler…

Yanlışları da gördüler ve zaman kaybetme­den doğruya dönmesini bildiler…

* * *

Rehavete kapılmadılar…

Açık ara öndeyken dahi, çabayı/mücadeleyi bırakmadılar…

* * *

Birbirlerine güvendiler…

“Ben daha deneyimliyim”, “Ben daha güçlüyüm” gibi bencilliklere girmediler…

* * *

Ve…

Kendi sayısına değil, takımın sayısına odaklandılar…

VELHASIL

Küresel ekonomide de:

Yenmeniz gerekmiyor;

Kaliteli/rekabetçi olduğunuzu göstermek yetiyor…

* * *

“En iyisi Türkiye’de”, “Hak eden Türkiye’ydi” dedirtmek:

Turizmden/sanayiye aranılan olmaya, dış güveni/talebi artırmaya katalizör oluyor…

* * *

Rekabetçi yapı:

Teknolojik gelişimi, dünya ihtiyacına ve talebine göre, dünya standartlarında yada üs­tünde üretimin kapısını açıyor…

* * *

Bunun için:

“Azınlığı değil geneli kalkındırmak için” yaptığımız planları, koyduğumuz ku­ralları, “geneli oyuncu yaparak”, eksiksiz uy­gulamak gerekiyor/yetiyor…

* * *

Oyuna/plana ve uygulamaya herkesi/her konuyu dahil edemeyince, çabalayanlar da başarısız kılınıyor…

Kurunun yanında yaş da yanıyor…

Bizleri gururlandıran ve umutlandıran 12 dev adamın da, filenin sultanlarının da verdiği ders bu…

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 11.000,26 6,06 %
Dolar 41,3152 0,05 %
Euro 48,6407 0,07 %
Euro/Dolar 1,1765 0,03 %
Altın (GR) 4.887,52 0,05 %
Altın (ONS) 3.679,32 0,98 %
Brent 67,1700 0,83 %
Çok Okunanlar