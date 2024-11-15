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Eşit İş = Kapsayıcı Kalkınma

Aslı DEDE
Aslı DEDE Sürdürülebilir Yaşam [email protected]

Sosyal sürdürülebilirlik küresel amaçların çok önemli bir boyu­tu ve bizleri kapsayıcılık için çalışma­ya davet ediyor. 17 kalkınma amacından biri olan “10.Eşitsizsizliklerin Azaltılma­sı” diyor ki: Ülkeler içinde ve arasında eşit­sizlikleri azaltalım. Dünyanın her yerinde­ki insanların ve toplulukların refahını ko­ruyalım. Çünkü dünya nüfusunun herhangi bir parçasını dışarıda bırakırsak, sürdürü­lebilir kalkınmayı sağlayamayız.

ES Kariyer Engelli İstihdam Danış­manlığı Kurucusu, Çeşitlilik ve Kapsayı­cılık Savunucusu Esra Odabaşı Podcast konuğum oldu. Yola çıkış amacını "engel­li çalışanlara daha fazla ve sürdürülebi­lir istihdam yaratmak" olarak tanımlıyor. Araştırmalar Türkiye nüfusunun yakla­şık %13’ünün engelli olduğunu ve ancak yaklaşık %22’sinin aktif olarak çalışabil­diği söylüyor. ES Kariyer aktif iş gücünün doğru olarak kullanılmasını sağlamak için adaylarla görüşüp, davranış analizlerini de yaptıktan sonra, uygun pozisyonlara uy­gun adayların yerleştirilmesini sağlıyor.

Önyargıları kırmak en önemli işimiz

10 yıl global ve ve kurumsal şirketlerde engelli kadrosunda insan kaynakları de­neyimi edindikten sonra ES Kariyer’i ku­ran Esra Odabaşı, farkındalık sürecini şöy­le anlatıyor: “Benim de en başta önyargım vardı. Benden daha mı az performans bek­lenecek, bana daha mı az sorumluluk veri­lecek, diye düşünmüştüm.

Böyle olmadı­ğını ve doğru işte doğru engellinin çalış­masının aslında verimi de artırabileceğini öğrendim. Çünkü engelliler yaşama enteg­re olurken farklı bakış açıları geliştiriyor ve daha inovatif olabiliyorlar. Böyle bir gü­cün atıl olmaması gerekiyor. Türkiye'de 10 milyon engelli var ve 2 milyonu çalışabilir durumda. Engelli çalışanlar ile şirketler arasında köprü olmaya karar verip girişi­me yöneldim.

Savunucusu olduğum konu, engellilere doğru olanakları sağlamak ve uygun olan bütün pozisyonlarda çalışabilmeleri için eşit fırsatlar yaratmak. 9 yıla yakın süredir 7 bine yakın engelli adaya dokunduk. Eği­timler, atölyeler ve çalıştaylarda onlarla buluşup geri bildirimler alıyoruz. İş yaşa­mında iyileştirmeye yönelik yorumlarını ve önerilerini değerlendiriyoruz.

Kurumlar için engelli istihdamında ya­sal zorunluluk var. Gerçekten fırsat eşitliği olana kadar pozitif ayrımcılık yapmak zo­rundayız. 50 ve üzeri çalışanı olan şirket­ler yüzde üç engelli çalıştırmak zorunda. Biz doğru kişilerin yönlendirilmesi ve ön­yargıların kırılması peşindeyiz. Finans uz­manı, kasiyer, depo çalışanı, kıdemli insan kaynakları uzmanı ve daha birçok çeşitli ünvanlarla çalışan yerleştirdik.”

Engelliler ile çalışmaya ne kadar hazırsınız?

Yasal düzenlemeler ve sosyal sürdürü­lebilirlik çalışmaları ile artık iş yaşamın­da daha çok engelli ile çalışacağız. Peki buna ne kadar hazırız? Esra Hanım, istih­dam sonrasında çalışma ortamındaki uyu­mun da önemine değiniyor. “Doğru insan­ları doğru işe yerleştirmek ile başladık. Ar­dından engelliler ile mülakat teknikleri, kapsayıcılık ve çeşitlilik eğitimleri geldi. Yöneticilere ise Engelli İletişimi ve Kap­sayıcı Liderlik ve Farklılıkları Yönetmek konularında eğitimler veriyoruz. Aslında hepimiz birbirimizden farklıyız. Mesele, doğru yeteneği doğru koşullarda nasıl is­tihdam edip yönetilemek. “

Önyargıları gençlerle festivalde kırıyoruz

Sosyal dönüşüm için 1 Aralık’ta Sürdü­rülebilir Yaşam Festivali ile gençler, üni­versiteler ve iş dünyası sürdürülebilirik vizyonunda buluşuyor. Eşit İş Kapsayıcı Kalkınma başlıklı oturumda Esra Odaba­şı da konuşmacı olarak yer alıyor. Siz de festivalde destekçi olmak için Surdurule­bilirYasam Festivali.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

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