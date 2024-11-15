Eşit İş = Kapsayıcı Kalkınma
Sosyal sürdürülebilirlik küresel amaçların çok önemli bir boyutu ve bizleri kapsayıcılık için çalışmaya davet ediyor. 17 kalkınma amacından biri olan “10.Eşitsizsizliklerin Azaltılması” diyor ki: Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltalım. Dünyanın her yerindeki insanların ve toplulukların refahını koruyalım. Çünkü dünya nüfusunun herhangi bir parçasını dışarıda bırakırsak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayamayız.
ES Kariyer Engelli İstihdam Danışmanlığı Kurucusu, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Savunucusu Esra Odabaşı Podcast konuğum oldu. Yola çıkış amacını "engelli çalışanlara daha fazla ve sürdürülebilir istihdam yaratmak" olarak tanımlıyor. Araştırmalar Türkiye nüfusunun yaklaşık %13’ünün engelli olduğunu ve ancak yaklaşık %22’sinin aktif olarak çalışabildiği söylüyor. ES Kariyer aktif iş gücünün doğru olarak kullanılmasını sağlamak için adaylarla görüşüp, davranış analizlerini de yaptıktan sonra, uygun pozisyonlara uygun adayların yerleştirilmesini sağlıyor.
Önyargıları kırmak en önemli işimiz
10 yıl global ve ve kurumsal şirketlerde engelli kadrosunda insan kaynakları deneyimi edindikten sonra ES Kariyer’i kuran Esra Odabaşı, farkındalık sürecini şöyle anlatıyor: “Benim de en başta önyargım vardı. Benden daha mı az performans beklenecek, bana daha mı az sorumluluk verilecek, diye düşünmüştüm.
Böyle olmadığını ve doğru işte doğru engellinin çalışmasının aslında verimi de artırabileceğini öğrendim. Çünkü engelliler yaşama entegre olurken farklı bakış açıları geliştiriyor ve daha inovatif olabiliyorlar. Böyle bir gücün atıl olmaması gerekiyor. Türkiye'de 10 milyon engelli var ve 2 milyonu çalışabilir durumda. Engelli çalışanlar ile şirketler arasında köprü olmaya karar verip girişime yöneldim.
Savunucusu olduğum konu, engellilere doğru olanakları sağlamak ve uygun olan bütün pozisyonlarda çalışabilmeleri için eşit fırsatlar yaratmak. 9 yıla yakın süredir 7 bine yakın engelli adaya dokunduk. Eğitimler, atölyeler ve çalıştaylarda onlarla buluşup geri bildirimler alıyoruz. İş yaşamında iyileştirmeye yönelik yorumlarını ve önerilerini değerlendiriyoruz.
Kurumlar için engelli istihdamında yasal zorunluluk var. Gerçekten fırsat eşitliği olana kadar pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. 50 ve üzeri çalışanı olan şirketler yüzde üç engelli çalıştırmak zorunda. Biz doğru kişilerin yönlendirilmesi ve önyargıların kırılması peşindeyiz. Finans uzmanı, kasiyer, depo çalışanı, kıdemli insan kaynakları uzmanı ve daha birçok çeşitli ünvanlarla çalışan yerleştirdik.”
Engelliler ile çalışmaya ne kadar hazırsınız?
Yasal düzenlemeler ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmaları ile artık iş yaşamında daha çok engelli ile çalışacağız. Peki buna ne kadar hazırız? Esra Hanım, istihdam sonrasında çalışma ortamındaki uyumun da önemine değiniyor. “Doğru insanları doğru işe yerleştirmek ile başladık. Ardından engelliler ile mülakat teknikleri, kapsayıcılık ve çeşitlilik eğitimleri geldi. Yöneticilere ise Engelli İletişimi ve Kapsayıcı Liderlik ve Farklılıkları Yönetmek konularında eğitimler veriyoruz. Aslında hepimiz birbirimizden farklıyız. Mesele, doğru yeteneği doğru koşullarda nasıl istihdam edip yönetilemek. “
Önyargıları gençlerle festivalde kırıyoruz
Sosyal dönüşüm için 1 Aralık’ta Sürdürülebilir Yaşam Festivali ile gençler, üniversiteler ve iş dünyası sürdürülebilirik vizyonunda buluşuyor. Eşit İş Kapsayıcı Kalkınma başlıklı oturumda Esra Odabaşı da konuşmacı olarak yer alıyor. Siz de festivalde destekçi olmak için SurdurulebilirYasam Festivali.com adresinden bilgi alabilirsiniz.