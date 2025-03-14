Eşitlik, yine bir sonraki bahara mı kaldı?

2025 yılı Dünya Kadınlar Günü geçip git­ti. Artık eşitlik konuşmaya bir sonraki yıla kadar uzun bir mola verebiliriz. Kadın­lar ve kız çocukları dünya nüfusunun yarı­sını oluşturuyor. Küresel dönüşümde etki­si böylesine güçlü bir potansiyel için acaba 2026 yılında neler konuşuyor olacağız? Ya da, yine sadece konuşacak mıyız?

Küresel çapta cinsiyet eşitliğine ulaş­mamıza 134 yıl var, Dünya Ekonomik Fo­rumu 2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizli­ği Raporu böyle söylüyor. BM Sürdürü­lebilir Kalkınma Amaçları 2024 raporu ise “5.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” amacı için dünyada ilerleme olmadığı gösteri­yor.

Türkiye, son bir yılda toplumsal cin­siyet eşitliğinin hiçbir alt hedefinde iler­leyemedi Küresel Cinsiyet Uçurumu En­deksi’nde Türkiye 146 ülke arasında 127. sırada. Dünya Kadınlar Günü kapsamına bu verileri paylaşan UN Global Compact Türkiye, iş dünyasını toplumsal cinsiyet eşitliği için somut adımlar atmaya çağır­dı.UN Global Compact 160’dan fazla ül­kede 20 binin üzerinde şirket ve 4 bin beş yüz üzerinde şirket dışı üyesi ile dünya­nın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı küresel ekonomi için kurumların iş bir­liği ile harekete geçmeleri için çalışıyor.

Sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna dikkat çeken UN Global Compact Türki­ye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dör­düncü “Şirketler, yalnızca ekonomik bü­yümeye odaklanmakla kalmayıp, kapsa­yıcı ve adil bir çalışma ortamı yaratma sorumluluğunu da üstlenmeli. İş dünya­sını toplumsal cinsiyet eşitliği için net, somut, gerçekçi ve iddialı hedefler be­lirlemeye ve hemen bugünden harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, daha adil bir toplum ve güçlü bir ekonomi oluşmasını sağlıyor. Kadınların ekonomik sistemde daha çok ve aktif yer almasına ihtiyacımız var. Bu kapsamda iş dünyasının üzerinde çalışması gerek konular ise; kadınların yö­netim kademelerinde daha fazla yer alması, eşit işe eşit ücret sağlanması, çalışma haya­tında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği iş dünya­sının gündeminde her geçen gün daha fazla yer alıyor. Programlar hayata geçi­ren, hedefler açıklayan şirketlerin arttı­ğını görmek memnuniyet verici.” diyen Ahmet Dördüncü, verilerin ise farklı şey­ler söylediğini belirtiyor: “İş dünyasının çabaları verilere henüz aynı oranda yan­sımıyor.

2024 yılı TÜİK verilerine gö­re, Türkiye’de kadınların istihdam oranı yüzde %36.7. Orta ve üst düzey yönetim kademesinde her 5 yöneticiden sadece biri kadın. Borsa İstanbul›a kote şirket­lerin yönetim kurulunda kadın üye ora­nı yaklaşık %18. Bu şirketlerin %35’inin yönetim kurullarında hiç kadın üye yok.

Türkiye’de kadınlar aynı işi yapan er­keklerden yüzde 15.6 daha az kazanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği dünya gene­linde uzun zamandır konuşulmasına rağmen hala en az ilerleme kaydettiği­miz alanların başında geliyor. UN Glo­bal Compact Türkiye olarak iş dünyasını toplumsal cinsiyet eşitliği için net, so­mut, gerçekçi ve iddialı hedefler belirle­meye ve hemen bugünden harekete geç­meye davet ediyoruz.” dedi.

Artık sözden eyleme geçelim.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için so­mut adımlar atmayı isteyen şirketler, UN Global Compact Türkiye’nin 2020 yılında bu yana yürüttüğü “Hedef Top­lumsal Cinsiyet Eşitliği Programı” için yeni dönem kayıtları 12 Mart’ta başlı­yor. Program, şirketleri kadınların üst yönetimde temsiline yönelik iddialı hedefler belirlemeye, eşit işe eşit üc­ret sağlamaya ve bu hedeflere ulaşmaya teşvik ediyor. Eşitlik iş dünyasında ar­tık sadece konuşulmasın. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.