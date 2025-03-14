Eşitlik, yine bir sonraki bahara mı kaldı?
2025 yılı Dünya Kadınlar Günü geçip gitti. Artık eşitlik konuşmaya bir sonraki yıla kadar uzun bir mola verebiliriz. Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor. Küresel dönüşümde etkisi böylesine güçlü bir potansiyel için acaba 2026 yılında neler konuşuyor olacağız? Ya da, yine sadece konuşacak mıyız?
Küresel çapta cinsiyet eşitliğine ulaşmamıza 134 yıl var, Dünya Ekonomik Forumu 2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu böyle söylüyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2024 raporu ise “5.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” amacı için dünyada ilerleme olmadığı gösteriyor.
Türkiye, son bir yılda toplumsal cinsiyet eşitliğinin hiçbir alt hedefinde ilerleyemedi Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nde Türkiye 146 ülke arasında 127. sırada. Dünya Kadınlar Günü kapsamına bu verileri paylaşan UN Global Compact Türkiye, iş dünyasını toplumsal cinsiyet eşitliği için somut adımlar atmaya çağırdı.UN Global Compact 160’dan fazla ülkede 20 binin üzerinde şirket ve 4 bin beş yüz üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı küresel ekonomi için kurumların iş birliği ile harekete geçmeleri için çalışıyor.
Sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna dikkat çeken UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü “Şirketler, yalnızca ekonomik büyümeye odaklanmakla kalmayıp, kapsayıcı ve adil bir çalışma ortamı yaratma sorumluluğunu da üstlenmeli. İş dünyasını toplumsal cinsiyet eşitliği için net, somut, gerçekçi ve iddialı hedefler belirlemeye ve hemen bugünden harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, daha adil bir toplum ve güçlü bir ekonomi oluşmasını sağlıyor. Kadınların ekonomik sistemde daha çok ve aktif yer almasına ihtiyacımız var. Bu kapsamda iş dünyasının üzerinde çalışması gerek konular ise; kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer alması, eşit işe eşit ücret sağlanması, çalışma hayatında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi.
“Toplumsal cinsiyet eşitliği iş dünyasının gündeminde her geçen gün daha fazla yer alıyor. Programlar hayata geçiren, hedefler açıklayan şirketlerin arttığını görmek memnuniyet verici.” diyen Ahmet Dördüncü, verilerin ise farklı şeyler söylediğini belirtiyor: “İş dünyasının çabaları verilere henüz aynı oranda yansımıyor.
2024 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kadınların istihdam oranı yüzde %36.7. Orta ve üst düzey yönetim kademesinde her 5 yöneticiden sadece biri kadın. Borsa İstanbul›a kote şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye oranı yaklaşık %18. Bu şirketlerin %35’inin yönetim kurullarında hiç kadın üye yok.
Türkiye’de kadınlar aynı işi yapan erkeklerden yüzde 15.6 daha az kazanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği dünya genelinde uzun zamandır konuşulmasına rağmen hala en az ilerleme kaydettiğimiz alanların başında geliyor. UN Global Compact Türkiye olarak iş dünyasını toplumsal cinsiyet eşitliği için net, somut, gerçekçi ve iddialı hedefler belirlemeye ve hemen bugünden harekete geçmeye davet ediyoruz.” dedi.
Artık sözden eyleme geçelim.
Toplumsal cinsiyet eşitliği için somut adımlar atmayı isteyen şirketler, UN Global Compact Türkiye’nin 2020 yılında bu yana yürüttüğü “Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı” için yeni dönem kayıtları 12 Mart’ta başlıyor. Program, şirketleri kadınların üst yönetimde temsiline yönelik iddialı hedefler belirlemeye, eşit işe eşit ücret sağlamaya ve bu hedeflere ulaşmaya teşvik ediyor. Eşitlik iş dünyasında artık sadece konuşulmasın. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.