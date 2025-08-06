EuroTürk’lerden 10 milyar dolar
Kendisi de bir Avrupalı Türk olan Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupalı Türkler’in geçen yıl Türkiye ekonomisine 10 milyar dolar katkı sağladığını açıkladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, “Sadece 2024 yılı içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’de tatillerini geçirmiş olması hasebiyle ekonomimize 10 milyar doların üzerinde bir katkı sağladığını da hep beraber gözlemliyoruz” dedi.
Türkiye’nin en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule’de açıklamalar yapan Sırakaya, “Baktığımız zaman 22 Haziran ile 31 Temmuz arasında sadece Kapıkule'den veya diğer sınır kapılarından Türkiye’ye gelen insanlarımızın sayısı 22 Haziran ile 31 Temmuz arasında 5 gümrük kapımızdan 1 milyon 405 bin insanın ülkemize giriş yaptığını görüyoruz.
Bu yaklaşık 356 bin 418 araç demek oluyor. Sadece 15 Temmuz tarihinde Pazarkule’de 4 bin 200 insanın giriş yaptığı, 13 Temmuz tarihinde Kapıkule'de yaklaşık olarak 41 bin insanımızın giriş yapmış olduğu süreçleri hep beraber gözlemliyoruz. Bu sadece istatistiki bir veri değil. Bu verilerin her birisine zaman esasında yurt dışındaki vatandaşımızın ülkesine karşı duymuş olduğu sevgisini, ülkesine karşı duymuş olduğu güvenini ve ülkesiyle memleketiyle kendisini nasıl özdeşleştirdiğini göstermesi anlamında da kıymetli ve değerli olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
Avrupalı Türklerin sadece tatil için ana vatana gelmediğini belirten Sırakaya, “Yurt dışından gelen vatandaşlarımız sadece bir tatil düşüncesi içerisinde değil, aynı zamanda millet varlığımızın, gelecek olan neslimizin bu topraklarla olan aidiyet bilincini geliştirmesi anlamında da son derece kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Sadece 2024 yılı içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de tatillerini geçirmiş olması hasebiyle ekonomimize 10 milyar doların üzerinde bir katkı sağladığını da hep beraber gözlemliyoruz” dedi.
İşlem süresi 35 dakika!
Kapıkule Sınır Kapısı’nda alınan önlemleri inceleyen Sırakaya, “Dolayısıyla vatandaşlarımızın her birinin esasında gümrük bölgesinde maksimum 30 dakika 35 dakika içerisinde işlemlerini tamamlayıp inşallah memleketlerine doğru yol aldığını gözlemleme imkânımız oldu. Belki onlar her birisi burada 11 ay bulunamıyorlar, 11 ay bu ülkede yaşayamıyorlar.
Sadece bir aylarını bu ülkede geçiriyorlar ama yaşamış oldukları ülkelerde 11 ay boyunca bu ülkenin, bu memleketin, bu bayrağın, bu vatanın sevdasıyla birlikte yaşıyorlar. Memleketimize gelmeye devam edecek olan her bir kardeşimize sadece kapıda hoş geldiniz demiyoruz. Sadece peronlarda hoş geldiniz demiyoruz. Gönlümüzü açıyoruz, yüreğimizi açıyoruz, kalbimizi açıyoruz ve her birine memleketimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz bu memleketin asli unsurlarısınız” açıklamalarında bulundu.
Bir yıl önce 6,34 milyar euro
Geçtiğimiz yıl yaz tatili sonrası bir açıklama yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, “2024 yazında yurt dışında yaşayan 4 milyon 330 bin 25 gurbetçi Türkiye’ye karayoluyla giriş yaptı ve ülke ekonomisine önemli bir döviz girişi sağladı. Gurbetçiler, bu dönemde toplam 6,34 milyar euroluk döviz kazandırarak, Türkiye’nin ekonomisine ciddi bir katkı sundu” ifadelerini kullanmıştı.
Vali Yunus Sezer, “Bu yaz 1 milyon 59 bin 834 binek araç giriş çıkışı gerçekleşti. Aynı dönemde 4 milyon 330 bin 25 gurbetçimiz sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yaptı. Bir günde 57 bin yolcu girişiyle tüm zamanların rekorunu kırdık” açıklamasında bulunmuştu.
Almanya’nın Herne şehri doğumlu olan Milletvekili Zafer Sırakaya Kapıkule Sınır Kapısı’nda işlemlerin 30-35 dakika sürdüğünü ifade ediyor. Her yaz sınır kapılarında saatlerce kuyruk beklemek zorunda kalan Avrupalı Türkler’in hayalini de dile getiriyor aslında…