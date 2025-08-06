EuroTürk’lerden 10 milyar dolar

Kendisi de bir Avrupalı Türk olan Milletvekili Zafer Sırakaya, Avru­palı Türkler’in geçen yıl Türkiye ekono­misine 10 milyar dolar katkı sağladığını açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Baş­kan Yardımcısı ve İstanbul Milletveki­li Zafer Sırakaya, “Sadece 2024 yılı içe­risinde yurt dışındaki vatandaşlarımı­zın Türkiye’de tatillerini geçirmiş olması hasebiyle ekonomimize 10 milyar dola­rın üzerinde bir katkı sağladığını da hep beraber gözlemliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule’de açıklamalar yapan Sıraka­ya, “Baktığımız zaman 22 Haziran ile 31 Temmuz arasında sadece Kapıkule'den veya diğer sınır kapılarından Türkiye’ye gelen insanlarımızın sayısı 22 Haziran ile 31 Temmuz arasında 5 gümrük kapı­mızdan 1 milyon 405 bin insanın ülke­mize giriş yaptığını görüyoruz.

Bu yakla­şık 356 bin 418 araç demek oluyor. Sade­ce 15 Temmuz tarihinde Pazarkule’de 4 bin 200 insanın giriş yaptığı, 13 Temmuz tarihinde Kapıkule'de yaklaşık olarak 41 bin insanımızın giriş yapmış olduğu sü­reçleri hep beraber gözlemliyoruz. Bu sa­dece istatistiki bir veri değil. Bu verilerin her birisine zaman esasında yurt dışın­daki vatandaşımızın ülkesine karşı duy­muş olduğu sevgisini, ülkesine karşı duy­muş olduğu güvenini ve ülkesiyle memle­ketiyle kendisini nasıl özdeşleştirdiğini göstermesi anlamında da kıymetli ve de­ğerli olduğunu ifade etmek istiyorum” di­ye konuştu.

Avrupalı Türklerin sadece tatil için ana vatana gelmediğini belirten Sıraka­ya, “Yurt dışından gelen vatandaşlarımız sadece bir tatil düşüncesi içerisinde de­ğil, aynı zamanda millet varlığımızın, ge­lecek olan neslimizin bu topraklarla olan aidiyet bilincini geliştirmesi anlamında da son derece kıymetli ve değerli olduğu­nu düşünüyorum. Sadece 2024 yılı içe­risinde yurt dışındaki vatandaşlarımı­zın Türkiye'de tatillerini geçirmiş olması hasebiyle ekonomimize 10 milyar dola­rın üzerinde bir katkı sağladığını da hep beraber gözlemliyoruz” dedi.

İşlem süresi 35 dakika!

Kapıkule Sınır Kapısı’nda alınan ön­lemleri inceleyen Sırakaya, “Dolayısıyla vatandaşlarımızın her birinin esasında gümrük bölgesinde maksimum 30 dakika 35 dakika içerisinde işlemlerini tamam­layıp inşallah memleketlerine doğru yol aldığını gözlemleme imkânımız oldu. Belki onlar her birisi burada 11 ay bulu­namıyorlar, 11 ay bu ülkede yaşayamıyor­lar.

Sadece bir aylarını bu ülkede geçiri­yorlar ama yaşamış oldukları ülkelerde 11 ay boyunca bu ülkenin, bu memleke­tin, bu bayrağın, bu vatanın sevdasıyla birlikte yaşıyorlar. Memleketimize gel­meye devam edecek olan her bir karde­şimize sadece kapıda hoş geldiniz demi­yoruz. Sadece peronlarda hoş geldiniz demiyoruz. Gönlümüzü açıyoruz, yüreği­mizi açıyoruz, kalbimizi açıyoruz ve her birine memleketimize hoş geldiniz, sefa­lar getirdiniz. Siz bu memleketin asli un­surlarısınız” açıklamalarında bulundu.

Bir yıl önce 6,34 milyar euro

Geçtiğimiz yıl yaz tatili sonrası bir açıklama yapan Edirne Valisi Yunus Se­zer, “2024 yazında yurt dışında yaşayan 4 milyon 330 bin 25 gurbetçi Türkiye’ye karayoluyla giriş yaptı ve ülke ekonomi­sine önemli bir döviz girişi sağladı. Gur­betçiler, bu dönemde toplam 6,34 milyar euroluk döviz kazandırarak, Türkiye’nin ekonomisine ciddi bir katkı sundu” ifa­delerini kullanmıştı.

Vali Yunus Sezer, “Bu yaz 1 milyon 59 bin 834 binek araç giriş çıkışı gerçekleşti. Aynı dönemde 4 milyon 330 bin 25 gur­betçimiz sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yaptı. Bir günde 57 bin yolcu girişiy­le tüm zamanların rekorunu kırdık” açık­lamasında bulunmuştu.

Almanya’nın Herne şehri doğumlu olan Milletvekili Zafer Sırakaya Kapıku­le Sınır Kapısı’nda işlemlerin 30-35 daki­ka sürdüğünü ifade ediyor. Her yaz sınır kapılarında saatlerce kuyruk beklemek zorunda kalan Avrupalı Türkler’in haya­lini de dile getiriyor aslında…