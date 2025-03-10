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‘Ev genci’, ‘ev beyi’…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Ne çalışan;

Ne okuyan;

Ne iş arayan…

***

15-29 yaş aralığında, sayısı 4 milyonu aşan…

***

İş gücü vasıfları taşırken, iş gücüne katıl­mayan/katılamayan…

İsimlerinin önüne ‘Ev genci’, ‘Ev beyi’ gibi yeni sıfatlar konan…

Ebeveynlerine veya sosyal yardımlara veya ‘kamuda atanma sözüne’ bel bağla­yan…

***

Lisans eğitimini tamamlayanlar da var aralarında:

“Bilgisayar oyunlarıyla zamanını harca­yan”...

“Çok bölümlü diziler sayesinde sabahla­yan”…

“Saatlerce süren yarışma programlarına odaklanan”…

“Toprağa dokunmayan; fabrikada çalışa­rak geçinebileceğine inanmayan”…

“Üretimden uzaklaşan/uzaklaştırılan; tüketime yakınlaşan/yakınlaştırılan”…

“Dinamizmini, yeteneğini, bilgisini ‘atıl’ bırakan”…

***

Türetilen yeni sıfatlarıyla;

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde­ki komisyon görüşmelerine de (en son TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Ko­misyonu) konu olan…

VELHASIL

Gelişmeyi de erimeyi de edinilen/ edindirilen ‘kültürler’ sağlıyor…

***

Örneğin, Japonya’daki manga (hi­kaye) serileri:

Çocukların eğitiminde/kültürel geli­şimde rol oynuyor…

O seriden bir örnek; 55 yıldır ya­yımlanan ‘Kochikame’:

Bir gencin, ilginç fikirlerini, yatırıma çevirememe hikayesini, eleştirel yönüy­le işliyor…

15 milyonun üzerinde satıyor ve bir çizgi hikaye kitabı, çocukların zihni/ fikri gelişiminde rol oynuyor…

***

Başta eğitim sistemi; sonrasında ya­rışmalar/diziler/haber ve tartışma programları, ‘önerilen hikaye kitapla­rı’ (vb) sayesinde edinilen/edindirilen kültür, refaha ulaştırabiliyor veya eri­meyi başlatıyor…

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