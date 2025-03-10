‘Ev genci’, ‘ev beyi’…
Ne çalışan;
Ne okuyan;
Ne iş arayan…
***
15-29 yaş aralığında, sayısı 4 milyonu aşan…
***
İş gücü vasıfları taşırken, iş gücüne katılmayan/katılamayan…
İsimlerinin önüne ‘Ev genci’, ‘Ev beyi’ gibi yeni sıfatlar konan…
Ebeveynlerine veya sosyal yardımlara veya ‘kamuda atanma sözüne’ bel bağlayan…
***
Lisans eğitimini tamamlayanlar da var aralarında:
“Bilgisayar oyunlarıyla zamanını harcayan”...
“Çok bölümlü diziler sayesinde sabahlayan”…
“Saatlerce süren yarışma programlarına odaklanan”…
“Toprağa dokunmayan; fabrikada çalışarak geçinebileceğine inanmayan”…
“Üretimden uzaklaşan/uzaklaştırılan; tüketime yakınlaşan/yakınlaştırılan”…
“Dinamizmini, yeteneğini, bilgisini ‘atıl’ bırakan”…
***
Türetilen yeni sıfatlarıyla;
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyon görüşmelerine de (en son TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu) konu olan…
VELHASIL
Gelişmeyi de erimeyi de edinilen/ edindirilen ‘kültürler’ sağlıyor…
***
Örneğin, Japonya’daki manga (hikaye) serileri:
Çocukların eğitiminde/kültürel gelişimde rol oynuyor…
O seriden bir örnek; 55 yıldır yayımlanan ‘Kochikame’:
Bir gencin, ilginç fikirlerini, yatırıma çevirememe hikayesini, eleştirel yönüyle işliyor…
15 milyonun üzerinde satıyor ve bir çizgi hikaye kitabı, çocukların zihni/ fikri gelişiminde rol oynuyor…
***
Başta eğitim sistemi; sonrasında yarışmalar/diziler/haber ve tartışma programları, ‘önerilen hikaye kitapları’ (vb) sayesinde edinilen/edindirilen kültür, refaha ulaştırabiliyor veya erimeyi başlatıyor…