EV piyasası kızışıyor

Hatırlayacağınız üzere daha önce bu köşede elektrikli araçlar (EV – Electric Vehicle) konusundan birkaç kez bahsetmiştim. Hatta bilenler bilir, geçmişte bu konuyu yatırım amaçlı olarak başka mecralarda yazılarımda videolarda işlemiştim.

Önemli bulduğum gelişmeler oldukça ufak ufak dokunarak güncellemeler yapacağız. Bu gün onlardan birisi. Takip edenler bilir, şu anda EV piyasasında dünyada 2 büyük var; birisi hepimizin bildiği Tesla, diğeri ise konuya yakın olanların bileceği Çinli BYD.

Bu ikisi arasında kıyasıya bir pazar payı kavgası var ve kullanılan en hızlı silah da fiyatlar. Kar marjlarını eritme pahasına, satış marjını artırmak için bu iki dev fiyatlarını aşağı çekmekten çekinmiyor. Bu savaş daha işin başında olan Ford gibi şirketleri oldukça kötü etkiliyor. Nitekim geçen hafta şirket CEO’su açıklama yaptı ve elektrikli Mustang modelinin 2025’e kadar para kazanmayacağını ve üretim planlarını yavaşlattıklarını söyledi.

Bir taraf böyle giderken, diğer tarafta geçen hafta Volkswagen Çinli EV üreticisi Xpeng ile anlaşmaya vararak $700 mio yatırım yaptı. Önceki hafta ise Renault, Geely ile yine elektrikli araç üretimi konusunda $8.8 milyarlık bir joint venture anlaşması imzaladı.

Gelinen noktada otomotivde küresel olarak imzalanan birleşme/ devralma anlaşması sayısı azalırken, anlaşmalardaki toplam büyüklük geçen senedekine eşit miktarda. Yani sektör aslında kısmen konsolide olurken güçleri birleştiren devler ortaya çıkıyor. Bu da ilerleyen zamanlarda bu konudaki gelişmelerin daha büyük olabileceğini düşündürüyor. Batarya konusu daha önce de yazdığım üzere burada belirleyici olacak. Bakalım kimler bu batarya işinden nasıl çıkacak?

Opsiyonların hikâyesi

Köşemizin adına uygun olarak derin bakalım ve Amerikan piyasalarında suyun yüzeyinin altında neler olduğunu görmemize yarayan opsiyon piyasalarındaki son gelişmelerin anlattığı hikayeyi inceleyelim. Alım ve satım opsiyonlarının oranı bu noktada bizim için iyi bir gösterge olacaktır. CBOE borsasının verilerine göre put/call rasyosu Mart 2022’deki düşük seviyesine gelmiş durumda.

Bu ne demek? Orantının aşağı gelmesi alım opsiyonlarına olan ilginin artması ve satım opsiyonlarına olan ilginin azalmasına işarettir ve bu göstergenin aşırılık seviyelerine gelmesi tam da bir dönüş için ortamın hazır olduğunu düşündürür.

Nitekim, gerçekten de Mart 2022’de bu seviyelere gelindiğinde S&P 500 endeksi 4631 ile o zamanın zirvesini yapmış ve ardından aylar boyu süren satışlarla 3577 bölgesine gelmişti. Şimdiki ekonomik konjonktür o zamanla aynı değil ve daha yapıcı bir ortam var. Yani satış gelse bile – ki bunun olasılık dahilinde görüyorum- Mart 2022’deki gibi uzun süren ve derinleşen bir satış olmayacaktır.

Buna ek olarak volatilite bazlı göstergeler SPX bazında bir baskının ilerleyen günlerde piyasayı baskın bir şekilde yönlendirme ihtimalinin arttığını gösteriyor. Büyük ihtimalle ufak bir kar realizasyonu ve grafiği güzelleştirecek bir satış hareketine yaklaşıyoruz ama fonların ve diğer büyük kurumsal yatırımcıların bu satışı fırsat olarak değerlendireceğini değerlendiriyorum. Özellikle EV’lerde, teknoloji hisselerinde gerileme olursa piyasa sanki bunlara öncelik verecekmiş gibi görünüyor.