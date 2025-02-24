EYT’li olup EYT’den yararlanamayanlar!

8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olan­lar EYT’lidir. SSK/Bağ-Kur/Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarından ilk işe başlama tarihlerine göre prim gün sayı­sını ve sigortalılık süresini tamamlayan­lar yaş şartı olamadan emekli olabilir.

EYT yasası 3-3-2023’de çıktı. Prim gün sayısını tamamlayanlar yaş şartı olamadan emekli olabiliyor ancak prim gün sayısı eksik olanlar; EYT yasası çık­mış olsa dahi az prim günüyle kısmi emeklilikten yaralanmak için yaş şartını tamamlamaları gerekiyor.

Primi eksik olanlar yaşı beklemek zorunda

3600 ya da 5400 günle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında emekli olacaklar EYT yasası ile ayrıca bir hak elde etme­di, EYT yasası öncesinde emekli olacak­ları şartlarda iyileştirme olmadığı için EYT yasası bu durumda olanlar için her hangi bir avantaj getirmedi. EYT önce­si kendilerinden istenen yaş neyse aynı yaş şartını tamamlamadan emekli olma­ları mümkün değil.

Bu durumda EYT’li olduğu halde prim gün sayısı eksik olanlar EYT’li ancak yaş beklemek zorundalar. İlk işe başla­ma tarihlerine göre kendilerinden iste­nen prim gün sayısını tamamlarlar ise EYT’li olurlar. İlk işe başlama tarihine göre EYT kapsamında olsalar dahi ken­dilerinden istenen prim gün sayısını ta­mamlamayanlar yaş şartında değişiklik olmadan kısmi emeklilik için yaş bekle­mek zorundadırlar.

SSK’dan 3600 günle kadınlar 58, er­kekler 60 yaşında

Bağ-Kur’dan 5400 günle kadınlar 56, erkekler 58 yaşında

Emekli Sandığından 5400 günle ka­dınlar ve erkekler 61 yaşında emekli ola­bilirler.

Örnek:

28-03-1972 doğumlu 53 yaşında bir kadın sigortalı, 01-06-1992’de sigorta­lı olmuş 49 yaş 5600 güne tabi toplamda 3623 günü var.

Normalde 28-03-2021’de EYT yasa­sı çıkmadan önce dahi emekli olabili­yordu. EYT ile yaş şartı kaldırıldı an­cak kendisinin prim gün sayısı eksik ol­duğu için 5600 gününü tamamladığında emekli olacak. EYT yasası kendisine bir avantaj sağlamadı.

Bu kişinin ayrıca 3600 günle 58 yaşın­da emekli olma hakkı vardı. EYT yasası öncesi 58 yaş 3600 gün kuralı EYT’de de­ğişmedi. Bu durumda EYT yasası çıkma­dan önce dahi yaş şartını tamamlayan ancak prim gün sayısı eksik olan kişi­ler, 8-9-1999 tarihine kadar 3600 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaş şartı aran­maktaydı. 8-9-1999’da çıkan yasa ile ka­dınlar 50 yaşı 58 yaşa, erkeklerin 55 ya­şı 60 yaşına çıkartılmıştı, 3-3-2023’de çıkan EYT yasası ile 58 yaş şartının 50 yaşına indirileceğini düşündüler ancak EYT yasası çıktığında SSK’da 5000 gün şartı değil de 8-9-1999 tarihine getiri­len prim kademesi değiştirilmedi ayrı­ca 3600 günle kadınların 50, erkeklerin 55 yaş şartı hakkı geri verilmedi, kadın­larda 58, erkeklerde 60 yaş ile 3600 gün şartı devam ettiği için bu kişi 3600 günle 58 yaşını beklemek zorundadır.

28-03-1972 doğumlu olan ve 01-06- 1992’de sigortalı olan kişi için EYT ya­sasının çıkmasının bir anlamı olma­dı. EYT öncesinde 3600 günle 28-03- 2030’da emekli olacak kişi EYT yasası sonrası da emekli olabilmek için 28-03- 2030 tarihini beklemek zorunda.

Bu sigortalının 5600 gününü tamam­laması için 1977 günü eksik yani 5 yıl 5 ay 27 gününü tamamlaması gerekiyor. Bu kişi bugün 24-02-2024’de sigortalı çalışmaya başlar ise 5 yıl 5 ay 27 gününü 21-08-2030’da tamamlayacak ve emekli olacak, ancak hiç prim ödemese dahi bu kişi 28-03-2030’da emekli olabilecek.

İlk işe başlama tarihi 8-9-1999 tari­hine kadar olanlar EYT’li gibi gözükse de prim günü eksik olması durumunda EYT’li olmanın kendilerine bir avantajı olmayabiliyor.