EYT’lilerin yarısı emekli oldu! Diğer yarısı neden emekli olamadı?
EYT yasası çıkamadan önce yıllarca konuşuldu, 3.3.2023’de EYT yasası çıktı ancak EYT hala çok konuşuluyor.
08.09.1999’da EYT ile emeklilikte kademeli yaş şartı getirilmişti. Yaklaşık 11 milyon 500 bin kişi emeklilikte yaşa takılmıştı. 3 Mart 2023’de çıkan EYT yasasına kadar 11 milyon 500 bin EYT’linin 7 milyonu yaşı bekleyerek emekli oldu. Geriye kalan 4 milyon 500 bin EYT’li ise yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde etti. Ancak tüm EYT’liler emekli olamadı. EYT yasası sonrasında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde eden EYT’lilerden 2 milyon 307 bini emekli olurken 2 milyon 193 bin EYT’li henüz emekli olamadı.
Yani EYT’lilerin yarısı hala emekli olamadı.
3 Mart 2023’de EYT yasası sonrasında 08.09.1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olanlar ya da SGK’ya borçlanmalar ile işe başlama tarihini 08.09.1999 tarihi öncesine çeken yaklaşık 4 milyon 500 bin kişi yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde etti.
2024 Haziran emekli sayısı 2024 Temmuz emekli sayısı Aylık ort. emek. müracaatı. EYT ile emeklilik hakkı elde etmiş yaklaşık 4 milyon 500 bin kişiden 2 milyon 307 bini emekli oldu. EYT ile yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde edip prim gün sayısı eksik olan yaklaşık 2 milyon 193 bin prim gün sayısını tamamladıklarında emekli olacaklar. Son SGK istatistiklerine göre aylık bazda 35.668 kişi emekli olmuş.
3 Mart 2023 ile yüzbinlerce kişi emeklilik için müracaatta bulunmuştu ancak emeklilik için müracaatta bulunanların sayısı her ay azalıyor. Aylık bazda ortalama 35 bin kişiye düşmüş durumda, 2024 Kasım ve Aralık ayında yaklaşık 150 bin kişi emekli aylıklarında kayıp yaşamamak için emekli olmak istememelerine rağmen zorunlu olarak emeklilik müracaatlarında bulunacaklar. 2025’de itibaren emeklilik müracaatlarında bulunacakların sayısı aylık bazda daha hızlı düşecek! Yaklaşık 1 milyon 500 bin EYT’li nasıl bir yol izleyerek emekli olacaklarını dahi bilmiyor.
-08.09.1999 öncesi işe girişi olup çok az prim gün sayısı olanlar
-08.09.1999’da sadece bir, iki gün işe başlaması olup daha sonra çalışma hayatında bulunmayan, ilk işe başladığında sigorta başlangıcından dahi habersiz olanlar
-Son 1261 günde Bağ-Kur’a takılanlar
-Bağ-Kur’lu olup geçmiş dönemlerde Bağ-Kur günlerini sildiren günlük ihya tutarı ile kendilerine büyük miktarda borç çıkan ve bu borcu ödeme imkanı olmayanlar
-Devlet memuru olup EYT’li olduğu halde düşük emekli aylığı almamak için emekli olmayanlar
-Prim gün sayısı az olup kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını bekleyenler
-EYT’li olup olmadığını bilmeyenler
-Hangi statüden ne zaman kaç günle emekli olacağını bilmeyenler
-Planlama yaparak birkaç yılda emekli olabilecek fakat bir türlü bu işlere zaman ayırmayanlar
-Düşük emekli aylıkları nedeni ile emekli olsam ne olacak deyip emeklilik planlaması yapmayanlar
-Daha fazla çalışarak daha yüksek emekli aylığı alacağını düşünüp emekli olmayı tercih etmeyen fakat ileride buna pişman olacaklar
-Bir işyerinde gerçekten çalışmadan kendisini para karşılığında sigortalı gösterip bu günler silinenler ve eksik gününü nasıl tamamlayacağını bilmeyenler
Bu durumda emekli olamayan yaklaşık 2 milyon 193 bin kişinin yapması gerekenler,
-E-devletten SGK hizmet dökümlerinizi kontrol edin, 08.09.1999 tarihi ve öncesi adınıza 1 gün dahi prim ödenmişse EYT’li olduğunuzu bilin,
-Son 2520 gün sayınıza göre hangi statüden emekli olacağınızı,
-Eksik günlerinizi nasıl tamamlayacağınızı
-Hangi durumlarda parasını ödeyerek gün satın alacağınızı
-3600 günle yaş şartı ile mi, 5000-5975 gün ilk işe başlama tarihinize göre yaşa tabi olmadan mı emekli olacağınızı
-Bağ-Kur mu, SSK mı konusunda karar verip ona göre son 1261 gün primi için işyerini devir edecekler, şirket ortaklığından ayrılacakların zaman kaybetmeden karar vermesi,
-Hangi tür emekliğin sizin yararınıza olduğunu, en kolay emeklilik yolunu öğrenerek eksik günlerinizi tamamlayıp emekli olacaksınız.
-Çalışmadan nasıl prim ödeyeceğinizi bilerek
Emeklilik planlamanızı yapın, bilgiye ulaşmak artık çok daha kolay, yasal olarak hakkını kullanın, birkaç yıl sonra bu konularla ilgilenmeyen EYT’liler çok pişman olacaklar.