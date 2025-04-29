Faiz aldı başını gidiyor

İçeride bazı siyasilere yö­nelik operasyonlarla 19 Mart’ta başlayan, nisa­nın ilk haftasında ABD’nin açıkladığı şok gümrük tarife­si ile dünyada büyüyen ticaret savaşları ile daha da artan ge­rilim ve ekonomide belirsizlik süreci Merkez Bankası’nın fa­iz indirim sürecini tersine çe­virirken, bankaların mevdu­at ve kredilere uyguladığı faiz oranları da hızla yükseldi hem tüketim hem üretimin finans­manı pahalandı.

Aralık ayından itibaren baş­lattığı kademeli indirimlerle politika faizini yüzde 50’den martta yüzde 42,5’e kadar in­dirmiş olan Merkez Bankası, ortaya çıkan kırılganlık nede­niyle nisan ayında yeniden ar­tırarak yüzde 46’ya çıkarmak zorunda kaldı. Artan kırılgan­lık ve belirsizliğin damgası­nı vurduğu bu sürecin ilk beş haftasında içeride bankacılık sektörünün ortalama mevdu­at faizleri vadeye göre 7 puana varan, ortalama kredi faizleri de türlere göre 8 puana yakla­şan artışlar kaydetti.

Mevduat faizleri özellikle 3 aydan kısa vadeler ile bir yıl ve daha uzun vadelerde arttı. Kredilerde ise özellikle tüketicilerin en yay­gın biçimde başvurduğu ‘ih­tiyaç’ kredisi ve küçük ve or­ta boy işletmeler (KOBİ) ile büyük işletmelerin yatırım­larının finansmanı açısından önem taşıyan ‘ticari’ kredile­rin faizlerinde hızlı bir yükse­liş yaşandı.

Mayıs ayında faiz toplantı­sı yapmayacak olan Merkez Bankası’nın haziran toplantı­sında gelişmeleri değerlendi­rerek faiz kararı alması bekle­niyor. Siyasi ve ekonomik ge­lişmelere bağlı olarak faizin yönünün ne olacağı konusun­da şu an belirsizlik ve muğ­laklık hâkim.

Mevduat faizinde son durum

Merkez Bankası’nın hafta­lık bazda belirlediği faiz veri­lerinde süreç öncesi olarak 14 Mart verisi baz alındığında, bankacılık sektörü ortalama­sında mevduata verilen yıllık basit faiz bir aya kadar vadede yüzde 47,98, üç aya kadar va­dede yüzde 49,91, altı aya ka­dar vadede yüzde 42,87, bir yı­la kadar vadede yüzde 37,32, bir yılın üzerindeki vadelerde

de yüzde 48,35 düzeyinde bu­lunuyordu. Sektörden derle­nen son verinin tarihi olan 18 Nisan itibarıyla ise ortalama­da yıllık basit faiz bir ay vade­de yüzde 52,11’ye, üç ay vade­de yüzde 55,68’e yükselirken, altı ay vadede yüzde 42,12 ol­du. Ortalama yıllık faiz bir yı­la kadar vadede yüzde 51,34’e, bir yıldan uzun vadede de yüz­de 43,51’e yükseldi.

Anılan beş haftalık dönem­de sektör ortalaması yıllık basit faiz oranı bir ay vadede 4,79, üç aya kadar vadede 5,77 puan, bir yıla kadar vadede 7,03 puan, bir yıldan uzun va­dede 6,19 puan artarken, altı aya kadar vadede 0,75 puanlık bir düşüş yaşandı. Bu durumun, bankaların bir yandan kısa vade­de dövize yönelişe bağlı olarak fon kaybı yaşamama, belirsiz­liğin azalacağı bek­lentisiyle orta vadede maliyetleri artırma­ma ve aynı zamanda uzun vadeyi özendir­me yaklaşımından kaynaklandığı tah­min ediliyor.

1 milyon TL mevduatın getirisi

Mevduat faizlerinde beş haftalık dönemde yaşanan hızlı değişimle 1 milyon TL’lik bir mevduat hesabının stopaj düşülmüş ortalama aylık getirisi bir ay vadede 33.520,27 liradan 36.866,71 liraya, üç ay vadede 34.868,63 bin liradan 38.899,73 liraya yükselirken, altı ay vadede süreç öncesi 29.950,27 lira olan aylık getiri ise bir miktar düşerek 29.426,30 TL oldu.

Bir yıl vade ile açılan hesabın dönem getirisi ise 32 bin 494 liradan 37 bin 649,33 liraya yükseldi. Mevcut faiz ve stopaj oranlarının aynı kalacağı varsayılsa; bir yıl vade ile açılan mevduat hesabı dönem sonunda stopaj düşüldükten sonra 451.649,33 TL getirirken, bu dönemde sürekli bir ay vade ile çevrilen mevduatın bir yıldaki bileşik getirisi 544.104,29 TL, üç ay vadede çevrilenin 488.776,21 TL ve altı ay vadede çevrilenin yıllık bileşik getirisi de 391.695,97 TL olacak.

İhtiyaç kredisi faizi yüzde 70’i aştı

Haftalık verilere göre tüketicilerin en sık başvurduğu ve pastada en büyük paya sahip olan ihtiyaç kredilerinde 14 Mart’ta yüzde 62,73 olan bankaların ortalama yıllık basit faiz oranı, 18 Nisan itibarıyla yüzde 70,58’e yükseldi. Aynı dönemde ortalama yıllık faiz taşıt kredisinde yüzde 41,46’dan yüzde 43,47’ye yükseldi.

Sektör ortalamasında konut kredilerinin yıllık basit faizi ise daha çok kamu bankalarının etkisiyle yüzde 39,63’ten yüzde 39,59’a geriledi. 14 Mart-18 Nisan arasındaki beş haftalık dönemde ihtiyaç kredisi ortalama yıllık faizi 7,85 puanla en çok yükselen oldu. Bu dönemde taşıt kredilerinin ortalama yıllık faizi de 2,01 puan yükselirken, ortalama konut kredisi faizlerinde 0,04 puanlık bir düşüş yaşandı.

Sanayici yüzde 61’le borçlanacak

Piyasalarda iç ve dış şokların etkisiyle iklimin bozulduğu beş haftalık dönemde ekonominin üretim ayağının fonlanması işlevi gören ticari kredilerin faizi de belirgin biçimde yükseldi. Bankacılık sektörü ortalamasında ticari kredilerin 14 Mart itibarıyla yüzde 55,20’ye kadar inmiş olan yıllık basit faizi, İBB yöneticilerine yönelik operasyonun ardından 21 Mart’ta yüzde 57,98’e çıktı, izleyen hafta yüzde 60,4’e, nisanın ilk iş haftasında yüzde 63,58’e kadar yükseldi. 4-11 Nisan haftasında yüzde 60,51’e çekilen ortalama ticari kredi yıllık faiz oranı, 18 Nisan itibarıyla da yüzde 60,99 düzeyinde oluştu.

Bu faizle sanayici ayakta kalır mı?

Sanayiciler nisan ayında 250 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 40’a ineceğini beklerken, iç siyaset ve küresel ekonomide ortaya çıkan akut olumsuz gelişmeler üzerine başlayan dövize atak üzerine kurları bastırmak için yüklü miktarda rezerv eriten Merkez Bankası politika faizini de yüzde 46’ya yükseltmek zorunda kaldı.

Merkez Bankası’nın gecelik fonlama faizi ise 25 Nisan itibarıyla yüzde 48,55’e yükseldi. Temmuz 2023’te uygulamaya konulan yeni ekonomik program kapsamında faiz artırım süreci sonunda politika faizinin yüzde 50’ye ulaştığı Mart 2024’te yüzde 48,57 olan Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi aralık ayında başlayan indirim süreci sonunda politika faizinin yüzde 42,5’e indiği bu yılın mart ayında aynı seviyelerdeydi.

Yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamında ayakta kalmaya çalışan sanayide aralıkta faiz indirim süreci ile başlayan canlanma, oluşan yeni olumsuz koşulların direnci ile karşı karşıya kaldı. İşletmelere kaynak sağlayarak büyüme ve yatırım fırsatlarını finanse eden ticari kredi faizlerinin düşmek bir yana yükselen düzeyi firmaların faaliyetlerini sürdürebilmesi, yeni projelere adım atabilmesi ve piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesini güçleştiriyor, özellikle ihracata dönük çalışanların dış pazarlardaki rekabet gücünü zayıflatıyor.