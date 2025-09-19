Faiz düşüşü ne anlama geliyor?
Fed sonunda bekleme sürecinin sonuna geldi ve faizleri bir kez daha 25 baz puan indirdi. Bu düşüşe karşın Fed yine de yüzde 4 üzerinde bir politika faizine sahip.
Mevcut durumda son bir yıl içinde yaşanan enflasyon da, geleceğe yönelik beklentiler de yüzde 3 düzeyinin altında. Yani dünyanın bir numaralı ekonomisi ve rezerv para olma özelliğine sahip doların patronu önemli bir reel faiz sunuyor.
Uygulanan faiz normalde kendisi ile benzer büyüklüğe ya da özelliklere haiz ülke merkez bankalarının da bariz biçimde üzerinde. Japonya ve İsviçre’de faizler sıfıra yakın, İngiltere ve Euro Bölgesinde ise daha yukarıda ancak yine de Fed politika faizinin altında seviyelerden bahsediyoruz. Toplantı sonrasında Fed üyelerinin geleceğe dair faiz beklentilerinin yer aldığı beklenti matrisi olan “dot plot” yayınlandı. Buna göre yılın geri kalan iki toplantısında da 25 baz puanlık indirimlere devam edilmesi öngörülmekte.
2026 yılında sadece bir indirim daha tahmin edilmesi bir miktar hayal kırıklığı yaratsa da, özellikle gelecek yıl mayıs ayından sonra başkanın da değişmesiyle farklı bir Fed görebiliriz. Başkanın yanında iki üye daha değişecek, dolayısıyla Trump politikalarına daha yakın olma ihtimali yüksek olan bu müstakbel üyeler ile beraber 2026 çok daha keskin faiz indirimlerine sahne olabilir.
Mantıklı bir çerçeveye oturtulamadı
Faizlerin on ayın ardından indirilmeye başlanmasının Fed tarafından tam anlamıyla mantıklı bir çerçeveye oturtulamadığını da belirtelim. Zira enflasyon için yüzde 2 gibi bir hedefi bulunan kurumun, yakın gelecekte bu seviyeye gelinemeyeceğini de kabullendiğini görüyoruz.
İş gücü piyasasında yaşanan zayıflama büyük ölçüde etkili olurken, ekonomik büyüme konusundaki tahminlerin de aşağı revize edildiğini görüyoruz. Belirtmemiz gereken önemli konu ise, Fed üyeleri faiz indirimlerinin devamını öngörmekle beraber, basın toplantısında Fed Başkanı Powell tarafından aynı netlikte sinyal gelmemesi, piyasanın kafasını karıştırdı.
Normalde dolara uygulanan faiz azalırsa, dolar ile kote edilen enstrümanların değeri artmalı, ancak çoğu zaman olduğu için beklenti alındı, gerçekleşme satıldı. Ancak altını çizdiğimiz ana yön konusunda bir değişiklik olmadığını belirterek yazıyı noktalayalım.
|Borsa
|11.048,11
|-1,05 %
|Dolar
|41,3677
|0,19 %
|Euro
|48,8034
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1789
|0,02 %
|Altın (GR)
|4.848,33
|0,21 %
|Altın (ONS)
|3.644,49
|-0,41 %
|Brent
|67,1100
|-0,62 %