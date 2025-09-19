Faiz düşüşü ne anlama geliyor?

Fed sonunda bekleme sürecinin so­nuna geldi ve faizleri bir kez daha 25 baz puan indirdi. Bu düşüşe karşın Fed yine de yüzde 4 üzerinde bir politika fa­izine sahip.

Mevcut durumda son bir yıl içinde yaşanan enflasyon da, geleceğe yönelik beklentiler de yüzde 3 düzeyi­nin altında. Yani dünyanın bir numara­lı ekonomisi ve rezerv para olma özel­liğine sahip doların patronu önemli bir reel faiz sunuyor.

Uygulanan faiz nor­malde kendisi ile benzer büyüklüğe ya da özelliklere haiz ülke merkez banka­larının da bariz biçimde üzerinde. Ja­ponya ve İsviçre’de faizler sıfıra yakın, İngiltere ve Euro Bölgesinde ise daha yukarıda ancak yine de Fed politika fa­izinin altında seviyelerden bahsediyo­ruz. Toplantı sonrasında Fed üyelerinin geleceğe dair faiz beklentilerinin yer al­dığı beklenti matrisi olan “dot plot” ya­yınlandı. Buna göre yılın geri kalan iki toplantısında da 25 baz puanlık indi­rimlere devam edilmesi öngörülmek­te.

2026 yılında sadece bir indirim daha tahmin edilmesi bir miktar hayal kırık­lığı yaratsa da, özellikle gelecek yıl ma­yıs ayından sonra başkanın da değişme­siyle farklı bir Fed görebiliriz. Başkanın yanında iki üye daha değişecek, dolayı­sıyla Trump politikalarına daha yakın olma ihtimali yüksek olan bu müstakbel üyeler ile beraber 2026 çok daha keskin faiz indirimlerine sahne olabilir.

Mantıklı bir çerçeveye oturtulamadı

Faizlerin on ayın ardından indirilme­ye başlanmasının Fed tarafından tam anlamıyla mantıklı bir çerçeveye otur­tulamadığını da belirtelim. Zira enflas­yon için yüzde 2 gibi bir hedefi bulunan kurumun, yakın gelecekte bu seviyeye gelinemeyeceğini de kabullendiğini gö­rüyoruz.

İş gücü piyasasında yaşanan zayıflama büyük ölçüde etkili olurken, ekonomik büyüme konusundaki tah­minlerin de aşağı revize edildiğini gö­rüyoruz. Belirtmemiz gereken önemli konu ise, Fed üyeleri faiz indirimlerinin devamını öngörmekle beraber, basın toplantısında Fed Başkanı Powell tara­fından aynı netlikte sinyal gelmemesi, piyasanın kafasını karıştırdı.

Normal­de dolara uygulanan faiz azalırsa, dolar ile kote edilen enstrümanların değeri artmalı, ancak çoğu zaman olduğu için beklenti alındı, gerçekleşme satıldı. An­cak altını çizdiğimiz ana yön konusun­da bir değişiklik olmadığını belirterek yazıyı noktalayalım.