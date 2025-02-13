Faiz indirimine rağmen mevduatta getiri yüksek
Mevduat ve Para Piyasası Fonu’ndan elde edilen getirilerde stopaj oranlarının yükseltilmesi ve faiz indirimleri yatırımcıları yeniden hesap yapmaya itti. Stopaj artışı sonrası Merkez Bankası’nın her toplantıda 250 baz puan faiz indirimi yapması halinde bile, TL mevduatta 1 yıllık bileşik getiri yüzde 40’a yakın olacak.
Geçen yıl yatırım araçları arasında parasını mevduat ya da Para Piyasası Fonu’nda (PPF) değerlendirenlerin yüzü güldü. Borsanın enflasyonun altında bir performans gösterdiği 2024 yılında, hem mevduat hem de PPF yatırımcılarına reel getiri sağladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mevduat ve PPF getirilerindeki stopaj oranlarını yüzde 15 yükseltmesi ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması bu iki yatırım aracındaki tasarruf sahiplerini yeniden hesap yapar hale getirdi. Her ne kadar stopaj kararı öncesinde bağlanan paralar için eski stopaj oranları geçerli olsa da getiriler görece olarak ciddi oranda geriledi.
PPF getirilerinde ciddi düşüş
Örneği stopaj artışı kararı öncesinde aylık yüzde 4 civarı net getirilen sunan Para Piyasası Fonları’nda getiriler aylık yüzde 2.6 seviyelerine indi. PPF’lerin porftöyü Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve TLREF içeriyor. Merkez Bankası’nın 23 Ocak’taki faiz indirimi kararı öncesinde yüzde 46.20 seviyelerinde olan TLREF oranı yüzde 44.65’e geriledi. Dolayısıyla TLREF oranlarında yaşanan bu düşüş PPF getirilerini de aşağıya çekti. Ancak PPF getirilerinde yaşanan gerilemenin geçici olduğu ve TL mevduatlardaki getirilere yaklaşması bekleniyor. Stopaj artışı ve faiz indirimlerine rağmen TL mevduatlar hala yatırımcısına reel getiri sunmaya devam ediyor.
Yıllık %40’a yakın bileşik getiri
Merkez Bankası’nın faiz kararlarını verdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri arasında parasını TL mevduatta değerlendiren bir yatırımcının 1 yıl sonra ne kadar getiri elde edeceğine bakalım… 23 Ocak’taki PPK toplantısından sonra 100 bin TL’sini TL mevduatta değerlendiren biri, her PPK toplantısında 250 baz puan faiz indirimi yapıldığı ve mevduat faizinin politika faizinin 250 baz puan üzerinde olduğu varsayımına göre, 1 yıl sonra yüzde 40’a yakın faiz geliri elde edecek. Söz konusu getiri, yatırımcının her PPK toplantısı gününde faiz getirisini anaparaya eklediği varsayımında elde ediliyor. Dolayısıyla 23 Ocak 2025 tarihinde 100 bin TL’sini TL mevduata yatıranların anaparası, 22 Ocak 2026 tarihinde 139 bin 755 TL’ye ulaşacak.
Mevduatta 15 puanlık getiri fırsatı
Merkez Bankası’nın Ocak ayı Beklenti Anketi’nde 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 25.38 seviyesinde oluştu. Yani enflasyonun 12 ay sonra beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde TL mevduat yatırımcısı 15 puana yakın bir reel getiri elde edecek. Merkez Bankası Başkanı’nın yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında faiz indirimleri konusunda ‘otopilotta’ değiliz açıklaması, sabit getirili enstrümanlarda parasını değerlendirenler için kritik. Çünkü genel beklenti Merkez Bankası’nın her PPK toplantısında faiz indirimine gideceği yönünde. Verilen mesaj, ‘enflasyonda istenen düşüş yakalanmazsa, faiz indirimi yapmayabiliriz’ şeklinde yorumlandı. Dolayısıyla faiz indirimlerine ara verilmesi halinde yukarıda hesapladığımız mevduat getirisi, daha yüksek seviyede oluşabilir.