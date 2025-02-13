Faiz indirimine rağmen mevduatta getiri yüksek

Mevduat ve Para Piyasası Fonu’ndan elde edilen getirilerde stopaj oranlarının yükseltilmesi ve faiz indirimleri yatırımcıları yeniden hesap yapmaya itti. Stopaj artışı sonrası Merkez Bankası’nın her toplantıda 250 baz puan faiz indirimi yapması halinde bile, TL mevduatta 1 yıllık bileşik getiri yüzde 40’a yakın olacak.

Geçen yıl yatı­rım araçları arasında para­sını mevduat ya da Pa­ra Piyasası Fonu’nda (PPF) değerlendiren­lerin yüzü güldü. Bor­sanın enflasyonun al­tında bir performans gösterdiği 2024 yılın­da, hem mevduat hem de PPF yatırımcılarına reel geti­ri sağladı. Hazine ve Maliye Ba­kanlığı’nın mevduat ve PPF ge­tirilerindeki stopaj oranlarını yüzde 15 yükseltmesi ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması bu iki yatırım aracın­daki tasarruf sahiplerini yeni­den hesap yapar hale getirdi. Her ne kadar stopaj kararı öncesinde bağlanan paralar için eski stopaj oranları geçerli olsa da getiriler görece olarak ciddi oranda geri­ledi.

PPF getirilerinde ciddi düşüş

Örneği stopaj artışı kararı ön­cesinde aylık yüzde 4 civarı net getirilen sunan Para Piyasası Fonları’nda getiriler aylık yüz­de 2.6 seviyelerine indi. PPF’le­rin porftöyü Devlet İç Borçlan­ma Senetleri (DİBS) ve TLREF içeriyor. Merkez Bankası’nın 23 Ocak’taki faiz indirimi kararı öncesinde yüzde 46.20 seviye­lerinde olan TLREF oranı yüz­de 44.65’e geriledi. Dolayısıyla TLREF oranlarında yaşanan bu düşüş PPF getirilerini de aşağı­ya çekti. Ancak PPF getirilerinde yaşanan gerilemenin geçici oldu­ğu ve TL mevduatlardaki getiri­lere yaklaşması bekleniyor. Sto­paj artışı ve faiz indirimlerine rağmen TL mevduatlar hala yatı­rımcısına reel getiri sunmaya de­vam ediyor.

Yıllık %40’a yakın bileşik getiri

Merkez Bankası’nın faiz ka­rarlarını verdiği Para Politika­sı Kurulu (PPK) toplantı tarihle­ri arasında parasını TL mevduat­ta değerlendiren bir yatırımcının 1 yıl sonra ne kadar getiri elde edeceğine bakalım… 23 Ocak’ta­ki PPK toplantısından sonra 100 bin TL’sini TL mevduatta değer­lendiren biri, her PPK toplantı­sında 250 baz puan faiz indiri­mi yapıldığı ve mevduat faizinin politika faizinin 250 baz puan üze­rinde olduğu varsayımına göre, 1 yıl sonra yüzde 40’a yakın faiz ge­liri elde edecek. Söz konusu geti­ri, yatırımcının her PPK toplantısı gününde faiz getirisini anaparaya eklediği varsayımında elde edili­yor. Dolayısıyla 23 Ocak 2025 tari­hinde 100 bin TL’sini TL mevdua­ta yatıranların anaparası, 22 Ocak 2026 tarihinde 139 bin 755 TL’ye ulaşacak.

Mevduatta 15 puanlık getiri fırsatı

Merkez Bankası’nın Ocak ayı Beklenti Anketi’nde 12 ay sonra­sı için enflasyon beklentisi yüz­de 25.38 seviyesinde oluştu. Yani enflasyonun 12 ay sonra beklen­tilere paralel gerçekleşmesi ha­linde TL mevduat yatırımcısı 15 puana yakın bir reel getiri elde edecek. Merkez Bankası Başka­nı’nın yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında faiz indirimleri ko­nusunda ‘otopilotta’ değiliz açık­laması, sabit getirili enstrüman­larda parasını değerlendirenler için kritik. Çünkü genel beklen­ti Merkez Bankası’nın her PPK toplantısında faiz indirimine gi­deceği yönünde. Verilen mesaj, ‘enflasyonda istenen düşüş ya­kalanmazsa, faiz indirimi yap­mayabiliriz’ şeklinde yorumlan­dı. Dolayısıyla faiz indirimlerine ara verilmesi halinde yukarıda hesapladığımız mevduat getirisi, daha yüksek seviyede oluşabilir.