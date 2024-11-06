Faiz, Trump ve Bitcoin
Bu hafta önemli gelişmeler gündemde. ENAG ekim ayı enflasyonunu yüzde 5.57, 12 aylık enflasyonu yüzde 89.77 olarak açıkladı. TÜİK ise bu verileri aylık yüzde 2.88 ve yıllık yüzde 48.58 olarak duyurdu. ENAG ve TÜİK makası son veride bir öncekine göre açılmış oldu. TCMB’nin faiz indiriminde zamanlama tartışmaları da gündemdeki yerini yeniden aldı.
Faiz kararında 2025 yolu görünürken
Doğrusu son 2 verinin faiz kararı kapsamında TCMB’nin elini rahatlattığını söyleyemeyiz. Yılsonu enflasyon beklentisi olan yüzde 38’in de 8 Kasım enflasyon görünümü toplantısında beklenen /gerçekleşen sapmasını sınırlandırmak amacıyla yukarı yönde revize edilmesi de muhtemel. Bu şartlarda, rasyonel olan, bu yılı mevcut politika faizi ile kapatmak olsa da, bu karışık gündemde TCMB’nin kararının farklı bir yönde gelip gelmeyeceğini göreceğiz.
ABD seçimleri dünyanın hem siyasi hem de ekonomik gündemi
Bu hafta ABD’nin yeni Başkanı da belli oluyor. ABD’de yaklaşık 244 milyon seçmen var. Tamamı olmasa bile bir önceki seçim davranışına paralel yaklaşık yüzde 60’nın oy kullanması beklenebilir. ABD’de seçimlere posta yolu ile de iştirak edenler var. Bunların açılıp sayılması da bir zaman alacaktır. Bu yazının yazıldığı esnada henüz yeni Başkanı bilmiyorduk. Muhtemelen yayınlandığı gün de henüz fikir sahibi olmayabiliriz. Fakat şu son haftalarda piyasaların önemli dalgalanmalara sahne olduğunu ve bir Trump’ı bir Harris’i fiyatladığına tanık oluyoruz.
Fed’in faiz indirim kararı devam edecektir
Mesela geçtiğimiz günlerde önce altının yeni rekorlara koştuğu bir dönem yaşanmıştı. Bunun farklı nedenleri var elbette. Birincisi jeopolitik risklerin artık kalp atışlarını yükselttiği bir döneme girmemiz. ABD’nin geçtiğimiz haftasonu B-52 bombardıman uçağını Orta Doğu’ya yolladığı haberleri yansıdı. Bu bölgede gerilimin daha da tırmanacağına yönelik önemli bir işaret. İkincisi, Başkan kim olursa olsun Fed’in faiz indirim kararında devam edeceği ve elbette yeni Başkanın politikalarına yönelik belirsizlik. Geçtiğimiz haftanın sonunda altın fiyatlarına bir düzeltme gelmiş olsa da, bu kadar belirsiz veri akışının gerçekleştiği bir gündemde, güvenli limana olan talebin devamı gelebilir.
Bitcoin bayramı başlar mı?
Bir diğer konu da kripto piyasalar. Trump daha önceki Başkanlık döneminde kripto piyasalara karşı durmuş olsa da, yeni kampanyasında kripto yatırımcısının da üreticisinin de adeta sırtını sıvazlayacağını büyük harflerle ifade ediyor.
Trump seçim kampanyasında ABD’yi kriptonun başkenti yapacağını vurgulamıştı. Hatta konuyu biraz daha kişiselleştirerek, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’I görevden alacağını duyurmuştu. Gary Gensler’in yatırımcıya kripto piyasalar aleyhinde uyarılarda bulunduğu, Bitcoin’i bir yatırım aracı olarak görmediği ve çoğu altcoin’in dolandırıcılık işaretleri barındırdığı yönünde demeçleri ile de tanıyoruz.
Gensler, kripto piyasalar için önemli bir muhalif. Bu nedenle sektör paydaşları Trump’ın seçilmesi durumunda kendisinin gidişine muhtemelen memnuniyet duyacaktır. Malum siyasi iletişim de acımasız. Trump seçim kampanyasında kripto taraflarını da yanına çekebilmek için Bitcoin çıkışı yapıyor. Hatta konu o kadar derin ki, Trump’ın Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerji maliyeti konusunda da bir tür teşvik uygulayabileceği de konuşuluyor.
Dolayısıyla Trump’ın Başkan seçilmesi Bitcoin için oldukça enerjik bir dönemin başlangıcına işaret edebilir. Alt coinler ise Bitcoin vesilesi ile piyasaya giren kripto meraklılarından nasibini alabilir. Kamala Harris’in ise kripto piyasalar konusunda daha temkinli bir aday olduğunu biliyoruz. Seçim sonuçlarından ne çıkacağını bu yazının yazıldığı esnada bilmiyorum ama Trump ile bu piyasanın bayramının başlayacağı kesin. Kripto piyasaların riskli varlıklar olduğu ve regüle edilmemiş bir piyasada kuvvetli yönde kırılganlıklar beklenebileceği unutulmamalı.