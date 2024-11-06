Faiz, Trump ve Bitcoin

Bu hafta önemli gelişmeler gündemde. ENAG ekim ayı enflasyonunu yüzde 5.57, 12 aylık enflasyonu yüzde 89.77 ola­rak açıkladı. TÜİK ise bu verileri aylık yüz­de 2.88 ve yıllık yüzde 48.58 olarak duyur­du. ENAG ve TÜİK makası son veride bir öncekine göre açılmış oldu. TCMB’nin fa­iz indiriminde zamanlama tartışmaları da gündemdeki yerini yeniden aldı.

Faiz kararında 2025 yolu görünürken

Doğrusu son 2 verinin faiz kararı kapsa­mında TCMB’nin elini rahatlattığını söyle­yemeyiz. Yılsonu enflasyon beklentisi olan yüzde 38’in de 8 Kasım enflasyon görünü­mü toplantısında beklenen /gerçekleşen sapmasını sınırlandırmak amacıyla yuka­rı yönde revize edilmesi de muhtemel. Bu şartlarda, rasyonel olan, bu yılı mevcut po­litika faizi ile kapatmak olsa da, bu karışık gündemde TCMB’nin kararının farklı bir yönde gelip gelmeyeceğini göreceğiz.

ABD seçimleri dünyanın hem siyasi hem de ekonomik gündemi

Bu hafta ABD’nin yeni Başkanı da bel­li oluyor. ABD’de yaklaşık 244 milyon seç­men var. Tamamı olmasa bile bir önceki seçim davranışına paralel yaklaşık yüzde 60’nın oy kullanması beklenebilir. ABD’de seçimlere posta yolu ile de iştirak edenler var. Bunların açılıp sayılması da bir zaman alacaktır. Bu yazının yazıldığı esnada he­nüz yeni Başkanı bilmiyorduk. Muhteme­len yayınlandığı gün de henüz fikir sahibi olmayabiliriz. Fakat şu son haftalarda pi­yasaların önemli dalgalanmalara sahne ol­duğunu ve bir Trump’ı bir Harris’i fiyatla­dığına tanık oluyoruz.

Fed’in faiz indirim kararı devam edecektir

Mesela geçtiğimiz günlerde önce altının yeni rekorlara koştuğu bir dönem yaşan­mıştı. Bunun farklı nedenleri var elbet­te. Birincisi jeopolitik risklerin artık kalp atışlarını yükselttiği bir döneme girme­miz. ABD’nin geçtiğimiz haftasonu B-52 bombardıman uçağını Orta Doğu’ya yol­ladığı haberleri yansıdı. Bu bölgede gerili­min daha da tırmanacağına yönelik önem­li bir işaret. İkincisi, Başkan kim olursa ol­sun Fed’in faiz indirim kararında devam edeceği ve elbette yeni Başkanın politika­larına yönelik belirsizlik. Geçtiğimiz haf­tanın sonunda altın fiyatlarına bir düzelt­me gelmiş olsa da, bu kadar belirsiz veri akışının gerçekleştiği bir gündemde, gü­venli limana olan talebin devamı gelebilir.

Bitcoin bayramı başlar mı?

Bir diğer konu da kripto piyasalar. Trump daha önceki Başkanlık dönemin­de kripto piyasalara karşı durmuş olsa da, yeni kampanyasında kripto yatırımcısının da üreticisinin de adeta sırtını sıvazlaya­cağını büyük harflerle ifade ediyor.

Trump seçim kampanyasında ABD’yi kriptonun başkenti yapacağını vurgulamıştı. Hatta konuyu biraz daha kişiselleştirerek, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’I görevden alacağını duyurmuştu. Gary Gensler’in ya­tırımcıya kripto piyasalar aleyhinde uya­rılarda bulunduğu, Bitcoin’i bir yatırım aracı olarak görmediği ve çoğu altcoin’in dolandırıcılık işaretleri barındırdığı yö­nünde demeçleri ile de tanıyoruz.

Gens­ler, kripto piyasalar için önemli bir muha­lif. Bu nedenle sektör paydaşları Trump’ın seçilmesi durumunda kendisinin gidişine muhtemelen memnuniyet duyacaktır. Ma­lum siyasi iletişim de acımasız. Trump se­çim kampanyasında kripto taraflarını da yanına çekebilmek için Bitcoin çıkışı yapı­yor. Hatta konu o kadar derin ki, Trump’ın Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerji maliyeti konusunda da bir tür teşvik uy­gulayabileceği de konuşuluyor.

Dolayısıy­la Trump’ın Başkan seçilmesi Bitcoin için oldukça enerjik bir dönemin başlangıcına işaret edebilir. Alt coinler ise Bitcoin vesi­lesi ile piyasaya giren kripto meraklıların­dan nasibini alabilir. Kamala Harris’in ise kripto piyasalar konusunda daha temkinli bir aday olduğunu biliyoruz. Seçim sonuç­larından ne çıkacağını bu yazının yazıldı­ğı esnada bilmiyorum ama Trump ile bu piyasanın bayramının başlayacağı kesin. Kripto piyasaların riskli varlıklar olduğu ve regüle edilmemiş bir piyasada kuvvetli yönde kırılganlıklar beklenebileceği unu­tulmamalı.