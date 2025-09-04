Farklı mahallede okula yazdırılan çocuklardan alınan servetin, kayıtdışına ve enflasyona etkisi!
Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 32.95…
***
Enflasyonun da aralarında bulunduğu “ekonomik göstergeleri”, “iyileştirmenin/ güçlendirmenin ilacı” olan “eğitimin” fiyatı/maliyeti ise 61 aydır hız kesmeden yükseliyor…
TÜİK’e göre Ağustos ayında eğitim fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 61 arttı…
***
Eğitimde iki yıllık artış:
TÜİK’e göre yüzde 220’yi, enflasyon hesabı yapan farklı kuruluşlara göre yüzde 330’u aşıyor…
***
Devlet okulları da dahil, eğitimin fiyatı fahiş boyutlarda artarken…
(“Devlet okulları parasız” deniyor ama, ‘bağış’ adı altında, açıktan servet isteyen okul yönetimlerine ses çıkarılmıyor)
Niteliği de düşüyor…
***
Oysa “nitelikli eğitim”:
Kültürden ekonomiye ülkeyi güçlendirecek her alanın temeli…
Vergi toplayan devletin de öncelikli görevi…
***
Eğitimin:
Kültürel yıkımın, ekonomik çöküşün aracı olabileceği de bilinmeli…
Komşularımız da dahil dünyada birçok örneği var; incelenmeli…
***
Bugün…
Bütün aileler (çaresizlik içinde) kazançlarının büyük bölümünü çocukların eğitimine ayırıyor…
Bu maddi özverinin yanında, “niteliksizliğin belirsizliği”yle manevi çöküşü de yaşıyor…
Bu özveri ve çöküşe rağmen, zengin/fakir ayrışmasını engelleyemiyor…
***
Ve bu ayrışma:
Üretimden çalışma hayatına, tasarruftan verimliliğe kadar tüm ekonomik aktiviteleri olumsuz etkiliyor, toplumsal huzuru/barışı/dengeyi/kültürü bozuyor…
VELHASIL
Eğitimin fiyatında 2 yıllık yükseliş (Enflasyondaki düşüşe rağmen) yüzde 220’yi aşıyor…
***
Devlet okullarında alınan ve dudak uçuklatan fiyatlara ise “fiyat” değil, “bağış” deniyor…
Dahası:
Bir mahalledeki okulu “niteliksiz” bulan veli, çocuğunu diğer mahalledeki “daha az niteliksiz” okula göndermek isterse, önüne daha büyük maliyetler seriliyor…
***
Eğitimde niteliksizliğin, fiyatların ve uygulamaların:
Ahlakı, kültürü, enflasyonu, kayıtdışılığı, üretimi, tüketimi nasıl etkilediği (yaşadıklarımız sayesinde) biliniyor...
Yarını/geleceği nasıl etkileyeceği (bugünkü durumumuz ele alınarak) de net olarak tahmin edilebiliyor… Ama…