Farklı mahallede okula yazdırılan çocuklardan alınan servetin, kayıtdışına ve enflasyona etkisi!

Ağustos ayında yıl­lık enflasyon yüzde 32.95…

***

Enflasyonun da arala­rında bulunduğu “ekono­mik göstergeleri”, “iyileş­tirmenin/ güçlendirme­nin ilacı” olan “eğitimin” fiyatı/maliyeti ise 61 ay­dır hız kesmeden yükse­liyor…

TÜİK’e göre Ağustos ayında eğitim fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüz­de 61 arttı…

***

Eğitimde iki yıllık ar­tış:

TÜİK’e göre yüzde 220’yi, enflasyon hesabı yapan farklı kuruluşlara göre yüzde 330’u aşıyor…

***

Devlet okulları da dahil, eğitimin fiyatı fahiş bo­yutlarda artarken…

(“Devlet okulları pa­rasız” deniyor ama, ‘ba­ğış’ adı altında, açıktan servet isteyen okul yö­netimlerine ses çıkarıl­mıyor)

Niteliği de düşüyor…

***

Oysa “nitelikli eği­tim”:

Kültürden ekonomi­ye ülkeyi güçlendirecek her alanın temeli…

Vergi toplayan devle­tin de öncelikli görevi…

***

Eğitimin:

Kültürel yıkımın, eko­nomik çöküşün aracı ola­bileceği de bilinmeli…

Komşularımız da da­hil dünyada birçok örneği var; incelenmeli…

***

Bugün…

Bütün aileler (çaresiz­lik içinde) kazançlarının büyük bölümünü çocuk­ların eğitimine ayırıyor…

Bu maddi özverinin ya­nında, “niteliksizliğin be­lirsizliği”yle manevi çö­küşü de yaşıyor…

Bu özveri ve çöküşe rağ­men, zengin/fakir ayrış­masını engelleyemiyor…

***

Ve bu ayrışma:

Üretimden çalışma ha­yatına, tasarruftan verim­liliğe kadar tüm ekono­mik aktiviteleri olumsuz etkiliyor, toplumsal huzu­ru/barışı/dengeyi/kültü­rü bozuyor…

VELHASIL

Eğitimin fiyatında 2 yıl­lık yükseliş (Enflasyonda­ki düşüşe rağmen) yüzde 220’yi aşıyor…

***

Devlet okullarında alınan ve dudak uçukla­tan fiyatlara ise “fiyat” değil, “bağış” deniyor…

Dahası:

Bir mahalledeki okulu “niteliksiz” bulan veli, ço­cuğunu diğer mahalledeki “daha az niteliksiz” oku­la göndermek isterse, önü­ne daha büyük maliyetler seriliyor…

***

Eğitimde niteliksizli­ğin, fiyatların ve uygula­maların:

Ahlakı, kültürü, enf­lasyonu, kayıtdışılığı, üretimi, tüketimi nasıl etkilediği (yaşadıkları­mız sayesinde) bilini­yor...

Yarını/geleceği nasıl et­kileyeceği (bugünkü du­rumumuz ele alınarak) de net olarak tahmin edilebi­liyor… Ama…