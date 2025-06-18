FDA onayladı, Beypazarı havucu gıdaları renklendirebilir

FDA, gıda endüstrisinin yapay boyalardan geçişini hızlandırmak için havuç, kelebek bezelye çiçeği ve yosun bazlı galdieria özün­den üretilen mavi rengin gıdalarda kullanımını onayladı. Hızlandırmanın amacı endüstrinin işini kolaylaştırmak.

Sentetik boyalara elveda

ABD, “Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Yap” he­defi çerçevesinde tüm sentetik gıda boyalarını 2027’ye kadar yasaklayacağını duyurmuş, şir­ketlerden sürece gönüllü olarak katılmalarını istemiş, doğal boya Ar-Ge çalışmaları için fon­lar açıklamıştı.

Tarım ihracatında renkli fırsatlar

ABD’nin gıda boyalarındaki geçiş kararı ve gıda içeriklerinin revizyonuna yönelik düzenlemesi Türk tarım gıda ekosistemini derinden etkiliyor. Ocak-nisan döneminde en fazla ihracat 1 milyar 83 milyon dolarla şeker ve şekerli mamullerde ya­pıldı. Tarım gıda ve içecek sektörünün en çok ih­racat gerçekleştirdiği ülkelerde Irak, Almanya ve ABD var. ABD’ye ihracat yüzde 11,83 arttı. ABD’li şekerleme üreticileri, FDA’nın yapay boyalara ge­çiş sürecini çok “agresif” buluyor, geçiş için za­manın yetersiz olduğunu düşünüyor.

En çok şe­kerleme ürünü ihracatı yaptığımız ABD’deki dü­zenleme hem fırsat hem de tehditler barındırıyor. İhraç ettiğimiz ürünlerin içeriğini değiştirmek zorundayız. Yerli doğal gıda boyası üreten yete­rince şirket var mı, ürünlerin içeriklerini ABD standartlarına uygun değiştirebilecek miyiz? Dü­zenleme ihracatımızı nasıl etkileyecek.

Doğal boya düzenlemesi tarımsal kıtlığa neden olabilir

Uluslararası Renk Üreticileri Birliğine gö­re, “gıda boyaları için gereken tarımsal ürün­lerde kıtlık yaşanabilir. Pepsico ve Tyson gibi devler doğal boyalara geçme sözü verdi. Hers­hey ürünlerini yeniden formüle etmeye başladı, Kellonova ürünlerinin yüzde 80’ini yapay renk­lerden arındırdı.

Renk savaşlarında hammadde fiyatları artabilir

Sarı renk için milyonlarca ton havuca ihtiyaç duyarken farklı renkler tekstil ile rekabete gire­cek. Sınırlı doğal renk arzı, gıdalarda doğal bo­ya geçişini zorlayacak. Özel aroma ve renk üre­ten şirketler, renk bazı için kullanılacak tarımsal hammaddelerde ciddi fiyat artışı bekliyor.

Gıda güvenliğinde doğal renkli sancılı bir süreç

Uzmanlara göre “sentetikten doğala geçiş” operasyonel açıdan sancılı olacak. Doğal renk maddelerinin alerjik etkisi, doğal boyaların ürün­lerin raf ömrü ve ambalajına etkileri, gıda mü­hendisliğini bekleyen sorunlar. Tüketiciler canlı neon renkleri istiyor, doğal mat renkler satışı dü­şürüyor. General Mills 2016 yılında Trix gevreği­ni doğal renklerle yeniden formüle etmiş, tüketi­ciler renkleri beğenmemiş devam eden yıllarda klasik gevrek tekrar eksi renklerle üretilmişti.

Türkiye’nin renklerine girişimcilere fırsat

Doğal gıda boya kullanımı zorunluluğu, Türki­ye için fırsatlar barındırıyor. Beypazarı’nın ha­vucu, Oğuzeli’nin narı gıda endüstrisini sarıya/ kırmızıya boyamaya hazır. Aygen Savaş Alkan tarafından kurulan Kybele’s Garden, Cemre Çı­ğırağaç’ın yürüttüğü Algonika, Prof. Dr. Burcu Ertit Taştan ile birlikte yürüttüğümüz Algoritma her biri alglerden tarım, gıda ve pek çok endüstri için insan, çevre dostu ürünler, renkler tasarlıyor. Genetik, biyoloji, kimya, ziraat mühendisliği gibi multidisipliner alanda çalışan gençler için fırsat­lar sonsuz.

Atıştırmalıklara “sağlığa zararlıdır” etiketi konuluyor

Teksas’taki bir yasa tasarısına göre, atıştırma­lık paketlerine “Sağlığa Zararlıdır” etiketi konu­lacak. 269 milyar dolarlık küresel atıştırmalık pa­zarının büyüme hızı düşüyor. Atıştırmalıkların formülü değişiyor, tüketiciler bezelye/alg prote­inli, deniz mahsullerinden yapılma cips ve pro­teince zenginleştirilmiş atıştırmalıklar istiyor.

Gıda endüstrisi reçete yeniliyor

ABD’nin 2027’de sentetik renkleri yasaklama planını açıklamasının ardından, renk alanında kullanılabilecek gıda malzemesi tedarikçilerinin satışları patladı. Gıda endüstrisi, doğal malzeme­lerden gıda boyası üreten, yeni formüller gelişti­ren uzmanların peşinde.

Gıda endüstrisindeki renk geçişi fırsatları

Doğal aromalar, doğal renk serileri geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 arttı. Gıda endüstrisi, doğal renklendiriciler, yeni tat kombinasyonları dışın­da gıdaların besin değerini artırma konusunda da zorlu bir dönüşüm yaşıyor.

Velhasıl, tarım/gıda ekosistemi fırsat ve risk­lerle dolu. Son yıllarda artan Organize Tarım Böl­geleri’nden birini neden gıdaya renk üretecek, formülasyon geliştirecek biyoteknoloji üssüne dönüştürmüyoruz?