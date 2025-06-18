FDA onayladı, Beypazarı havucu gıdaları renklendirebilir
FDA, gıda endüstrisinin yapay boyalardan geçişini hızlandırmak için havuç, kelebek bezelye çiçeği ve yosun bazlı galdieria özünden üretilen mavi rengin gıdalarda kullanımını onayladı. Hızlandırmanın amacı endüstrinin işini kolaylaştırmak.
Sentetik boyalara elveda
ABD, “Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Yap” hedefi çerçevesinde tüm sentetik gıda boyalarını 2027’ye kadar yasaklayacağını duyurmuş, şirketlerden sürece gönüllü olarak katılmalarını istemiş, doğal boya Ar-Ge çalışmaları için fonlar açıklamıştı.
Tarım ihracatında renkli fırsatlar
ABD’nin gıda boyalarındaki geçiş kararı ve gıda içeriklerinin revizyonuna yönelik düzenlemesi Türk tarım gıda ekosistemini derinden etkiliyor. Ocak-nisan döneminde en fazla ihracat 1 milyar 83 milyon dolarla şeker ve şekerli mamullerde yapıldı. Tarım gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerde Irak, Almanya ve ABD var. ABD’ye ihracat yüzde 11,83 arttı. ABD’li şekerleme üreticileri, FDA’nın yapay boyalara geçiş sürecini çok “agresif” buluyor, geçiş için zamanın yetersiz olduğunu düşünüyor.
En çok şekerleme ürünü ihracatı yaptığımız ABD’deki düzenleme hem fırsat hem de tehditler barındırıyor. İhraç ettiğimiz ürünlerin içeriğini değiştirmek zorundayız. Yerli doğal gıda boyası üreten yeterince şirket var mı, ürünlerin içeriklerini ABD standartlarına uygun değiştirebilecek miyiz? Düzenleme ihracatımızı nasıl etkileyecek.
Doğal boya düzenlemesi tarımsal kıtlığa neden olabilir
Uluslararası Renk Üreticileri Birliğine göre, “gıda boyaları için gereken tarımsal ürünlerde kıtlık yaşanabilir. Pepsico ve Tyson gibi devler doğal boyalara geçme sözü verdi. Hershey ürünlerini yeniden formüle etmeye başladı, Kellonova ürünlerinin yüzde 80’ini yapay renklerden arındırdı.
Renk savaşlarında hammadde fiyatları artabilir
Sarı renk için milyonlarca ton havuca ihtiyaç duyarken farklı renkler tekstil ile rekabete girecek. Sınırlı doğal renk arzı, gıdalarda doğal boya geçişini zorlayacak. Özel aroma ve renk üreten şirketler, renk bazı için kullanılacak tarımsal hammaddelerde ciddi fiyat artışı bekliyor.
Gıda güvenliğinde doğal renkli sancılı bir süreç
Uzmanlara göre “sentetikten doğala geçiş” operasyonel açıdan sancılı olacak. Doğal renk maddelerinin alerjik etkisi, doğal boyaların ürünlerin raf ömrü ve ambalajına etkileri, gıda mühendisliğini bekleyen sorunlar. Tüketiciler canlı neon renkleri istiyor, doğal mat renkler satışı düşürüyor. General Mills 2016 yılında Trix gevreğini doğal renklerle yeniden formüle etmiş, tüketiciler renkleri beğenmemiş devam eden yıllarda klasik gevrek tekrar eksi renklerle üretilmişti.
Türkiye’nin renklerine girişimcilere fırsat
Doğal gıda boya kullanımı zorunluluğu, Türkiye için fırsatlar barındırıyor. Beypazarı’nın havucu, Oğuzeli’nin narı gıda endüstrisini sarıya/ kırmızıya boyamaya hazır. Aygen Savaş Alkan tarafından kurulan Kybele’s Garden, Cemre Çığırağaç’ın yürüttüğü Algonika, Prof. Dr. Burcu Ertit Taştan ile birlikte yürüttüğümüz Algoritma her biri alglerden tarım, gıda ve pek çok endüstri için insan, çevre dostu ürünler, renkler tasarlıyor. Genetik, biyoloji, kimya, ziraat mühendisliği gibi multidisipliner alanda çalışan gençler için fırsatlar sonsuz.
Atıştırmalıklara “sağlığa zararlıdır” etiketi konuluyor
Teksas’taki bir yasa tasarısına göre, atıştırmalık paketlerine “Sağlığa Zararlıdır” etiketi konulacak. 269 milyar dolarlık küresel atıştırmalık pazarının büyüme hızı düşüyor. Atıştırmalıkların formülü değişiyor, tüketiciler bezelye/alg proteinli, deniz mahsullerinden yapılma cips ve proteince zenginleştirilmiş atıştırmalıklar istiyor.
Gıda endüstrisi reçete yeniliyor
ABD’nin 2027’de sentetik renkleri yasaklama planını açıklamasının ardından, renk alanında kullanılabilecek gıda malzemesi tedarikçilerinin satışları patladı. Gıda endüstrisi, doğal malzemelerden gıda boyası üreten, yeni formüller geliştiren uzmanların peşinde.
Gıda endüstrisindeki renk geçişi fırsatları
Doğal aromalar, doğal renk serileri geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 arttı. Gıda endüstrisi, doğal renklendiriciler, yeni tat kombinasyonları dışında gıdaların besin değerini artırma konusunda da zorlu bir dönüşüm yaşıyor.
Velhasıl, tarım/gıda ekosistemi fırsat ve risklerle dolu. Son yıllarda artan Organize Tarım Bölgeleri’nden birini neden gıdaya renk üretecek, formülasyon geliştirecek biyoteknoloji üssüne dönüştürmüyoruz?