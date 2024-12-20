FED Toplantısı sancılı geçti

Yılın artık sonuna iyice yaklaştık, Mer­kez Bankaları son kez sahneye çıkıyor­lar, hafta içinde en çok dikkat çeken şüp­hesiz beklenen 25 baz puan faiz indirimini beklenmedik bir açıklama ile sunan FED oldu. Tarihe en “şahin” faiz indirimi ola­rak geçebilir.

Zira devamında gelen söylem, bir daha faiz indirimini çok yakın zamanda beklemeyin mesajını içeriyordu. FED yö­netimi uzun bir aradan sonra ilk defa bir ka­rarı oy birliği ile değil oy çokluğu ile almak durumunda kaldı. Bir üye mevcut durumda faizleri indirmememiz gerekiyor diyerek ret oyu verdi.

Eylül ayında indirimlere 50 baz puan ile başlaması da oldukça eleştiri konusu olan FED için henüz üçüncü indi­rim sonrası bu noktaya gelmek kredibilite açısından da problem teşkil ediyor. Ocak ayında faiz indirimi bekleyenlerin oranı %10 düzeyine gerilerken, sonraki mart top­lantısında da indirim bekleyenler %40, yani ağırlıklı senaryo bundan sonraki iki toplan­tıda pas geçilmesi. Faizlerin sanılandan da­ha uzun bir süre boyunca %4 seviyesi üze­rinde kalması dünyanın geri kalanı için iyi bir haber değil şüphesiz.

Sermaye anava­tanında nispeten düşük risk alarak yüksek getiri bulabiliyorsa, başka ülkelere gitmek­te daha isteksiz davranır. Çünkü hem aldı­ğınız varlığın hem de yatırım yaptığınız ül­kenin para biriminin riskini üstlenirsiniz. ABD tahvillerinin risk yönetiminde nakit ile eşdeğer yani sıfır risk içeren enstrüman olarak kabul edildiğini de ekleyelim.

ABD tahvil faizlerinin FED kaynaklı ola­rak yukarıda kalma ihtimali en önemli al­ternatifi olan değerli metallere de satış ge­tirdi. Altın ons fiyatı 2600 dolar ons seviye­sini aşağı yönde zorladıktan sonra kısmen toparlarken, gelecek yıl içinde Trump’ın görevi devraldıktan sonra dünyada jeopo­litik tansiyonun azalabileceğine dair bek­lentiler de bu noktada etkili olmakta. Bu bağlamda yıl içinde bir ara performansını %40’a kadar taşıyan ve mevcut durumda da %30 civarı yükseliş kaydeden altın için görkemli günlerin geride kaldığı söylenebi­lir. Hem dolar endeksinin yükselişi hem de daha az jeopolitik risk, dolar ile kote edilen bir meta olan altın için negatif.