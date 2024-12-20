FED Toplantısı sancılı geçti
Yılın artık sonuna iyice yaklaştık, Merkez Bankaları son kez sahneye çıkıyorlar, hafta içinde en çok dikkat çeken şüphesiz beklenen 25 baz puan faiz indirimini beklenmedik bir açıklama ile sunan FED oldu. Tarihe en “şahin” faiz indirimi olarak geçebilir.
Zira devamında gelen söylem, bir daha faiz indirimini çok yakın zamanda beklemeyin mesajını içeriyordu. FED yönetimi uzun bir aradan sonra ilk defa bir kararı oy birliği ile değil oy çokluğu ile almak durumunda kaldı. Bir üye mevcut durumda faizleri indirmememiz gerekiyor diyerek ret oyu verdi.
Eylül ayında indirimlere 50 baz puan ile başlaması da oldukça eleştiri konusu olan FED için henüz üçüncü indirim sonrası bu noktaya gelmek kredibilite açısından da problem teşkil ediyor. Ocak ayında faiz indirimi bekleyenlerin oranı %10 düzeyine gerilerken, sonraki mart toplantısında da indirim bekleyenler %40, yani ağırlıklı senaryo bundan sonraki iki toplantıda pas geçilmesi. Faizlerin sanılandan daha uzun bir süre boyunca %4 seviyesi üzerinde kalması dünyanın geri kalanı için iyi bir haber değil şüphesiz.
Sermaye anavatanında nispeten düşük risk alarak yüksek getiri bulabiliyorsa, başka ülkelere gitmekte daha isteksiz davranır. Çünkü hem aldığınız varlığın hem de yatırım yaptığınız ülkenin para biriminin riskini üstlenirsiniz. ABD tahvillerinin risk yönetiminde nakit ile eşdeğer yani sıfır risk içeren enstrüman olarak kabul edildiğini de ekleyelim.
ABD tahvil faizlerinin FED kaynaklı olarak yukarıda kalma ihtimali en önemli alternatifi olan değerli metallere de satış getirdi. Altın ons fiyatı 2600 dolar ons seviyesini aşağı yönde zorladıktan sonra kısmen toparlarken, gelecek yıl içinde Trump’ın görevi devraldıktan sonra dünyada jeopolitik tansiyonun azalabileceğine dair beklentiler de bu noktada etkili olmakta. Bu bağlamda yıl içinde bir ara performansını %40’a kadar taşıyan ve mevcut durumda da %30 civarı yükseliş kaydeden altın için görkemli günlerin geride kaldığı söylenebilir. Hem dolar endeksinin yükselişi hem de daha az jeopolitik risk, dolar ile kote edilen bir meta olan altın için negatif.