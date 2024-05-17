ABD'nin para birimi olan, ama aynı zamanda da tüm dünyanın sorununu oluşturan doların değerini belirleyen faktörler şüphesiz oldukça fazla. Ancak bunlar içerisinde ilk sıraya Federal Reserve tarafından, altı haftada bir yapılan toplantılar ile belirlenen faiz kararı yazılabilir.

Fed de faiz kararını başta enflasyon olmak üzere bir dizi değişkene ve ekonomik veriye göre verdiği için, hafta içinde gelen enflasyon verisi yakından izlendi. Hem manşet rakam hem de gıda ve enerji gibi yüksek volatilite yaratan kalemler hariç bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon beklentinin hafif altında kaldı.

Böylece piyasaların yılın geri kalan bölümünde Fed tarafından iki faiz indirimi gelebileceğine dair inancı arttı. Risk iştahında oluşan artış ile beraber ABD endeksleri yeni rekor seviyeler test ederken, başta altın olmak üzere değerli metallerde de önemli yükselişler kaydedildi. Kripto varlıklarda da amiral gemisi olan bitcoin öncülüğünde alt coinlere de yansıyan bir ralli gözlemledik. Buraya kadar her şey iyi hoş güzel ama işin püf noktası nerede dediğinizi duyar gibiyim.

Fed tarafından belirlenen enflasyon hedefi %2, şu an %3.5 olan enflasyonun bu sene içerisinde bu noktaya gelmesi beklenmiyor. Hatta ABD'nde Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan güven endeksinin alt kırılımlarından biri olan, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de %2 düzeyine asla gelinemeyeceğine işaret ediyor. Yani bir noktada Fed artık enflasyon hedefine noktası noktasına gelmekte ısrar edersem, resesyon gibi altından kalkması daha da zor bir sorunu hortlatırım endişesiyle fedakarlığa gidiyor. Federal fedakarlık derken büyüme ile enflasyon arasındaki bu ödünleşmeden bahsettiğimi anlamışsınızdır.

Enflasyon sadece ABD'nde değil dünyanın (neredeyse biz hariç) her yerinde geriliyor. IMF Başkanı Georgieva'dan da hafta içinde böyle bir açıklama geldi ve faiz indirimlerinin peşi sıra gelebileceği ifade edildi. Tüm dünyada gıda fiyatlarını ölçen FAO bir yılı aşkın süredir aylık olarak gıda fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde faiz indirimleri hangi ülkeyi ve para birimini ön plana çıkartır konusu gündemde ilk sırada kalmaya devam edecek.