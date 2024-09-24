Fed'in faiz indirimi: Küresel piyasalar ve kripto paralar için yeni bir dönem mi?
Fed geçen hafta yaptığı açıklama ile dört yıl aradan sonra politika faizini 50 baz puan indirerek %4,75 - %5,00 aralığına çekti. Bu hamle küresel piyasalarda geniş yankı uyandırdı.
Uzun süren sıkılaştırma döngüsünün ardından gelen dört yıl sonraki bu indirim, özellikle ABD ekonomisinin canlandırılması ve enflasyonun %2 hedefine yaklaştırılması için yapıldı. Ancak bu adım sadece ABD’de değil dünya piyasalarında da etkiler yaratıyor. Özellikle kripto paralar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı yakından izlenmesi gereken bir konu.
Fed'in faiz indirimi kararı ve gerekçeleri
Fed Başkanı Jerome Powell, işgücü piyasasındaki yavaşlamaya dikkat çekerek faiz indiriminin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğini belirten Powell, bu indirimin ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapıldığını söyledi. Ancak faiz indirimi, aynı zamanda enflasyonun yeniden yükselme riskini de barındırıyor.
Merkez bankalarının kararları
Fed’in bu faiz indirimi, Brezilya, Japonya ve Avrupa gibi ülkelerin merkez bankalarının kararlarıyla karşılaştırıldığında farklı bir tablo sunuyor. Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını 25 baz puan artırarak %10,75’e yükseltti. Bu karar, Brezilya’da güçlü iç talep ve enflasyonist baskıların etkisiyle alındı.
Japonya ise faiz oranlarını %0,25 seviyesinde tutmaya devam ediyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ), uzun yıllardır düşük büyüme ve deflasyonla mücadele ettiği için düşük faiz politikasını sürdürse de dönem dönem faiz artışı yapılabileceği yönünde açıklamalar geliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise faiz oranlarını 25 baz puan indirerek %3,5’e çekti. ECB, kısa vadede enflasyon artışları beklerken, ekonomik büyümeyi destekleme amacı güdüyor. İngiltere Merkez Bankası (BOE) ise faiz oranını %5 seviyesinde sabit tuttu ve bir süre indirim yapmama kararı aldı.
Global piyasalara etkiler
Fed’in faiz indirimi, küresel piyasalarda karışık bir tablo oluşturdu. ABD borsalarında pozitif bir hareketlenme yaşandı ve yatırımcılar riskli varlıklara yönelmeye başladı. Ancak doların değer kaybetmesi, gelişmekte olan ülkelerde baskı yaratabilir. Brezilya gibi faiz artıran ülkeler, para birimlerini güçlü tutabilirken, Japonya ve Avrupa gibi düşük faiz politikası izleyen ülkeler rekabet avantajını koruyabilir. Altın ve gümüş gibi güvenli liman kabul edilen varlıkların değeri ise faiz indirimiyle birlikte artış gösterdi.
Kripto para piyasasına olası etkiler
Fed’in faiz indirimi kripto para piyasaları için de önemli bir dönemeç olabilir. Düşük faiz oranları, yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesine neden olabilir ve bu durum Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraların değerinde artışa yol açabilir. Özellikle Bitcoin, "dijital altın" olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülmeye devam ediyor. Bu bağlamda faiz indirimi kripto paralarda kısa vadeli bir boğa piyasasını tetikleyebilir.
Kısa vadede: Fed’in faiz indirimi likiditenin artmasına neden olacağı için yatırımcılar kripto paralara yönelebilir. Bu süreçte Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatında önemli artışlar görülebilir.
Orta vadede: Enflasyonun artması durumunda Bitcoin gibi sınırlı arzı olan kripto paralar daha cazip hale gelebilir. Orta vadede yatırımcıların kripto paralara olan ilgisi artarak bu varlıkların fiyatlarını destekleyebilir.
Uzun vadede: Kripto paralar, küresel finansal sistemde daha önemli bir rol üstlenebilir. Ancak düzenleyici belirsizlikler ve piyasanın olgunlaşma süreci, bu ilerlemenin hızını belirleyecektir.
Fed'in hamlesi resesyonu önleyebilir mi?
Powell’ın açıklamaları, faiz indiriminin resesyon riskini azaltmayı hedeflediğini gösteriyor. Faiz indirimi ekonomik büyümeyi destekleyerek ABD’nin resesyona girmesini önleyebilir, ancak bu tek başına yeterli olmayabilir. Yapısal ekonomik sorunlar ve küresel belirsizlikler, sadece faiz indirimi ile çözülemeyecek kadar karmaşık olabilir.
Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi, global piyasalar ve kripto paralar üzerinde önemli etkiler yaratmaya başladı. Düşük faiz ortamı, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine neden olabilir ve bu da kripto para piyasalarında kısa vadede boğa piyasasını tetikleyebilir. Ancak uzun vadede enflasyon kontrol altına alınamazsa, faiz indiriminin ters etkileri olabilir. Fed’in sonraki hamleleri, bu süreçte belirleyici olacaktır.