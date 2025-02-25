Finansal destek önemli; “desteğin takibi” çok daha önemli…

Nüfusa/turist sayısına oranla, büyük/küçükbaş hayvan sayısı azalmaya devam etti…

Süt destekleri de yeniden belirlendi…

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Desteklerin “hayvancılıkta da verimliliği artıracak şekilde geliştirilmesi” önemli; Ama uygulama çok daha önemli…

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Verilen desteklerin sonuçları takip edilmeli… Verimli girişimcilerle, verimsiz girişimciler bu denetimlerle ayırt edilmeli…

Ve…

Ayırt edilen verimli girişimciler, çok daha fazla desteklemeli; verimsizler ve “verimlileri, haksız rekabet ile verimsizleştirenler” ise elenmeli/yüzdürülmemeli…

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Tersini yaptığımızda, geldiğimiz durum ortada…

TÜİK’e göre büyükbaş hayvan sayımız: 2017’de 16,1 milyon…

2020’de 18,2 milyon… Ve 2024’te 16,9 milyon…

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Sayı düşüyor:

Son 5 yılda yapılan ciddi ithalata rağmen; Kurban bayramlarında açık alanlarda kesimi yapılan ve küpe kaydı düşmeyenlerin varlığı bilinmesine rağmen; Turist ve göçmen sayısı artmasına rağmen…

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TÜİK’e göre küçükbaş hayvan sayımız:

2017’de 44 milyon…

2020’de 57 milyon…

Ve 2024’te 55 milyon…

VELHASIL

Hayvancılıkta da, diğer birçok kalemde olduğu gibi, sorun ortada…

“Üretici kazancı” ile: Yem, navlun, depolama, kira, aracı, enerji gibi maliyetlerin karşılanamaması; Tasarruf yapılamaması;

Ürün geliştirilememesi; Kalifiye veya yetiştirecek eleman bulunamaması; Zorunlu olarak borçlanılması; “İthal ürünlerle” ve/veya “kayıtdışı ile” ve/veya “koşulsuz teşvik edilen” ile rekabet edilememesi…

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“Süte destek” hayvancılıktan peynire/proteine birçok kaleme destek anlamına gelir… Bu nedenle, başta da ayrıntılarıyla ifade etmeye çalıştığım gibi, desteklerin sonuçları, “olumsuz örneklere yaptırım/ceza uygulanarak” takip edilmelidir…