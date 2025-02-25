  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Finansal destek önemli; “desteğin takibi” çok daha önemli…

Finansal destek önemli; “desteğin takibi” çok daha önemli…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Nüfusa/turist sayısına oranla, büyük/küçükbaş hayvan sayısı azalmaya devam etti…

Süt destekleri de yeniden belirlendi…

***

Desteklerin “hayvancılıkta da verimliliği artıracak şekilde geliştirilmesi” önemli; Ama uygulama çok daha önemli…

***

Verilen desteklerin sonuçları takip edilmeli… Verimli girişimcilerle, verimsiz girişimciler bu denetimlerle ayırt edilmeli…

Ve…

Ayırt edilen verimli girişimciler, çok daha fazla desteklemeli; verimsizler ve “verimlileri, haksız rekabet ile verimsizleştirenler” ise elenmeli/yüzdürülmemeli…

***

Tersini yaptığımızda, geldiğimiz durum ortada…

TÜİK’e göre büyükbaş hayvan sayımız: 2017’de 16,1 milyon…

2020’de 18,2 milyon… Ve 2024’te 16,9 milyon…

***

Sayı düşüyor:

Son 5 yılda yapılan ciddi ithalata rağmen; Kurban bayramlarında açık alanlarda kesimi yapılan ve küpe kaydı düşmeyenlerin varlığı bilinmesine rağmen; Turist ve göçmen sayısı artmasına rağmen…

***

TÜİK’e göre küçükbaş hayvan sayımız:

2017’de 44 milyon…

2020’de 57 milyon…

Ve 2024’te 55 milyon…

VELHASIL

Hayvancılıkta da, diğer birçok kalemde olduğu gibi, sorun ortada…

“Üretici kazancı” ile: Yem, navlun, depolama, kira, aracı, enerji gibi maliyetlerin karşılanamaması; Tasarruf yapılamaması;

Ürün geliştirilememesi; Kalifiye veya yetiştirecek eleman bulunamaması; Zorunlu olarak borçlanılması; “İthal ürünlerle” ve/veya “kayıtdışı ile” ve/veya “koşulsuz teşvik edilen” ile rekabet edilememesi…

***

“Süte destek” hayvancılıktan peynire/proteine birçok kaleme destek anlamına gelir… Bu nedenle, başta da ayrıntılarıyla ifade etmeye çalıştığım gibi, desteklerin sonuçları, “olumsuz örneklere yaptırım/ceza uygulanarak” takip edilmelidir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Genci/kadını/tecrübeliyi “üretken” yapma zorunluluğumuz… 24 Şubat 2025
150 yaşından büyük 1.5 milyon kişi! 21 Şubat 2025
Teknik lise mezunu kadınların yüzde 64’ü işsizse… 20 Şubat 2025
“İşsizliği azaltacak gençler” işsiz ve/veya iş seçiyorsa… 19 Şubat 2025
Arazi de var, bilgi de… Ama… 18 Şubat 2025
Elin taşı ile elin kuşunu vurmak zorlaştı/zorlaşacak… 17 Şubat 2025
 Nohut, fasulye neden “Çin’den daha pahalı?” 14 Şubat 2025
Elon Musk’ın “iflas hesabı” böyleyse… 13 Şubat 2025
Enflasyonda aylık yüzde 4-5’lerin ve revizyonların nedeni… 12 Şubat 2025
Kamuda tasarruf; gencin/yaşlında “çalışma kültürü” varsa… 11 Şubat 2025