Finansal okuryazarlık üzerine sohbet
Bugün sizlerle biraz farklı bir yazı paylaşmak istiyorum. Özellikle finansal okuryazarlık sürecine yönelik olarak ilk bölümde (A) ekonominin bazı öncü göstergelerini ve ne anlama geldiğini, ikinci bölümde (B) kriz veya olağanüstü dönemlerde firmaların nasıl davranması gerektiği ve son bölümde (C) ise her biri içerdiği mesaj itibarıyla önemli olduğunu düşündüğüm özlü sözler listesi olacaktır. Mümkün olduğunca az sözle çok şey anlatmak amaçlı bir yazı olarak bugünü değerlendirebilirsiniz.
A) Takip edilmesi gereken önemli ekonomik göstergeler ve anlamları :
1.Kapasite kullanım oranı: Üretim sektöründeki firmaların, mevcut üretim kapasitelerinin ne kadarını kullandıklarını gösterir. İş dünyasının genel durumu ve ekonomik büyüme beklentileri hakkında bilgi verir.
2.İşsizlik maaşı başvuruları: İşsiz kalan kişilerin devletten yardım talep etmek için yaptığı başvuruların sayısıdır. Ekonomik durgunluğun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir.
3.Özel tüketim harcamaları: Hane halklarının harcadığı toplam miktarı ölçen bu gösterge, ekonominin büyüklüğü ve sağlığı hakkında bilgi verir.
4.Tarım dışı istihdam değişimi: Tarım sektörü dışındaki sektörlerdeki istihdam sayısındaki değişimi ölçer. Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyleriyle ilgili bilgi verir.
5.Tüketici güven endeksi: Hane halklarının ekonomik durum ve gelecek beklentilerini ölçen bir endekstir. Tüketici harcamaları ve ekonomik büyüme için önemlidir.
6.Reel sektör güven endeksi: İş dünyasının ekonomik koşullar ve gelecek beklentileri hakkındaki görüşlerini ölçer. Yatırım ve üretim düzeylerine dair önemli bilgiler sağlar.
7.Cari işlemler dengesi: Bir ülkenin dış ticaret, hizmetler ve gelir transferleri ile ilgili işlemlerinin kaydını tutar. Uluslararası yatırım pozisyonu ve ülkenin dış borç durumu hakkında bilgi verir.
8.Sanayi üretimi endeksi: Endüstriyel üretimin miktarını ve büyümesini ölçen bir endekstir. Üretim sektöründeki ekonomik faaliyet ve büyüme hakkında bilgi sağlar.
9.İnşaat sektörü faaliyet endeksi: İnşaat sektöründeki faaliyetleri ölçen bu endeks, ekonomik büyüme, istihdam ve konut piyasasıyla ilgili önemli bilgiler sunar.
10.Hizmet sektörü faaliyet endeksi: Hizmet sektöründeki faaliyet ve büyüme düzeylerini ölçer. Ekonomik büyüme ve hizmet sektörünün performansıyla ilgili bilgi sağlar.
11.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): Tüketici harcamalarında en çok kullanılan malların ve hizmetlerin fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçer. Enflasyon seviyesini belirlemede önemlidir.
12.Reel GSYİH: Enflasyon oranının düşürüldüğü Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) değeri. Ekonomik büyüme ve ülkenin refah düzeyi hakkında gerçekçi bilgi sağlar.
13.Net kredi büyümesi: Bankaların toplam kredi miktarındaki değişimi gösterir. Ekonomik faaliyet ve finansal likidite hakkında bilgi sağlar.
14.Borç/GSYİH oranı: Bir ülkenin toplam borcunun GSYİH’ye oranını gösterir. Ülkenin borç sürdürülebilirliği ve mali risk düzeyi hakkında bilgi verir.
15.Reel faiz oranları: Nominal faiz oranlarından enflasyonun çıkarılmasıyla elde edilen faiz oranlarıdır. Yatırım ve tasarruf eğilimlerini anlamak için önemlidir.
16.Bütçe dengesi: Devletin gelirleri ile harcamaları arasındaki farkı gösterir. Bütçe açığı veya fazlası, mali disiplin ve ekonomik istikrar hakkında bilgi sağlar.
17.Merkez bankası politika faiz oranı: Merkez bankalarının, bankaların birbirlerine kısa vadeli borç verirken uyguladığı faiz oranını belirlediği politika aracıdır. Enflasyon hedeflemesi ve ekonomik büyüme hakkında bilgi verir.
B)İşletme Yöneticilerinin olağan üstü durumlarda sürecin üstesinden gelmesini sağlayacak 10 soru
Herhangi bir krizi yönetmenin en etkin yolu krizin bir adım ilerisinde olmaktan geçiyor.
1-Kriz süresince organizasyonunuz çalışanlarının sadakat ve aidiyetlerini nasıl güvence altına alacak?
2-Finansmanın sürdürülebilirliğini ve nakit rezervlerinin istikrarını nasıl sağlayacaksınız?
3-Paydaşlarla (müşteri, tedarikçi, çalışan) iletişimin açık ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla hangi yöntemleri kullanacaksınız.
4-Organizasyonunuzda kısa vadeli likidite etkilerini yönetecek ve gerekli önlemleri alacak (tahsilat, ödeme sorumluları) kriz yönetim ekipleri bulunuyor mu?
5-Kriz döneminde potansiyel riskleri değerlendirmek ve verilecek tepkileri belirlemek için organizasyonunuzda bir model uyguluyor musunuz?
6-Krizin etkilerini bütçelendirme, iş planlama süreçleri ve erken uyarı mekanizmalarının hayata geçirilmesi açısından gözden geçirdiniz mi?
7-Kriz büyük ölçekli finansal etkiler yarattığında, işletme modelinizi kısa ve orta vadede maliyetlerin düşürülmesi bakımından bu duruma nasıl adapte edeceksiniz?
8-Talepteki bozulması şirketinizi nasıl etkileyecek ve kriz sonrasında nasıl bir toparlanma öngörüyorsunuz?
9-Kriz ile birlikte gelecek tedarik zinciri ve üretim risklerini belirlediniz mi? Riskleri azaltmak için neler yapabilirsiniz.
10-İşletme modeliniz mevcut krizin ve potansiyel gelecek krizlerin etkileriyle baş etme konusunda dirençli mi?
Kriz döneminde atılması gereken 5 temel adım
1- Çalışan sadakati ve mutluluğu birinci öncelik. (Entelektüel sermayeniz kriz sonrasında sizi ayakta tutacak 1. kaynağınız olacaktır)
2- Hızlı, net, şeffaf iletişim. (İtibar, kredibilite ve marka korumayı öncelik almak.)
3- Harcamaların kontrollü olması ve bütçe açıkları için karşılık ayrılması. (Nakit akım öncelikli süreç yönetimi-1 Ekim itibarıyla 2025 bütçe hazırlık dönem başlangıcı.)
4- Tedarik zincirindeki aksamaların belirlenmesi ve giderilmesi.
5- Beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması. (tedarikçi, müşteri, çalışan ilişkileri ve alternatif yaratılması.)
C) Özlü sözler
lZaman Mükemmel şirketlerin ve yatırımcının dostudur.
-Piyasa tahmincileri sadece kulağını doldururlar ama cüzdanını asla dolduramazlar.
-Fiyat ödediğin, değer ise aldığındır...
-Herkes borsayla ilgilendiği zaman borsa için yanlış zamandır, doğru zaman kimsenin onunla ilgilenmediği dönemdir.
-Aldığını hisse olarak değil, iş ortaklığı olarak gör
*Borsa aceleciden, sabırlıya para transfer yeridir.
-9 kadını hamile bırakarak 1 ayda çocuk sahibi olamazsın.
-Eğer uykudayken de para kazanacağınız bir yol bulamazsanız, ölene kadar çalışmak durumunda kalacaksınız.