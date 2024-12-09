Finansman ihtiyacında “borsa” seçeneği…

BDDK verisi:

Bankaların kullandırdığı kredi hac­mi, ilk 10 ayda, yüzde 30 arttı…

(Enflasyonlu “reel” hesaba göre, yüzde 7 daraldı…)

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Enerjiden gıdaya, eğitimden lojisti­ğe birçok alanda yatırım eksiğimiz varken…

Ve mevcut yatırımlar dahi finansman darboğazındayken…

Bu daralma ne anlatır?

(Gerçi, mevcut sistemde, kredi musluk­ları açılınca da, başaramıyoruz! “ayrı bir yazı konusu”)

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Daha da önemlisi:

Mevcut (ülke, şirket, vatandaş olarak…) varlıklarımız;

Gelişmiş ülkelerdeki gibi, sermaye piya­saları (fonlar/borsalar) aracılığıyla, çok da­ha yüksek getiri/katma değer/sermaye sağ­layabilecekken…

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ABD’de dün yayımlanan bir haber:

Bin 400 büyükbaş kapasiteli çiftliğe sa­hip bir şirket…

5 yıl önce, tamamını yatırıma yönlendir­mek hedefiyle, şirketin yüzde 30’unu halka açmak istiyor…

Borsaları denetleyen kurum olan SEC (Securities and Exchange Commission) izin veriyor…

Ve sonrasında, faaliyetlerini takip ediyor; 2 defa da ceza kesiyor…

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Cezalara rağmen (Belki de cezalar sayesinde…):

Hayvan sayısı 2.5 katına, çalışan sayısı 110’dan 150’ye çıkıyor…

Önceki gün, yeni “süt ürünleri” yatırımı­nı tamamlıyor…

Hisse senedi ise 5 yılda (dolar) 8 kat ar­tıyor…”

VELHASIL

Bir halka açılma ile:

Yatırım büyüyor…

Yatırımcı da, şirkete yatırım yapan “vatandaş” da kazanıyor…

İşçi kazanıyor…

Sonuç: Ülke kazanıyor…

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Başarılı uygulamalar ve başarı örnekleri varken, neden tersi uygula­malar denenir?