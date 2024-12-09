Finansman ihtiyacında “borsa” seçeneği…
BDDK verisi:
Bankaların kullandırdığı kredi hacmi, ilk 10 ayda, yüzde 30 arttı…
(Enflasyonlu “reel” hesaba göre, yüzde 7 daraldı…)
***
Enerjiden gıdaya, eğitimden lojistiğe birçok alanda yatırım eksiğimiz varken…
Ve mevcut yatırımlar dahi finansman darboğazındayken…
Bu daralma ne anlatır?
(Gerçi, mevcut sistemde, kredi muslukları açılınca da, başaramıyoruz! “ayrı bir yazı konusu”)
***
Daha da önemlisi:
Mevcut (ülke, şirket, vatandaş olarak…) varlıklarımız;
Gelişmiş ülkelerdeki gibi, sermaye piyasaları (fonlar/borsalar) aracılığıyla, çok daha yüksek getiri/katma değer/sermaye sağlayabilecekken…
***
ABD’de dün yayımlanan bir haber:
Bin 400 büyükbaş kapasiteli çiftliğe sahip bir şirket…
5 yıl önce, tamamını yatırıma yönlendirmek hedefiyle, şirketin yüzde 30’unu halka açmak istiyor…
Borsaları denetleyen kurum olan SEC (Securities and Exchange Commission) izin veriyor…
Ve sonrasında, faaliyetlerini takip ediyor; 2 defa da ceza kesiyor…
***
Cezalara rağmen (Belki de cezalar sayesinde…):
Hayvan sayısı 2.5 katına, çalışan sayısı 110’dan 150’ye çıkıyor…
Önceki gün, yeni “süt ürünleri” yatırımını tamamlıyor…
Hisse senedi ise 5 yılda (dolar) 8 kat artıyor…”
VELHASIL
Bir halka açılma ile:
Yatırım büyüyor…
Yatırımcı da, şirkete yatırım yapan “vatandaş” da kazanıyor…
İşçi kazanıyor…
Sonuç: Ülke kazanıyor…
***
Başarılı uygulamalar ve başarı örnekleri varken, neden tersi uygulamalar denenir?