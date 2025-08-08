Finlandiya Rallisi’nde yıldızlar geçidi
Dünya Ralli Şampiyonası’nın en önemli ayaklarından biri olan Finlandiya Rallisi, genç yıldız Kalle Rovanpera’nın birinciliğiyle tamamlandı.
Beyaz zambaklar ülkesinin bir diğer önemli özelliği de dünyanın en önemli yarış pilotlarına ev sahipliği yapması.
Motor sporlarına kesintisiz destek veren Japon marka Toyota’nın takımı Gazoo Racing’i izlemek ve bu eşsiz deneyimi yerinde yaşamak için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye uçtuk. Daha sonra yaklaşık 350 km kara yolculuğunun ardından yarışın düzenlendiği şehre geldik.
Finlandiya gerçek bir ralli ülkesi. Doğuştan gelen bir yetenek mi dersiniz coğrafi koşulların getirdiği beceri mi dersiniz bilemiyorum ama Fin pilotlar dünyanın her zaman zirvesinde.
Her yer orman, çöp yok
Öncelikle Ralli kültüründen biraz bahsetmek istiyorum. Bizdeki gibi ormanları çöp kovası olarak görmek, yarış araçlarının önüne taş koymak yok. Yarış severler günler öncesinden hazırlanıyor, kamp kuruyor, karavanlarla geliyor, ormana 35 euroluk giriş ücretinden kaçmaya çalışan, ormanın derinliklerine dalıp yol arayan yok. Herkes sırasını bekleyip ücretini ödeyip giriyor.
Ağaç kesmek, çöp atmak yok. Yaşlı, genç, torun, dede; herkes yarış izliyor. Her şey eski tip, radyolar bize göre 1990 model. Antenli. Oradan yarış takip ediliyor.
Tomi Makinen, Juha Kankkunen, Jari Matti Latvala gibi isimlere, yarış tarihine uzak olmayanlar için efsane kadro denebilir. Hepsi tecrübesini ‘Toyota Gazoo Racing’ için kullanıyor. Müthiş bir ekip, inanılmaz bir tevazu. Juha Kankkunen kimseyi kırmıyor, herkesle tek tek fotoğraf çektiriyor.
Toyota Gazoo Racing takımı ise Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son üç yılın şampiyonu Toyota, efsanevi Finlandiya Rallisi’nde ilk beş sırayı alarak yarışa büyük bir farkla damgasını vurdu. WRC tarihinde ikinci kez böyle tarihi bir başarıya imza atılırken Toyota, 1990 yılından bu yana bir rallide ilk beş sırayı alan ilk üretici firma oldu.
Fin pilot Kalle Rovanpera adeta bir yıldız. Herkes onu görünce çıldırıyor. O piste çıkınca kopan alkış kıyamet gibi. Kalle Rovanpera ve co-pilotu Jonne Halttunen’in zaferiyle birlikte Toyota bu sezon dokuz yarışın sekizinde ilk sırayı aldı.
Onu Toyota Gazoo Racing pilotlarından Takamoto Katsuta / Aaron Johnston, Sébastien Ogier /Vincent Landais, Elfyn Evans /Scott Martin ve Sami Pajari / Marko Salminen izledi. Böylece Toyota GR YARIS Rally, zorlu etapların ve birçok zıplamanın olduğu Finlandiya etaplarında hızı ve sağlamlığıyla bir kez daha Toyota mühendisliğinin üstünlüğünü kanıtladı.
Rovanpera hız rekorunu kırdı
Etapları helikopterle takip ediyoruz. Yarışın eski isim kaynağı olan “Bin göller”, Finlandiya açısından gerçekten eşsiz bir bölge. Göllerdeki yelkenliler bile yarış izliyor.
İkinci gün helikopter yerine ayağımız toprak görsün diyoruz. Yarışta bize mihmandarlık eden kişi de bir efsane Co-Pilot: Francois Delecour’un co-pilotu Anne Chantal. “Yarışı VIP gibi değil de lokal gibi izleme” isteğimize şaşırsa da bizi kırmıyor.
Dağ taş toprak gidiyoruz, yanımda eski yarışçılar ve meslektaşlarım Burak Ertem, Yaman Yılmaz var. Biraz tırmanış, en iyi açıyı buluş ve Rovanpera’nın 129.9 km/s ortalamayla aştığı etapların en iyi karesini yakalamaya çalışıyoruz.
Sırada Paraguay var
Tarihi zaferin ardından değerlendirmeler yapan Takım Müdürü Yardımcısı Juha Kankkunen, “Bizim adımıza inanılmaz bir sonuç oldu. En son bir takım ilk beş sırayı aldığında bu 35 yıl önceydi ve ben de yarışanlardan biri olarak 3’üncü olmuştum. Şampiyonluk açısından harika bir sonuç oldu. Tüm pilotlarımız sakin ve çok hızlıydı. Adeta bir rüya takımına sahibiz! İyi sonuçların sezon sonuna kadar devam edeceğinden eminim” dedi. WRC takviminde sezonun 10. yarışı 28-31 Ağustos tarihlerinde Paraguay’da yapılacak. WRC’ye ilk kez ev sahipliği yapacak Paraguay Rallisi’ni ise iki hafta sonra bir diğer Güney Amerika etkinliği olan Şili Rallisi takip edecek.
Türkiye de hem Formula 1 hem de WRC’yi alnının akıyla tamamlayan, ralli pilotlarının sevdiği bir ülke. Özellikle Formula 1 tarafında. Akdeniz’in incisi ülkemiz seyir zevki açısından da keyifli. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve ekibi uzun süredir yarışları ülkemize getirmeye çalışıyor. Bu arada Finlandiya’da Ali Türkkan, Kerem Kazaz, Uğur Soylu’yu da görmüş olmak motor sporları camiamız açısından kıymetli birer örnek. Başarıları daim olsun.