Finlandiya Rallisi’nde yıldızlar geçidi

Dünya Ralli Şampiyonası’nın en önemli ayaklarından biri olan Finlandiya Rallisi, genç yıldız Kalle Rovanpera’nın birinciliğiyle tamamlandı.

Beyaz zambaklar ülkesinin bir diğer önemli özelliği de dünyanın en önemli yarış pilotlarına ev sahipliği yapması.

Motor sporlarına kesintisiz destek veren Japon marka Toyo­ta’nın takımı Gazoo Racing’i iz­lemek ve bu eşsiz deneyimi yerin­de yaşamak için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye uçtuk. Daha sonra yaklaşık 350 km kara yol­culuğunun ardından yarışın dü­zenlendiği şehre geldik.

Finlandiya gerçek bir ralli ül­kesi. Doğuştan gelen bir yetenek mi dersiniz coğrafi koşulların ge­tirdiği beceri mi dersiniz bilemi­yorum ama Fin pilotlar dünyanın her zaman zirvesinde.

Her yer orman, çöp yok

Öncelikle Ralli kültüründen biraz bahsetmek istiyorum. Biz­deki gibi ormanları çöp kovası olarak görmek, yarış araçlarının önüne taş koymak yok. Yarış se­verler günler öncesinden hazır­lanıyor, kamp kuruyor, karavan­larla geliyor, ormana 35 euroluk giriş ücretinden kaçmaya çalı­şan, ormanın derinliklerine dalıp yol arayan yok. Herkes sırasını bekleyip ücretini ödeyip giriyor.

Ağaç kesmek, çöp atmak yok. Yaşlı, genç, torun, dede; herkes yarış izliyor. Her şey eski tip, rad­yolar bize göre 1990 model. An­tenli. Oradan yarış takip ediliyor.

Tomi Makinen, Juha Kankku­nen, Jari Matti Latvala gibi isimle­re, yarış tarihine uzak olmayanlar için efsane kadro denebilir. Hepsi tecrübesini ‘Toyota Gazoo Racing’ için kullanıyor. Müthiş bir ekip, inanılmaz bir tevazu. Juha Kank­kunen kimseyi kırmıyor, herkesle tek tek fotoğraf çektiriyor.

Toyota Gazoo Racing takımı ise Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) başarıdan başarıya koş­maya devam ediyor. Son üç yılın şampiyonu Toyota, efsanevi Fin­landiya Rallisi’nde ilk beş sıra­yı alarak yarışa büyük bir farkla damgasını vurdu. WRC tarihinde ikinci kez böyle tarihi bir başarı­ya imza atılırken Toyota, 1990 yı­lından bu yana bir rallide ilk beş sırayı alan ilk üretici firma oldu.

Fin pilot Kalle Rovanpera ade­ta bir yıldız. Herkes onu görünce çıldırıyor. O piste çıkınca kopan alkış kıyamet gibi. Kalle Rovan­pera ve co-pilotu Jonne Halttu­nen’in zaferiyle birlikte Toyota bu sezon dokuz yarışın sekizinde ilk sırayı aldı.

Onu Toyota Gazoo Racing pi­lotlarından Takamoto Katsuta / Aaron Johnston, Sébastien Ogier /Vincent Landais, Elfyn Evans /Scott Martin ve Sami Pajari / Marko Salminen izledi. Böyle­ce Toyota GR YARIS Rally, zor­lu etapların ve birçok zıplamanın olduğu Finlandiya etaplarında hızı ve sağlamlığıyla bir kez daha Toyota mühendisliğinin üstün­lüğünü kanıtladı.

Rovanpera hız rekorunu kırdı

Etapları helikopterle takip edi­yoruz. Yarışın eski isim kaynağı olan “Bin göller”, Finlandiya açı­sından gerçekten eşsiz bir bölge. Göllerdeki yelkenliler bile yarış izliyor.

İkinci gün helikopter yerine ayağımız toprak görsün diyoruz. Yarışta bize mihmandarlık eden kişi de bir efsane Co-Pilot: Fran­cois Delecour’un co-pilotu Anne Chantal. “Yarışı VIP gibi değil de lokal gibi izleme” isteğimize şa­şırsa da bizi kırmıyor.

Dağ taş toprak gidiyoruz, ya­nımda eski yarışçılar ve meslek­taşlarım Burak Ertem, Yaman Yılmaz var. Biraz tırmanış, en iyi açıyı buluş ve Rovanpera’nın 129.9 km/s ortalamayla aştığı etapların en iyi karesini yakala­maya çalışıyoruz.

Sırada Paraguay var

Tarihi zaferin ardından değer­lendirmeler yapan Takım Müdürü Yardımcısı Juha Kankkunen, “Bi­zim adımıza inanılmaz bir sonuç oldu. En son bir takım ilk beş sırayı aldığında bu 35 yıl önceydi ve ben de yarışanlardan biri olarak 3’ün­cü olmuştum. Şampiyonluk açı­sından harika bir sonuç oldu. Tüm pilotlarımız sakin ve çok hızlıydı. Adeta bir rüya takımına sahibiz! İyi sonuçların sezon sonuna kadar devam edeceğinden eminim” de­di. WRC takviminde sezonun 10. yarışı 28-31 Ağustos tarihlerinde Paraguay’da yapılacak. WRC’ye ilk kez ev sahipliği yapacak Paraguay Rallisi’ni ise iki hafta sonra bir di­ğer Güney Amerika etkinliği olan Şili Rallisi takip edecek.

Türkiye de hem Formula 1 hem de WRC’yi alnının akıyla tamam­layan, ralli pilotlarının sevdiği bir ülke. Özellikle Formula 1 tarafın­da. Akdeniz’in incisi ülkemiz seyir zevki açısından da keyifli. TOS­FED Başkanı Eren Üçlertopra­ğı ve ekibi uzun süredir yarışları ülkemize getirmeye çalışıyor. Bu arada Finlandiya’da Ali Türkkan, Kerem Kazaz, Uğur Soylu’yu da görmüş olmak motor sporları ca­miamız açısından kıymetli birer örnek. Başarıları daim olsun.