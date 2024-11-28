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Fırsat “tehdite” dönüşmeden, tehditi “fırsata” çevirsek…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Dünkü yazımın ardından, para piyasaları uzmanı bir okurum sormuş:

“Trump…

8,5 milyon (çalışan-işgücü) göçmeni sınır dı­şı edeceğini söyledi…

Bu…

ABD’nin üretiminde gerileme, mevcut ça­lışanların ücretinde de artış anlamına gelmez mi?

Yanı sıra: Rakip ülkelere ek vergi…

Bu iki veri, Türkiye için fırsat değil mi?”

***

Başta söyleyeyim, sonda söyleyeceğimi:

Bu kadar basit değil…

Ekonomi bilimi, “diğer şartlar sabitken” şek­lindeki ibare ile “bilinmeyenlere” öncelik verir…

***

Saydıklarınız, başta Türkiye’nin avantajına görünüyor…

Ancak…

Bu politikaların, ABD’de de yan etkileri ola­cak…

Örneğin enflasyonu ve dolayısıyla faizleri ar­tıracak…

Ve “alınması zorunlu önlemler” dolaşımdaki likiditeyi/ticareti azaltacak…

İki:

Türkiye’nin en büyük ihraç pazarlarını da sı­kıntıya sokacak…

***

Üç:

Küçük ölçek, yetersiz teknoloji, eğitim-ça­lışma hayatındaki sorunlar, teknik eleman açı­ğı, aynı sepetteki rakiplerine göre (Mısır, Viet­nam, Malezya, Pakistan, Bangladeş…) görece yüksek ücret-verginin getirdiği rekabet deza­vantajı gibi sıkıntılar Türkiye’nin fırsatları de­ğerlendirme, pazarı koruma konularında geri kalmasını sağlıyor/sağlayacak…

VELHASIL

Üstüne, Türkiye bu iklime:

Tüm dünyada korumacılık artarken yakalanacak…

***

Yani…

Teknoloji eksiği nedeniyle, hammad­deyi işlemeden satmak zorunda kalan ülkelerde dahi dönüşümün başlama­sı da, “imalatının büyük bölümü ithal hammaddeye göre kurgulanmış” Türki­ye’yi zora sokacak…

***

Yapılacak:

Bu tehditleri tüm açıklığı ile masaya yatırmak ve eğitimden çalışma hayatı­na, teşviklerden akılcı/bilimsel plan­lamanın önünü açacak tüm reformları hızlandırmak…

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