Fitch’in not artışı beklentisi bozulan moralleri düzeltebilir
Son 1 ayda yüzde 14 düşen Borsa İstanbul’da tepki alımları bekleyenlerin sayısı oldukça fazla. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cuma akşamı hakkındaki istifa söylentilerini yalanlamasının yanında Fitch’in 6 Eylül’deki Türkiye kararına yönelik beklentiler yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.
Borsa İstanbul’da oldukça hareketli günler yaşanıyor. BIST 100 Endeksi bundan tam 1 ay önce 11 bin 245 puan ile tarihi zirvesini görmüştü. O tarihten itibaren borsaya satış ağırlıklı günler hakim. Enflasyon muhasebesi sonrası beklentileri karşılamayan şirket bilançoları, yabancı çıkışı sonrası yerlilere kalan bir piyasa, kısa vadeli çalkantılı günler geçiren küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler…
Son 1 ayda aslında Borsa İstanbul’da etkili olan ana gündem maddeleri bunlar. Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde ise yurtiçine yönelik siyasi spekülasyonlar fiyatlamalar üzerinde oldukça etkili oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik söylentiler aslında haftanın ilk günlerinde gündeme gelmişti. Bu iddialar resmi makamlar tarafından yalanlansa da spekülasyon belki de manipülasyonların arkası kesilmedi.
İstifa söylentilerine inceleme
Cuma gününe gelindiğinde asparagas iddialar öyle bir yayıldı ki hafta sonu riskini almak istemeyenlerin artan satışlarıyla endeks son işlem gününü yüzde 2.55’lik kayıpla 9 bin 668 puandan tamamladı. Böylece endeks nisan ayından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.
Borsa kapandıktan sonra Bakan Şimşek, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar istifa iddialarını bir kez daha yalanladı. Yaşananlara yatırımcılardan büyük tepki gelirken yalan bilgileri yayıp fiyatlarda dalgalanma yaratanların tespit edilmesi ve cezalandırılması talep edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bir açıklama yaparak konuyla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.
Japonya merkezli küresel piyasalarda 5 Ağustos’ta yaşanan sarsıntının yarattığı kayıpları birçok borsa telafi etti, hatta sarsıntı öncesi seviyelerinin üzerine çıktı.
Ancak Borsa İstanbul o gün düştüğü yerden bir türlü kalkamadı. Üstüne üstlük ‘Kara Pazartesi’ olarak tabir edilen 5 Ağustos’ta gördüğü en düşük seviyenin de altına indi. Borsa İstanbul’un toparlanmakta zorlanmasının en büyük nedeni olarak yeni para girişinin olmaması gösteriliyor. Yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla yabancı yatırımcılar, 2023 yılında hisse senetlerinde 2 milyar dolar civarı net alım yapmıştı.
Yabancı yatırımcı 16 Ağustos haftasında da hisselerde net satım yaptı. Son satışla birlikte son 4 haftada 920 milyon dolarlık hisse çıkışı oldu. Böylece yıl genelinde yabancılar, geçen yıl aldıkları kadar hisseyi sattı. Yabancılar hisse senedinden çıkarken tahvillerde alımlara devam ediyor. Yabancılar 16 Ağustos haftasında 1.4 milyar dolarlık daha tahvil aldı. Yabancıların tavrı aslında yerli yatırımcılar için de bir gösterge. Çünkü yerli yatırımcı yıllık yüzde 55- 60 gibi risksiz bir yatırım aracı varken hisse senetlerinden uzak duruyor.
Fitch’in 6 Eylül’deki Türkiye kararı kritik!
Borsa İstanbul ile ilgili bu haftaya yönelik genel beklentiler olumlu yönde. Son 1 ayda yüzde 14 gerileyen BIST 100 Endeksi’nin Bakan Şimşek’in spekülasyonlara son noktayı koymasının etkisiyle haftaya yukarı yönlü hareketle başlaması bekleniyor.
Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 6 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunu gözden geçirecek. Genel beklenti Fitch’in yeni bir not artışına gideceği yönünde. Derecelendirme kuruluşlarının bu yılki not kararlarına bakarsak borsa kararlar öncesinde yukarı yönlü hareket yaptığı ve karar sonrası kar satışlarıyla karşılaştığı görülüyor. Fitch kararı öncesinde borsada son 1 aydır yaşanan sert geri çekilme aslında bir başka tartışma konusu. Teknik açıdan bakılırsa, 10 bin puan seviyesi psikolojik olarak oldukça kritik bir direnç seviyesi. Zira endeks son haftalarda bu seviyeyi geçmekte zorlanmıştı.
Şimşek: İstifa söylentilerini çıkartanlar iyi niyetli olamaz
Hakkındaki istifa ettiği iddiaları üzerine açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir” dedi. Ekonomi yönetiminin bir ekip ruhuyla çalıştığını dile getiren Şimşek, “Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık” ifadelerini kullandı.
Cari açıkta daralma yaşandığını belirten Şimşek açıklamasında şu noktalara dikkat çekti: “Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur. Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.Lütfen aldanmayın!”
Piyasaların dezenformasyon ile mücadelesi bitmiyor
Pandemi dönemi ile birlikte Borsa İstanbul’a artan yatırımcı ilgisi, peş peşe gelen halka arzlar derken yıllardır yerinde sayan yatırımcı sayısı bugün yaklaşık 7.5 milyon kişiye ulaştı.
Başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunda yayılan ‘teyit’ edilmemiş bilgiler son dönemde piyasa uzmanlarının odağına ‘dezenformasyon’ ile mücadeleyi de aldı. Piyasa çevreleri manipülasyon ve spekülasyona da neden olan yanlış haber akışına yeni bir düzenleme bekliyor. Daha önce forex düzenlemeleri çerçevesinde yapılan düzenlemeleri örnek gösteren piyasa çevreleri Borsa İstanbul’da manipülasyonun hapis ve para cezası olduğunu da hatırlattı. Nitekim finansal okur yazarlık bilgilendirmeleri kapsamında Borsa İstanbul daha önce yaptığı bazı videolarla konuya dikkat çekti.
Son dönemde sadece hisse bazlı değil ekonomi yönetimine ilişkin artan dezenformasyon sonrasında hem hükümet yetkililerinden hem de SPK başta olmak üzere kurumlardan peş peşe açıklamalar gelirken yetkisiz kişi ve/ veya kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi istendi. Piyasanın son yıllarda yaşadığı ve regülatörlerin üzerine bir dizi karar alarak tamamladığı olaylardan biri de ilk VİOP krizi olarak nitelendirilen bankacılık hisselerinde yaşanan gelişmelerdi. Kaldıraçlı pozisyonlardaki teminat açığı o dönemde piyasalarda büyük sarsıntılara neden olmuştu.
İki şirket daha halka arz oluyor
Halka arzlar kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Cem Zeytin ve Özata Denizcilik'in halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Cem Zeytincilik'in Bulls Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzında pay başına satış fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi. Cem Zeytin’in 100 milyon TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğünün 1 milyar 530 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor.
Halka arz sonrası halka açıklık oranının %24,87 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arz edilecek payların %60’ının yurt içi bireysel yatırımcıya, %40’ının ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilmesi planlanıyor. Vakıf Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek Özata Denizcilik, halka arzında pay başına satış fiyatı 105 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla payları halka arz edilecek Özata Denizcilik’in çıkarılmış sermayesinin 60 milyon TL’den 71 milyon 350 bin TL’ye çıkartılması planlanıyor.
SPK: Yanıltıcı haber yapanlarla ilgili işlem başlatıldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem ve incelemelerin başlatıldığını duyurdu. SPK’dan yapılan yazılı açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan işlemlerin anlık olarak takip edildiğine, gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı denetim mekanizmasının sürekli işlediğine işaret edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanı’mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, ‘sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler’ ile ‘sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı’ hükme bağlanmıştır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.”