Fiyat artış hızında yavaşlama var mı?
Öncelikle şunu belirteyim, gelir dağılımının bozuk olduğu ve menkul kıymetler borsasında işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin ülke ekonomisinin küçük bir kısmını oluşturduğu ülkelerde hanehalkı refahı ile endeks performansı birebir örtüşmeyebilir.
Dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu 10 ülkeden biriyiz ve piyasada işlem gören şirketlerin toplam değeri yurt içi gayrı safi hasılanın üçte birinden az. Ek olarak düşüyor diye sevindiğimiz enflasyon yine dünyadaki en yükseklerden bir tanesi, yani gelir dağılımını en çok bozan süreç devam ediyor. Yani sözün özü piyasanın fiyatladığı şey herkese yaramayabilir.
İster istemez ölçümleme ile devam edeceğiz, haziran ayında tüketici enflasyonuna dair çeşitli tahminler var, bağımsız bir kuruluş olan ENAG %3 derken, sadece Ankara’daki gıda fiyatlarını ölçen Türk-İş %4 diyor. Dün gelen TÜİK manşet enflasyonda %1.37 ve alt kalemde gıda eksi, yani ortalamada fiyatlar düştü diyor TÜİK hem gıda hem de giyim için. Bu kadar farklı şeylerin ölçüldüğü yerde herkes haklı olabilir ve aslında kimse de haklı olmaz. Referanslar farklı olunca böyle absürt durumlar ortaya çıkabiliyor.
Gıda fiyatları düşüyor, demek ki dezenflasyon süreci çalışıyor da diyebilirsiniz, mevsiminde olsa bile meyve fiyatları el yakıyor, kiraz artık taneyle satılıyor da. Gelelim piyasa neyi fiyatlıyor kısmına, temmuz toplantısında faiz indirimleri başlar ve yıl sonuna kadar sürer öngörüsü hakim, enflasyon %35 derseniz ve politika faizi de %49 ise belirgin reel faiz var. Tahvil getiri eğrisinde yaşanan geri çekilme de şirketlerin gelecekteki gelirlerini iskonto ederken daha düşük faizin kullanılması, dolayısıyla daha yüksek hedef piyasa değerlerine ulaşılması anlamına geliyor.
Dünya genelinde dolar endeksinin düşmeye devam etmesi içerde dolar kurunu kontrol etmeyi daha kolay hale getiriyor, ancak euro kurunun artışının ithalat üzerinden getireceği enflasyon şimdilik göz ardı ediliyor. Tıpkı bu aybaşından itibaren geçerli olacak doğal gaz zamlarının yaratacağı etkide olduğu gibi. Zaten genelde piyasalar böyledir, o an işine geldiği gibi bazen yakını bazen uzağı görür ve fiyatlar.