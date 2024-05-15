Fransızlar AP’ye “Fransız”

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu için 6 ila 9 Haziran tarihlerinde AB’nin 27 ülkesinde yapılacak seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor.

Türkiye’de 31 Mart yerel seçimlerine katılım oranın yüzde 78.7 olması, Türkiye’de “düşük katılım” olarak algılandı. Oysa AP seçimlerinde yüzde 60 katılım oranı “yüksek katılım” olarak görülüyor. AB ülkeleri içindeki veriler ve eğilimlerle ilgili araştırmalar yapan “Eurobarometer” anketine göre, AB seçmenin yüzde 60’ı seçimlerde oy kullanacaklarını ortaya koydu. Bu oran geçen bir önceki 2019 seçimlerinde yüzde 49’da kalmıştı.

Araştırma, Avrupalı seçmenin 5 yıl önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerine göre “daha ilgili” olduğunu ortaya koydu. AP seçimlerine en ilgisiz seçmenin Fransızlar olduğu anket sonuçlarına yansıdı. Fransız seçmenlerin AP seçimlerine “Fransız kaldı”ğı ortaya çıktı. Ankete katılan Fransızların sadece yüzde 27’si Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaya gideceklerini dile getirdiler. Oysa, 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu’nda Fransa 81 milletvekili ile en çok temsilci bulunduran ikinci ülke. İlk sıra ise 96 milletvekili ile Almanya bulunuyor.

Fransa’yı 76 milletvekili ile İtalya, 61 milletvekili ile İspanya, 53 milletvekili ile Polonya, 33 milletvekili ile Romanya, 31 milletvekili ile Hollanda, 22 milletvekili ile Belçika, 21 milletvekili ile Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Portekiz ve Macaristan takip ediyor. Avusturya’nın milletvekili 20, Bulgaristan’ın 17, Danimarka, Finlandiya ve Slovakya’nın ise 15 milletvekili var AP’de. İrlanda 14, Hırvatistan 12, Litvanya 11, Slovenya 9, Letonya 9, Estonya 7, Kıbrıs (Rum Kesimi), Lüksemburg ve Malta’nın temsilci sayısı ise 6 milletvekili.

AB üyesi 27 ülke vatandaşları arasında düzenlenen ve ankete katılan 25 bin 916 kişinin yüzde 81’i, Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmaların bu seçimlerin önemini artırdığına dikkat çeken uzmanlar bu nedenle seçimlere katılım oranın en yüksek seviyeye çıkmasını beklediklerini ifade ediyorlar. Avrupa İstatistik Bürosu “Eurobarometer”- nin son anketine katılanların yüzde 33’ü “yoksullukla mücadele”nin Avrupa seçim kampanyasının en önemli konusu olmasını istiyor.

Avrupalı seçmen için “halk sağlığı” ise yüzde 32 ile ikinci en önemli konu olarak öne çıkıyor. Anket sonuçlarına göre “ekonomi ve istihdam” ile “savunma ve güvenlik” konuları yüzde 31 olarak yer aldı. Beşinci sırada ise yüzde 27 oranıyla “iklim değişikliğiyle mücadele” konusu Avrupalı seçmenin en önemli gündemi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, “Avrupalılar son gelişmeler ışığında riskin yüksek olduğunun farkında” yorumuyla paylaştı anket sonuçlarını…

AB karşıtı “Bağımsızlar” yükselişte

Ipsos’un Euronews için yaptığı özel ankete göre, çoğunluğunu aşırı sağcı ve ayrılıkçı partilerin oluşturduğu “bağımsızlar” grubunun büyük kazanımlar elde edeceğini ortaya koydu. AP’deki yedi siyasi grubundan herhangi birine bağlı olmayan partilerin Haziran 2024 seçimlerinde AP’nin 720 sandalyesinden 68’ini kazanması bekleniyor.

AB karşıtı milliyetçi partilerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde “önemli kazanımlar elde edeceği” ifade ediliyor. “Bağımsızlar” grubunun, AP aritmetiğinde dolayısıyla “oylamalar”da belirleyici olmasından endişe duyuluyor. AP’de 49 milletvekili bulunan “Bağımsızlar” grubunun seçimden sonra bu sayıyı 68 sandalye çıkartması bekleniyor. AB karşıtı “bağımsızlar” grubunun özellikle göç ve göçmen sorunları, iklim değişikliği ve teknoloji alanlarında AB mevzuatına ilişkin kilit oylamalarda belirleyici olacak olmaları AB içerisinde endişe yaratıyor.