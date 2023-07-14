Garp cephesinde yeni bir şey var

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok Erich Maria Remarque'nın yazdığı, savaşın korkunçluğunu ve anlamsızlığını ele alan bir romandır. 1928 yılında yazılan roman biri yakın zamanda olmak üzere defalarca kez filmlere konu olmuş ve geniş etki yaratmış bir eserdir.

Peki kitabın adını da kullanarak yarattığımı düşündüğüm ironi ile nereye varmaya çalışıyorum? ABD’de Çarşamba günü gelen enflasyon verileri son iki yılın en düşük seviyesine işaret etti ve ay sonunda yapılacak toplantıda gelecek olası 25 baz puan faiz artırımının sonuncusu olacağı yönündeki görüş de iyiden iyiye pekişmiş oldu. Özellikle çekirdek enflasyonun %5 altına sarkması ve manşet rakamında %3 düzeyine inmesi önemliydi.

Dolar endeksinin başta 1.12 düzeyine yaklaşan EUR/ USD paritesi ile birlikte gerilemeye başladığı bu ortam şüphesiz tüm emtia fiyatlarını destekleyecek ve global sermayeyi içinde gelişen piyasaların da belirgin bir yer tuttuğu daha geniş bir yelpazede yatırım yapmaya teşvik edecektir. Zira ABD tahvil faizlerinde %5 eşiği üstünde takdir edersiniz ki alternatif yatırımların cazibesi önemli ölçüde azalıyor. Orada beklenen düşüş dış dünyaya olumlu yansıyacaktır.

Dışarıda olan biten ne zaman TL varlıklar adına önemli olmuş diyebilirsiniz, ancak seçimler sonrası izlenen daha doğrusu izlenmeye gayret edilen ortodoks politikalara dönüş temalı aksiyonlar artık bizim de küresel sermaye akımlarından belirli bir pay almamız anlamına geliyor. Dolayısıyla bir süreden beri pek takip etmediğimiz, MSCI Asya sabah nasıl açmış, bize akran ülkelerinde kurlar nasıl hareket etmiş ya da CDS risk primlerinde anlamlı bir hareket var mı soruları yine gündeme gelmeye başlayacak.

Bu konuda tabii aslında maça 1-0 önde başlıyoruz, zira yabancı yatırımcının özellikle tahvil tarafında ama şüphesiz hissede de pozisyonları tarihi en düşük seviyelerine yakın. Yani bir süre dışarıda işler çok iyi gitmese de, ki ABD enflasyonu ile birlikte gidiyor, belirli bir fon akımı yaşanacaktır. Ancak sonrasında yine kimin büyüme hikayesi daha sürdürülebilir, kimin para biriminde volatilite daha az diye son yıllara kadar araştırdığımız, ama son beş yılda pek kullanmadığımız analizlerin sırası gelecektir.