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Gayrimenkul, sanat, oyun ve moda sektörleri için dijital oyun alanı NFT’ler

Ali EŞELİOĞLU
Ali EŞELİOĞLU BLOK ZİNCİR DÜNYASI [email protected]

Pandemi dönemi, dijital dün­yada birçok yeniliğin hızla hayatımıza girmesine neden ol­du. Bu dönemde büyük ilgi gören yeniliklerden biri de Değiştiri­lemez Tokenlar (NFT) oldu.

Sa­natçıların ve içerik üreticilerinin eserlerini dijital dünyada özgün­lük ve mülkiyet garantisiyle sun­masına olanak tanıyan NFT’ler, koleksiyoncular ve yatırımcı­lar için de cazip bir alan yarattı. NFT pazar yerleri, dijital sanat ve koleksiyonların alınıp satıldığı platformlar olarak öne çıkarken, hızla büyüyen bu alan hem fırsat­larla hem de zorluklarla dolu bir dünyayı beraberinde getiriyor.

NFT’ler ve kullanım alanları

NFT’ler, benzersizliği ve mül­kiyeti doğrulanabilen dijital var­lıklar olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sanat, müzik, oyun, spor, gayrimenkul ve mo­da gibi pek çok sektörde kendine yer bulan NFT’ler, dijital ve fizik­sel dünyalar arasında köprü işle­vi görmektedir.

1-Sanat ve müzik:

NFT’ler, sanatçılara eser­lerini tokenleştirerek dijital ortamda doğrudan satış yap­ma imkanı sunar. Refik Ana­dol, bu alandaki başarılarıyla dikkat çeken isimlerden biri­dir. Sanatçının “Living Arc­hitecture: Casa Batlló” adlı NFT eseri, New York’taki Ch­ristie’s müzayede evinde 1,38 milyon dolara alıcı bulmuş ve dijital sanatın değerini bir kez daha kanıtlamıştır.

Ayrıca Be­eple’ın “Everydays: The First 5000 Days” adlı eseri, 2021 yı­lında 69 milyon dolara satılmış ve şimdiye kadar satılan en pahalı NFT olarak tarihe geçmiştir. Bu rekor satışlar, NFT’lerin sanatı dönüştürme potansiyelini ve di­jital sanatın ekonomik değerini gözler önüne sermektedir.

2-Oyun ve Sanal Varlıklar:

Oyun dünyasında NFT’ler devrim yaratmıştır. Axie Infi­nity ve The Sandbox gibi oyun­lar, oyunculara oyun içi varlık­larını NFT olarak sahiplenme ve ticaret yapma şansı tanır. Bu, oyuncuların oyun deneyiminden kazanç elde etmelerini sağlar.

3-Spor ve hatıralar:

NBA’in Top Shot platfor­mu, spor hayranlarına en sev­dikleri oyuncuların önemli anla­rını NFT olarak toplama fırsatı sunar. Ayrıca, spor kulüpleri ta­raftar tokenlarıyla hayranlarına özel içerikler ve deneyimler sağ­lamaktadır.

4-Gayrimenkul:

NFT’ler, fiziksel gayrimen­kul işlemleriyle entegre edi­lerek bu varlıkların blok zin­cirine taşınmasını mümkün kılmaktadır. Bu sayede gay­rimenkuller NFT formatın­da alınıp satılabilir hale gel­mektedir. NFT’ler, gayrimen­kul işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşti­rilmesini sağlarken, yatırım­cıların düşük bütçelerle NFT satın alarak kısmi mülkiyet hakkı elde etmesine olanak ta­nır. Böylece gayrimenkul piyasa­larında likidite artışı desteklenir. Bu alanda öne çıkan şirketler ara­sında Propy ve Roofstock onC­hain dikkat çekmektedir, bu şir­ketler NFT şeklinde çok sayıda konut satış işlemine aracılık et­miştir.

5-Moda:

NFT’ler, dijital moda dünya­sında da kendine yer bulmuştur. 2021 yılında dijital moda marka­sı “The Fabricant” tarafından ta­sarlanan bir dijital elbise NFT’si, Ethereum üzerinden 6,6 ETH (o dönemde yaklaşık 9.500 dolar) karşılığında satılmıştır. Aynı yıl, Gucci NFT sanat eserlerini sa­tışa sunmuş ve Louis Vuitton, 200. yıl dönümünü kutlamak için “Louis: The Game” adlı bir video oyunu yayınlayarak sınırlı sayıda dijital varlık NFT’si sunmuştur. SuperData’nın araştırma raporu­na göre, sanal gerçeklik (VR) pa­zarı 2021’de %30 büyüyerek 2,1 milyar dolara ulaşmıştır. Bu bü­yüme, VR ortamlarında kullanı­lan dijital moda ürünlerine olan talebi artırmıştır.

6-Eğitim ve sertifikalar:

NFT’ler, eğitim sertifikaları­nın veya mesleki yeterliliklerin doğrulanmasını sağlayarak sah­tecilik sorunlarını çözmektedir. Üniversiteler ve kurumlar, mezu­niyet belgelerini NFT olarak sun­maya başlamıştır.

Güncel durum ve trendler

Topluluk odaklı projeler ve DA­O’lar (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar) NFT pazarla­rının gelişiminde kilit rol oyna­maktadır. Ayrıca sanatçılara ve içerik üreticilere NFT’lerin her el değiştirişinde telif hakkı öden­mesi, sürdürülebilir gelir model­lerinin oluşmasını desteklemek­tedir. Bu mekanizma, yaratıcıla­rın eserlerinden sürekli gelir elde etmelerine olanak tanır ve sanat dünyasında adil bir ekonomik ya­pı oluşturur.

NFT pazar yerleri, dijital çağ­da mülkiyet, değer ve orijinallik kavramlarını yeniden tanımlıyor. Sanat, oyun, moda ve gayrimen­kul gibi bir çok sektörde sunduğu yenilikçi çözümlerle dijital eko­nominin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Teknolojik ge­lişmeler ve düzenleyici adımlar­la birlikte NFT’lerin sunduğu fır­satlar daha da genişleyecek. Bu yeniliği benimsemek, yaratıcı­lara, koleksiyonerlere ve tüketi­cilere sonsuz fırsatlar sunabilir. NFT’lerin geleceği, dijital ekono­mide yaratacağı yeni düzen ile şe­killenecektir.

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