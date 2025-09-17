Gaziantep’e Londra modeli, akıllı hal

Gaziantep, her adımda bir tarih, her köşe ayrı bir tat şöleni, muazzam bir uygar­lık taşıyıcısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Ulusla­rarası Gaziantep Gastronomi Festivali kap­samında bir araya geldiğimiz Gaziantep Bü­yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yeni projelerini konuştuk. ‘Londra modeli’ bir şehir hali üzerinde çalıştıklarını ifade eden Şahin, kentlerin gıda kırılganlığının şehrin ve yeni neslin geleceğinde ne denli etkili olduğuna dikkat çekti.

Kent sakinlerinin sağlıklı, uygun fiyat­lı taze sebze ve meyveye erişebileceği ‘hal projesi’, aynı zamanda yerel çiftçilerin ürünlerini de aracısız satabilmelerini sağ­layarak küçük aile çiftçilerinin gelirlerini artıracak.

Gıda israfını düşürecek hal

Gıda güvenliği ve mevsim şartlarından dolayı ürünlerin zarar görmemesi için 450 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edile­cek “Akıllı Meyve Sebze Hali” yakın zaman­da tamamlanacak. İklim bozulmaları tarım­da üretilen her gıdanın en az hasarla sofra­ya getirilmesini, olası tüm fire ve kaçakların önlenmesini gerekli kılıyor. Şehir merkezi­ne 15 kilometre, Oğuzeli’ne 20 kilometre ve Nizip’e 48 kilometre uzaklıktaki yeni hal, sadece Gaziantep’e değil bölge illere lojistik destek sağlayarak Gaziantep’i bir gıda stok merkezi yapacak.

“Tüm dünyadaki halleri inceledik”

Fatma Şahin’in belediyecilik anlayışı, sü­rekli iyileşme üzerine kurulu. Gaziantep kendini tekrar etmeden kentin tüm sakinle­rinin ihtiyaçlarını önceleyerek, kalkınmayı hedefleyen yenilikçi projeler üreterek ör­nek belediyecilik yapıyor. Şahin, ‘Londra ve Avrupa’daki örnekleri incelediklerini proje tamamlandığında dünya çapında bir tesi­sin Antep’e kazandırılacağının, yeşil alanla­rı, sosyal donatılarıyla projenin halden çok daha fazlasını vadettiğinin’ altını çiziyor.

Blockchain hal

“Toplam 466 iş yerinin yer alacağı tesis, soğuk hava depoları, akıllı sistemlerle böl­gede gıda değer zincirinde blockchain ile gı­dada izlenebilirlik sağlanacak. Zengin sos­yal donatıların planlamasıyla hal bölgesi yeni merkez haline gelecek” diyen Şahin’in heyecanı gözlerinden belli oluyordu.

Avrupa’ya örnek şehir Gaziantep

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2025 “Avrupa Ödülü’ne” layık görülen Ga­ziantep ödülünü yakın zamanda geniş katı­lımlı bir programla alacak. Avrupa’nın yerel yönetim alanındaki en prestijli ödülü, Avru­pa’yı yerelde başarıyla yaşatan şehirlere ve­riliyor. Antep’in halkına kıymet veren bele­diyecilik anlayışı projelerin halk tarafından da sahiplenilmesini sağlıyor. Gaziantep’in değerlere sunduğu somut katkı “sokaklar­da, bakırcılar çarşısında, müzelerde, sana­yide, esnafın samimi misafirperverliğinde, atılan her adımda ziyaretçileri karşılıyor, güven veriyor.

Gaziantep’in pekiyilerle dolu karnesi

Ödüller kuşkusuz uzun ve zorlu çalışmalar sonucunda elde ediliyor, ortak yaşama kültürü, çok taraflı diplomasi anlayışı, demokrasiyi, insan haklarını şehir kültürüne entegre etme ve en önemlisi de şehrin her bir unsurunun kendin tüm de­ğerlerine erişimde fırsat eşitliğine sahip olması. Gaziantepli olma onurunun yediden yetmişe herkeste ortak bir hedef birlikteli­ği sağlaması elbette şehrin lideri Fatma Şa­hin’in dost, anaç tutumunun sonucu. Antep sadece bir lezzet şehri değil, toplumsal kül­türüyle Anadolu’nun bir vitrini.

“Antep’in DNA’sında sadece Çingene Kı­zı’nın rüyası veya tarih yok. Toplumsal da­yanışma ve kapsayıcılık var. “Gaziantep’te­ki Suriyelilerin 100 binin döndüğünü. On­ları kimseyi incitmeden yolcu ettiklerini” söyleyen Şahin, birlikte yaşamak için pa­radan çok daha fazlasına gerek olduğuna, bir kentin krizlere uyum yeteneğine dikkat çekti. Velhasıl, Gaziantep konfor alanına da kentin gelişimine de halkın tüm unsurları­nı dâhil etmiş, neşeyi de kederi de kent bi­lincinin bir parçasına dönüştürmüş nadir kentlerden. Gaziantep’e sadece gastronomi şehri demek kentin tarihine, kapsayıcılığı­na haksızlık olur az kalır.