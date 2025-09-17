Gaziantep’e Londra modeli, akıllı hal
Gaziantep, her adımda bir tarih, her köşe ayrı bir tat şöleni, muazzam bir uygarlık taşıyıcısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında bir araya geldiğimiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yeni projelerini konuştuk. ‘Londra modeli’ bir şehir hali üzerinde çalıştıklarını ifade eden Şahin, kentlerin gıda kırılganlığının şehrin ve yeni neslin geleceğinde ne denli etkili olduğuna dikkat çekti.
Kent sakinlerinin sağlıklı, uygun fiyatlı taze sebze ve meyveye erişebileceği ‘hal projesi’, aynı zamanda yerel çiftçilerin ürünlerini de aracısız satabilmelerini sağlayarak küçük aile çiftçilerinin gelirlerini artıracak.
Gıda israfını düşürecek hal
Gıda güvenliği ve mevsim şartlarından dolayı ürünlerin zarar görmemesi için 450 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek “Akıllı Meyve Sebze Hali” yakın zamanda tamamlanacak. İklim bozulmaları tarımda üretilen her gıdanın en az hasarla sofraya getirilmesini, olası tüm fire ve kaçakların önlenmesini gerekli kılıyor. Şehir merkezine 15 kilometre, Oğuzeli’ne 20 kilometre ve Nizip’e 48 kilometre uzaklıktaki yeni hal, sadece Gaziantep’e değil bölge illere lojistik destek sağlayarak Gaziantep’i bir gıda stok merkezi yapacak.
“Tüm dünyadaki halleri inceledik”
Fatma Şahin’in belediyecilik anlayışı, sürekli iyileşme üzerine kurulu. Gaziantep kendini tekrar etmeden kentin tüm sakinlerinin ihtiyaçlarını önceleyerek, kalkınmayı hedefleyen yenilikçi projeler üreterek örnek belediyecilik yapıyor. Şahin, ‘Londra ve Avrupa’daki örnekleri incelediklerini proje tamamlandığında dünya çapında bir tesisin Antep’e kazandırılacağının, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla projenin halden çok daha fazlasını vadettiğinin’ altını çiziyor.
Blockchain hal
“Toplam 466 iş yerinin yer alacağı tesis, soğuk hava depoları, akıllı sistemlerle bölgede gıda değer zincirinde blockchain ile gıdada izlenebilirlik sağlanacak. Zengin sosyal donatıların planlamasıyla hal bölgesi yeni merkez haline gelecek” diyen Şahin’in heyecanı gözlerinden belli oluyordu.
Avrupa’ya örnek şehir Gaziantep
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2025 “Avrupa Ödülü’ne” layık görülen Gaziantep ödülünü yakın zamanda geniş katılımlı bir programla alacak. Avrupa’nın yerel yönetim alanındaki en prestijli ödülü, Avrupa’yı yerelde başarıyla yaşatan şehirlere veriliyor. Antep’in halkına kıymet veren belediyecilik anlayışı projelerin halk tarafından da sahiplenilmesini sağlıyor. Gaziantep’in değerlere sunduğu somut katkı “sokaklarda, bakırcılar çarşısında, müzelerde, sanayide, esnafın samimi misafirperverliğinde, atılan her adımda ziyaretçileri karşılıyor, güven veriyor.
Gaziantep’in pekiyilerle dolu karnesi
Ödüller kuşkusuz uzun ve zorlu çalışmalar sonucunda elde ediliyor, ortak yaşama kültürü, çok taraflı diplomasi anlayışı, demokrasiyi, insan haklarını şehir kültürüne entegre etme ve en önemlisi de şehrin her bir unsurunun kendin tüm değerlerine erişimde fırsat eşitliğine sahip olması. Gaziantepli olma onurunun yediden yetmişe herkeste ortak bir hedef birlikteliği sağlaması elbette şehrin lideri Fatma Şahin’in dost, anaç tutumunun sonucu. Antep sadece bir lezzet şehri değil, toplumsal kültürüyle Anadolu’nun bir vitrini.
“Antep’in DNA’sında sadece Çingene Kızı’nın rüyası veya tarih yok. Toplumsal dayanışma ve kapsayıcılık var. “Gaziantep’teki Suriyelilerin 100 binin döndüğünü. Onları kimseyi incitmeden yolcu ettiklerini” söyleyen Şahin, birlikte yaşamak için paradan çok daha fazlasına gerek olduğuna, bir kentin krizlere uyum yeteneğine dikkat çekti. Velhasıl, Gaziantep konfor alanına da kentin gelişimine de halkın tüm unsurlarını dâhil etmiş, neşeyi de kederi de kent bilincinin bir parçasına dönüştürmüş nadir kentlerden. Gaziantep’e sadece gastronomi şehri demek kentin tarihine, kapsayıcılığına haksızlık olur az kalır.
