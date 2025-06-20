Adıyaman’dan gerçek bir hikâye:

Arabasının arkası göçmüş bir bü­yüğümüze, nedenini sormuşlar…

“Arabayı çıkartırken, arkadaki duvar ile mesafe az olduğu için, bizim büyük çocuk­tan yönlendirme istedim…

O da yönlendirdi; “Gel gel, gel; hoopp duvara çarptın!” dedi…”

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Lise yıllarından buyana, anlatıp güler­dik…

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Bugün aynı şeyi anlatıp üzülüyoruz…

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Sebebi:

“Döviz almayın eliniz yanar” diyen yön­lendiricilere uyanlar duvara çarptı…

Sonra:

“Döviz alın çok yükselecek” diyen yön­lendiricilere uyanlar duvara çarptı…

Bu arada:

“Borsada şirketlerimizin fiyatı, diğer ülkedeki rakiplerine göre çok düşük kal­dı; borsa yatırımıyla hem bu açığı kapatır, hem de şirketlerimizi desteklemiş olu­ruz” diyen yönlendiricilere uyanlar duva­ra çarptı…

Ayrıca:

“Ceviz, badem, hububat, bakliyat (vb) ihtiyacı artacak; üreticilerimiz zorluklara karşı desteklenecek” diyen yönlendiricilere uyanlar duvara çarptı…

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Enflasyonda da, faizlerde de düne ka­dar, abartılı/mesnetsiz yönlendirmeler yapıldı…

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Kısaca:

Enflasyondan faizlere; borsadan dövi­ze; makineden tekstile, çelikten made­ne, sanayiden tarıma, turizmden ihracata (vb) yüzlerce yönlendirmede aynı sorun…

VELHASIL

Günümüzde;

Eğitimli olmak; “bilgileri sentezleye­bilmek”; “doğru veri ve analizler ışığın­da risk almak”, “geneli düşünen, güveni­lir olmak” önemli…

Yönlendirilen için önemli…

Bu vasıfları taşımak, “yönlendiren” için çok daha önemli…

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Yönlendirilen de, yönlendiren de:

Teknolojiyle geleneği harmanlayabilme­li;

Verimliliği, güvenin önemini öğrenmeli;

Uzağı görebilmeli; sorunu tespit edip, çö­zebilmeli…

Hatta sorun oluşmadan önleyebilmeli (vb)…

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Tersi durumda:

Bizim Adıyamanlının, “Gel gel, gel; ho­opp duvara çarptın!” şeklindeki “fıkra” gi­bi yaşanmışlığına gülerken, bir yandan da…