Geleceğe umut ve çözüm üreten kentler

Dünyada yaygın yaşanan ekonomik, çevresel ve toplumsal krizlere çö­züm üretebilmek için önce umuda, umut için yalnız olmadığımızı hissetmeye ve birlikte düşünüp birlikte üretmeye ihti­yacımız var.

Küresel sorunların çözümüne giden yolun ilk adımı yerelden geçiyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, “şehirleri kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmalıyız” derken, 17. Amaçlar İçin Ortaklıklar ise, her seviye­de güçlü ve entegre işbirliklerine ihtiya­cımız olduğunu belirtiyor.

İstanbul’da tüm kent paydaşları çözüm için buluşuyor

“Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla ile Marmara Belediyeler Birliği’nin dü­zenlediği Marmara Urban Forum (MA­RUF) bu yıl dördüncü defa 1-3 Ekim ta­rihlerinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Daha yaşanabilir, dayanıklı, adil, kap­sayıcı kentler için çözümleri birlikte dü­şünmek ve üretmek amacıyla kent pay­daşlarını buluşturan MARUF’un bu yıl­ki teması: Tüm Mümkünlerin Kıyısında. “Kıyı neresi?” sorusunun cevabından yola çıkıyor. “Kıyı bir sınırdan fazlası ba­zen, kara ile deniz arasında sürekli de­ğişen, yeniden şekillenen, geçişken bir alan. Bulanıklığı ve berraklığı, akışkanlı­ğı ve durgunluğu bir arada taşıyan deniz ile kara arasında belirsizliğiyle ve çizdi­ği yoluyla birlikte imkanları, olasılıkları, mümkünlükleri içinde taşıyan bir eşik.”

MARUF, “daha iyi bir kent yaşamı mümkün” diyerek, sorunları belirleyip üzerinde yeniden düşünmek, birlikte ha­yal kurmak ve adım atmak için bir çağrı yapıyor. Kent paydaşlarını, yerel ihtiyaç ve öncelikleri küresel gündem ile buluş­turarak kolektif amaca yönelik çözümler üretmeye teşvik ediyor.

“Krizlerin ve belirsizliklerin egemen olduğu dünyada kentler, yaratıcı çözüm­ler için bir kuluçka merkezi olmalı” di­yor.

Katılımcılara şehirlerde uygulanabile­cek pratik ve yenilikçi uygulamalarla ye­ni ve esinlendirici bakış açıları sunmayı, kalıcı ve somut değişimlerin başlangıç noktası olmayı hedefliyor.

Yerelde küresele güçlü iş birlikleri ve diyaloglar

MARUF19’da 25 ülkeden 250 konuş­macı ve 5000’in üzerinde katılımcıyla başlayan yolculuk, MARUF21’de ‘’Yeni­den Düşün, Birlikte Hareket Et” tema­sıyla 52 ülkeden 500’den fazla konuşma­cı ile 8000’in üzerinde katılımcıyı buluş­turdu.

MARUF23 “Dayanıklılık ve Ötesi” te­masıyla Dünya Büyükşehirler Günü’ne ev sahipliği yaptı. 62 ülkeden 380’den fazla konuşmacı ve 5000’den fazla katı­lımcı oldu.

Çok sayıda kamu kurumu, uluslararası kuruluş, yerel yönetim, sivil toplum ku­ruluşu, üniversite ve düşünce kuruluşla­rı olmak üzere 120’den fazla paydaşla iş­birliği bulunuyor.

İşte bazıları: UN-Habitat, Çevre, Şe­hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Türki­ye Belediyeler Birliği, ICLEI, Metropo­lis, CDP, WWF, WRI, UNDP, UITP, NA­LAS ve İKSV.

MARUF’25 kapsamında; afet yöneti­minden iklim krizine, altyapıdan mobi­liteye, sosyal politikalardan yönetişime, sürdürülebilir kalkınmadan bakıma, ko­nuttan yapay zekaya kadar farklı kentsel konular geniş bir perspektifler ele alını­yor. Şehirleri daha yaşanabilir, dayanık­lı, adil ve herkese değer veren hale getir­mek için özgün bakış açıları, iyi uygula­maları, girişimleri, tezleri ve çözümleri olan tüm kent paydaşlarını foruma kat­kıda bulunmaya davet ediyor. “Çözüm mümkün” diyorsanız siz de harekete ge­çin.