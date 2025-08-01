Geleceğe umut ve çözüm üreten kentler
Dünyada yaygın yaşanan ekonomik, çevresel ve toplumsal krizlere çözüm üretebilmek için önce umuda, umut için yalnız olmadığımızı hissetmeye ve birlikte düşünüp birlikte üretmeye ihtiyacımız var.
Küresel sorunların çözümüne giden yolun ilk adımı yerelden geçiyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, “şehirleri kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmalıyız” derken, 17. Amaçlar İçin Ortaklıklar ise, her seviyede güçlü ve entegre işbirliklerine ihtiyacımız olduğunu belirtiyor.
İstanbul’da tüm kent paydaşları çözüm için buluşuyor
“Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla ile Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Marmara Urban Forum (MARUF) bu yıl dördüncü defa 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Daha yaşanabilir, dayanıklı, adil, kapsayıcı kentler için çözümleri birlikte düşünmek ve üretmek amacıyla kent paydaşlarını buluşturan MARUF’un bu yılki teması: Tüm Mümkünlerin Kıyısında. “Kıyı neresi?” sorusunun cevabından yola çıkıyor. “Kıyı bir sınırdan fazlası bazen, kara ile deniz arasında sürekli değişen, yeniden şekillenen, geçişken bir alan. Bulanıklığı ve berraklığı, akışkanlığı ve durgunluğu bir arada taşıyan deniz ile kara arasında belirsizliğiyle ve çizdiği yoluyla birlikte imkanları, olasılıkları, mümkünlükleri içinde taşıyan bir eşik.”
MARUF, “daha iyi bir kent yaşamı mümkün” diyerek, sorunları belirleyip üzerinde yeniden düşünmek, birlikte hayal kurmak ve adım atmak için bir çağrı yapıyor. Kent paydaşlarını, yerel ihtiyaç ve öncelikleri küresel gündem ile buluşturarak kolektif amaca yönelik çözümler üretmeye teşvik ediyor.
“Krizlerin ve belirsizliklerin egemen olduğu dünyada kentler, yaratıcı çözümler için bir kuluçka merkezi olmalı” diyor.
Katılımcılara şehirlerde uygulanabilecek pratik ve yenilikçi uygulamalarla yeni ve esinlendirici bakış açıları sunmayı, kalıcı ve somut değişimlerin başlangıç noktası olmayı hedefliyor.
Yerelde küresele güçlü iş birlikleri ve diyaloglar
MARUF19’da 25 ülkeden 250 konuşmacı ve 5000’in üzerinde katılımcıyla başlayan yolculuk, MARUF21’de ‘’Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” temasıyla 52 ülkeden 500’den fazla konuşmacı ile 8000’in üzerinde katılımcıyı buluşturdu.
MARUF23 “Dayanıklılık ve Ötesi” temasıyla Dünya Büyükşehirler Günü’ne ev sahipliği yaptı. 62 ülkeden 380’den fazla konuşmacı ve 5000’den fazla katılımcı oldu.
Çok sayıda kamu kurumu, uluslararası kuruluş, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve düşünce kuruluşları olmak üzere 120’den fazla paydaşla işbirliği bulunuyor.
İşte bazıları: UN-Habitat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, ICLEI, Metropolis, CDP, WWF, WRI, UNDP, UITP, NALAS ve İKSV.
MARUF’25 kapsamında; afet yönetiminden iklim krizine, altyapıdan mobiliteye, sosyal politikalardan yönetişime, sürdürülebilir kalkınmadan bakıma, konuttan yapay zekaya kadar farklı kentsel konular geniş bir perspektifler ele alınıyor. Şehirleri daha yaşanabilir, dayanıklı, adil ve herkese değer veren hale getirmek için özgün bakış açıları, iyi uygulamaları, girişimleri, tezleri ve çözümleri olan tüm kent paydaşlarını foruma katkıda bulunmaya davet ediyor. “Çözüm mümkün” diyorsanız siz de harekete geçin.