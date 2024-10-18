Geleceği beslemek için tüm sistemde odak değişimi şart
İklim krizi ile birlikte dünya açlık krizine doğru mu gidiyor? Açlık sorunu sadece iklim değişikliğine mi bağlı? Sürdürülebilirlik ilkeleri, çözüm için bütünsel bakmayı ve sistem değişimini öneriyor. Ekonomik, çevresel ve toplumsal sistemde bir “odak değişimi”ne gitmek zorundayız.
Her akşam 800 milyona yakın insan yatağa aç giriyor. 2050 yılına kadar bu sayıya 2 milyar insan eklenmesi bekleniyor. Çözüm için öncelikle gıda ve tarım sistemi kökten değişmeli. “Açlığa Son” Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik için belirlediği 17 küresel amaçtan biri. Kurumları ve bireyleri “açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak, sürdürülebilir tarımı desteklemek” için çalışmaya davet ediyor.
Açlığa son vermek için uluslararası çabalara öncülük eden BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise 16 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Dünya Gıda Günü olarak belirlenen bu tarihte tüm dünyada sorunlar ve çözümler gündeme geliyor. Türkiye FAO’ya 1948’de üye oldu ve ülke ofisini 1982’de Ankara’da kurdu. FAO Türkiye, gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda güvenliği, bulunabilirlik, erişilebilirlik, güvenilirlilik ve kaliteyi iyileştirmek amacıyla başta gıda güvenirliliği ve beslenmenin yanı sıra, gıda güvenliği ile ilgili politika ve programların oluşturulmasında hükümeti ve paydaşları destekliyor.
Tarımın geleceği için yerli üretim
Beslenme sorununa çözümün yolu ise yerli üretimin desteklenmesinden geçiyor. Yerli üretim bölgesel beslenme ihtiyacını karşılarken ekonomik, sosyal ve çevresel olumlu etkileri ile gezegenin geleceğine de önemli katkılar sunuyor.
Ülkemizde iyi örneklerden biri de çiftçilerimizin topraklarını bırakmak zorunda kalmalarını önlemek amacıyla uygulanan Duru Gıda Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi. Duru Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru “Sözleşmeli üretim modeli ile çiftçimiz ticari kaygı yaşamadan en iyi mahsulü elde etmeye odaklanıyor. Yerli üretimin sürdürülebilirliğini sağlıyor, tarımda verimliliği artırıyoruz.” diyor. Karaman’ın 25 köyünde 124 çiftçiye ekilmek üzere Tarım İl Müdürlüğü tarafından 30 ton Azkan nohut tohumu dağıtımı gerçekleşti. Toplam 2500 dekarlık alanda gerçekleştirilecek ekim sonucunda, yaklaşık 300 ton ürün hasadı bekleniyor.
Tüm mesleklerde odak değişimi ve hizalanma
Gezegende insan yaşamının sürmesi için tüm mesleklerde odak değişimi ve hizalanma şart. Bu konuda en iyi örneklerden biri ise, beslenme uzmanı olarak yaklaşık 30 yıldır mesleğini başarı ile sürdürüren Diyetisyen Dilara Koçak. Önce bireysel beslenme üzerine çalışan Koçak son yıllarda odağına gezegeni beslemeyi aldı. BM FAO Sıfır Atık Sıfır Açlık proje destekçisi olarak etkili çalışmalar yapıyor. “Gezegen hasta, toprak hasta, hava hasta, su hasta” diyerek iklim krizi, açlık ve atık konusunda farkındalık yaratmak için çalıyor. FAO ve Tarım Orman Bakanlığı işbirliğinde “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” kampanyasının aktif destekçisi.
İş yaşamında başarının anahtarı
Mesleğimizi sürdürülebilirlik ilkeleri ile nasıl hizalayabiliriz? İş yaşamında başarının anahtarı bu soruya bulduğumuz cevaplarla ile bağlantılı artık. Bir de gezegenin geleceği için bireysel seçimlerimiz önemli. Alışveriş yaparken lütfen ambalaj etiketi okuyun. Satın alma kararı verirken fiyat ile birlikte gıdanın nerede üretildiğine de bakın. Ülkemde üretilen ve ayrıca fiyatı da oldukça avantajlı bir ürünü aldığımda “bugün gezegen için iyi bir hareket yaptım” diyorum.
*Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #012 Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü. Geleceği Besle.