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  4. Geleceği beslemek için tüm sistemde odak değişimi şart

Geleceği beslemek için tüm sistemde odak değişimi şart

Aslı DEDE
Aslı DEDE Sürdürülebilir Yaşam [email protected]

İklim krizi ile birlikte dünya açlık kri­zine doğru mu gidiyor? Açlık sorunu sadece iklim değişikliğine mi bağlı? Sür­dürülebilirlik ilkeleri, çözüm için bütün­sel bakmayı ve sistem değişimini öne­riyor. Ekonomik, çevresel ve toplumsal sistemde bir “odak değişimi”ne gitmek zorundayız.

Her akşam 800 milyona yakın insan yatağa aç giriyor. 2050 yılına kadar bu sa­yıya 2 milyar insan eklenmesi bekleniyor. Çözüm için öncelikle gıda ve tarım sistemi kökten değişmeli. “Açlığa Son” Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik için belirle­diği 17 küresel amaçtan biri. Kurumları ve bireyleri “açlığı bitirmek, gıda güvenliği­ne ve iyi beslenmeye ulaşmak, sürdürüle­bilir tarımı desteklemek” için çalışmaya davet ediyor.

Açlığa son vermek için ulus­lararası çabalara öncülük eden BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise 16 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Dünya Gıda Günü ola­rak belirlenen bu tarihte tüm dünyada so­runlar ve çözümler gündeme geliyor. Tür­kiye FAO’ya 1948’de üye oldu ve ülke ofisi­ni 1982’de Ankara’da kurdu. FAO Türkiye, gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda gü­venliği, bulunabilirlik, erişilebilirlik, gü­venilirlilik ve kaliteyi iyileştirmek ama­cıyla başta gıda güvenirliliği ve beslen­menin yanı sıra, gıda güvenliği ile ilgili politika ve programların oluşturulmasın­da hükümeti ve paydaşları destekliyor.

Tarımın geleceği için yerli üretim

Beslenme sorununa çözümün yolu ise yerli üretimin desteklenmesinden geçi­yor. Yerli üretim bölgesel beslenme ihti­yacını karşılarken ekonomik, sosyal ve çevresel olumlu etkileri ile gezegenin ge­leceğine de önemli katkılar sunuyor.

Ülkemizde iyi örneklerden biri de çift­çilerimizin topraklarını bırakmak zo­runda kalmalarını önlemek amacıyla uy­gulanan Duru Gıda Göksu Taşeli Havza­sı Kalkınma Projesi. Duru Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru “Sözleşme­li üretim modeli ile çiftçimiz ticari kay­gı yaşamadan en iyi mahsulü elde etmeye odaklanıyor. Yerli üretimin sürdürülebi­lirliğini sağlıyor, tarımda verimliliği ar­tırıyoruz.” diyor. Karaman’ın 25 köyün­de 124 çiftçiye ekilmek üzere Tarım İl Müdürlüğü tarafından 30 ton Azkan no­hut tohumu dağıtımı gerçekleşti. Toplam 2500 dekarlık alanda gerçekleştirilecek ekim sonucunda, yaklaşık 300 ton ürün hasadı bekleniyor.

Tüm mesleklerde odak değişimi ve hizalanma

Gezegende insan yaşamının sürme­si için tüm mesleklerde odak değişimi ve hizalanma şart. Bu konuda en iyi örnek­lerden biri ise, beslenme uzmanı olarak yaklaşık 30 yıldır mesleğini başarı ile sür­dürüren Diyetisyen Dilara Koçak. Önce bireysel beslenme üzerine çalışan Koçak son yıllarda odağına gezegeni besleme­yi aldı. BM FAO Sıfır Atık Sıfır Açlık pro­je destekçisi olarak etkili çalışmalar ya­pıyor. “Gezegen hasta, toprak hasta, hava hasta, su hasta” diyerek iklim krizi, açlık ve atık konusunda farkındalık yaratmak için çalıyor. FAO ve Tarım Orman Bakan­lığı işbirliğinde “Gıdanı Koru, Sofrana Sa­hip Çık” kampanyasının aktif destekçisi.

İş yaşamında başarının anahtarı

Mesleğimizi sürdürülebilirlik ilkeleri ile nasıl hizalayabiliriz? İş yaşamında ba­şarının anahtarı bu soruya bulduğumuz cevaplarla ile bağlantılı artık. Bir de geze­genin geleceği için bireysel seçimlerimiz önemli. Alışveriş yaparken lütfen ambalaj etiketi okuyun. Satın alma kararı verirken fiyat ile birlikte gıdanın nerede üretildi­ğine de bakın. Ülkemde üretilen ve ayrıca fiyatı da oldukça avantajlı bir ürünü aldı­ğımda “bugün gezegen için iyi bir hareket yaptım” diyorum.

*Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #012 Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü. Ge­leceği Besle.

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