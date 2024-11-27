Geleceği yeşil yakalılar yeşertecek
Antalya, her yıl kasım ayında dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı Growtech'e ev sahipliği yapıyor. Örtü altı ve tohumculuğa dair 31 ülkeden 684 şirket, 160 ülkeden on binlerce profesyonel, bilim insanı, teknoloji Antalya’da buluşuyor, ihracata, Türk/ dünya tarımına katkı sunuyor. Ziyaretçiler fuarda sadece teknoloji ve bilim satın almıyor. Aynı zamanda sektörün geleceğine olan kolektif inanç da perçinlenerek paydaşlar homurdanmanın değil umudun bir parçası oluyor. Tarımın bu günü kadar geleceği de paydaşların ilgisine açılıyor.
Growtech Fuarı kapsamında Yeşil Etki Derneği işbirliğinde yapılan “Tarım Sohbetlerinde” işittiklerimiz, tarımın ihtiyacı olan katma değerin sağlanacağını kanıtlar nitelikteydi. Farklı disiplinlerden Yeşil Yakalılar “tarım diplomasisini, yeşil iletişimi ve yeşil bilimi” konuştukça tarımın ihtiyacı olan tek şeyin yeşil etkide ve hatta Atatürk’ün deyimiyle, "muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil (yeşil) kanda mevcut" olduğunu bir kez daha gördük.
*Tarım diplomasisi tarıma değer
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı İpek Özgüden’in söylediği gibi “bilene, bilmeyene, yanlış bilene” Türkiye’nin tarımsal değerlerini/gerçeklerini anlatmak, “Tour Of Türkiye” gibi projelere tarımsal değerleri, ritüelleri eklemek, tarıma değer katacak hamleler için işbirliği yapmak gerek."
Yeşil pelerinli ailelerin yeşil yakalı çocukları
Fuara katılan bilim insanları arasında gençlerin oranı maalesef çok az. ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin yüzde 14’ü 40 yaş altı. Her yıl 40 ziraat fakültesinden 5 bine yakın öğrenci mezun oluyor. Toplamda 120 binden fazla ziraat mühendisinin çoğu ya memur olmak istiyor veya başka bir iş yapıyor. Milyonlarca genç işsiz. Tarım ve Orman Bakanlığı da dâhil olmak üzere herkes gençleri kırsalın yıldızı yapmak istiyor. Gençlerin en yoğun ilgi alanı olan teknolojinin bu denli kapsamlı bulunduğu bir fuarda/sektörde gençleri görememek manidar.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Çolakoğlu öncülüğünde yürütülen “Anadolu’nun Yüreğine Dokunanlar” projesi ile tarımın genç neferlerinin hikâyeleri anlatılarak tarımda kariyer yapmak isteyen gençlere ilham veriliyor. Dr. İsmail Yolcu hocamın söylediği gibi çözüm “yeşil pelerinli” ailelerin çocuklarının kariyerlerini doğru yönlendirmelerinde.
Balıkçılık Bakanlığı kurulmalı
Gurme Yazar Süreyya Üzmez “Akdeniz’de balık stoğu yüzde 15 düştü. Yosunlar açlığı bitirebilir, yeter ki çevre dostu politikalar belirlensin. Hazar Denizi ile birlikte neredeyse dört tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de ivedi Balıkçılık Bakanlığı kurulmalı” diyor.
Tüketme yararlan
Kars’daki değişimin mimari İlhan Koçulu, kaynakların yeterli olduğunu” asıl sorunun “tüketmek mi yararlanmak mı” felsefesinde gizli olduğunu hatırlattı. Üretilen gıdaların yüzde 30’unun çöpe gitmesi, tüketmeye doymayan türümüzün beslenme, barınma felsefesinde değişiklik ihtiyacının göstergesi olsa gerek.
Çinliler işbirliği İstiyor
Fuar Direktörü Engin Er’in “Çin’den 97 firma katıldı bilgisini, TÜBİTAK'tan Doç. Dr. Duygu Çelik Hocamın Çin seyahatinde Çinlilerin söylediği; “Biz çok iyi tekrarlıyoruz ama inovasyon yapamıyoruz, inovasyon Türklerin tarihinde var, gelin işbirliği yapalım.” Cümlesi tamamladı.
ABD’nin yeni Tarım Bakanı avukat
Küresel tarım ticaretinin endişeyle beklediği ABD/Çin tarım savaşını yürütecek isim belli oldu. 100 bin kişiyi istihdam eden, küresel tarım ihracatının yüzde 9’unu yapan ABD’nin yeni Tarım Bakanı, Brooke Rollins, eski Beyaz Saray sözcüsü, tarımsal kalkınmada lisans yapan bir avukat. Rollins, X’de “Sayın Başkan bana ABD Tarım Bakanı olarak hizmet etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Küçük bir tarım kasabasındaki çiftçi kızı için bu büyük bir şey, büyük Amerikan rüyası” diyerek duygularını ifade etti.
Ezcümle, gezegenin geleceğinin beslenmeye, antroposenin yeşil etkiye/yeşil yakalılara ihtiyacı var. “Genetik, pazarlama, siyaset bilimi, tarım, kuantum fiziği, gıda hukuku” gibi yüzlerce farklı disiplini çatısı altında toplayan “yeşil yakalılar” tarımın geleceğini besleyecek, yeter ki gençler için doğru bir kariyer planı yapılsın. Gördük, inandık, heyecan duyduk. Einstein’in dediği gibi çünkü “coşku zekâdan daha değerlidir.”