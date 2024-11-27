Geleceği yeşil yakalılar yeşertecek

Antalya, her yıl kasım ayında dünyanın en büyük örtü altı tarım fu­arı Growtech'e ev sahip­liği yapıyor. Örtü altı ve tohumculuğa dair 31 ül­keden 684 şirket, 160 ül­keden on binlerce pro­fesyonel, bilim insanı, teknoloji Antalya’da bu­luşuyor, ihracata, Türk/ dünya tarımına katkı su­nuyor. Ziyaretçiler fuarda sade­ce teknoloji ve bilim satın almıyor. Aynı zamanda sektörün geleceğine olan kolektif inanç da perçinlene­rek paydaşlar homurdanmanın de­ğil umudun bir parçası oluyor. Tarı­mın bu günü kadar geleceği de pay­daşların ilgisine açılıyor.

Growtech Fuarı kapsamında Ye­şil Etki Derneği işbirliğinde yapı­lan “Tarım Sohbetlerinde” işittik­lerimiz, tarımın ihtiyacı olan kat­ma değerin sağlanacağını kanıtlar nitelikteydi. Farklı disiplinlerden Yeşil Yakalılar “tarım diplomasi­sini, yeşil iletişimi ve yeşil bilimi” konuştukça tarımın ihtiyacı olan tek şeyin yeşil etkide ve hatta Ata­türk’ün deyimiyle, "muhtaç oldu­ğumuz kudretin damarlarımızdaki asil (yeşil) kanda mevcut" olduğu­nu bir kez daha gördük.

*Tarım diplomasisi tarıma değer

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı İpek Özgüden’in söylediği gibi “bilene, bilmeyene, yanlış bile­ne” Türkiye’nin tarımsal değerleri­ni/gerçeklerini anlatmak, “Tour Of Türkiye” gibi projelere tarımsal de­ğerleri, ritüelleri eklemek, tarıma değer katacak hamleler için işbirliği yapmak gerek."

Yeşil pelerinli ailelerin yeşil yakalı çocukları

Fuara katılan bilim insanları ara­sında gençlerin oranı maalesef çok az. ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin yüz­de 14’ü 40 yaş altı. Her yıl 40 ziraat fakültesinden 5 bine yakın öğrenci mezun oluyor. Toplamda 120 binden fazla ziraat mühendisinin çoğu ya memur olmak istiyor veya başka bir iş yapıyor. Milyonlarca genç işsiz. Tarım ve Orman Bakanlığı da dâhil olmak üzere herkes gençleri kırsa­lın yıldızı yapmak istiyor. Gençlerin en yoğun ilgi alanı olan teknolojinin bu denli kapsamlı bulunduğu bir fu­arda/sektörde gençleri görememek manidar.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eği­tim Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Çolakoğlu öncülüğünde yürütülen “Anadolu’nun Yüreğine Dokunan­lar” projesi ile tarımın genç neferle­rinin hikâyeleri anlatılarak tarımda kariyer yapmak isteyen gençlere il­ham veriliyor. Dr. İsmail Yolcu hoca­mın söylediği gibi çözüm “yeşil pele­rinli” ailelerin çocuklarının kariyer­lerini doğru yönlendirmelerinde.

Balıkçılık Bakanlığı kurulmalı

Gurme Yazar Süreyya Üzmez “Akdeniz’de balık stoğu yüzde 15 düştü. Yosunlar açlığı bitirebilir, yeter ki çevre dostu politikalar be­lirlensin. Hazar Denizi ile birlik­te neredeyse dört tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de ivedi Balıkçılık Bakanlığı kurulmalı” diyor.

Tüketme yararlan

Kars’daki değişimin mimari İlhan Koçulu, kaynakların yeterli olduğu­nu” asıl sorunun “tüketmek mi ya­rarlanmak mı” felsefesinde gizli ol­duğunu hatırlattı. Üretilen gıdaların yüzde 30’unun çöpe gitmesi, tüket­meye doymayan türümüzün beslen­me, barınma felsefesinde değişiklik ihtiyacının göstergesi olsa gerek.

Çinliler işbirliği İstiyor

Fuar Direktörü Engin Er’in “Çin’den 97 firma katıldı bilgisi­ni, TÜBİTAK'tan Doç. Dr. Duygu Çelik Hocamın Çin seyahatinde Çinlilerin söylediği; “Biz çok iyi tekrarlıyoruz ama inovasyon ya­pamıyoruz, inovasyon Türklerin tarihinde var, gelin işbirliği yapa­lım.” Cümlesi tamamladı.

ABD’nin yeni Tarım Bakanı avukat

Küresel tarım ticaretinin endi­şeyle beklediği ABD/Çin tarım sa­vaşını yürütecek isim belli oldu. 100 bin kişiyi istihdam eden, küresel ta­rım ihracatının yüzde 9’unu yapan ABD’nin yeni Tarım Bakanı, Broo­ke Rollins, eski Beyaz Saray sözcüsü, tarımsal kalkınmada lisans yapan bir avukat. Rollins, X’de “Sayın Baş­kan bana ABD Tarım Bakanı olarak hizmet etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Küçük bir tarım kasabasındaki çiftçi kızı için bu bü­yük bir şey, büyük Amerikan rüyası” diyerek duygularını ifade etti.

Ezcümle, gezegenin geleceğinin beslenmeye, antroposenin yeşil et­kiye/yeşil yakalılara ihtiyacı var. “Genetik, pazarlama, siyaset bilimi, tarım, kuantum fiziği, gıda hukuku” gibi yüzlerce farklı disiplini çatısı al­tında toplayan “yeşil yakalılar” tarı­mın geleceğini besleyecek, yeter ki gençler için doğru bir kariyer planı yapılsın. Gördük, inandık, heyecan duyduk. Einstein’in dediği gibi çün­kü “coşku zekâdan daha değerlidir.”