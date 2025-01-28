Geleceğin tarımı yapay zekâ ile mi şekillenecek? – 1

Avcı-toplayıcı toplumla başlayan, ta­rım toplumuyla büyük bir sıçrama ya­pan insanoğlunun gelişim süreci Sanayi 1.0’dan Sanayi 4.0’a kadar devam etti. Bu­gün geldiğimiz aşama ise Toplum 5.0, diğer bir ifadeyle süper akıllı toplum veya bazıla­rının tercih ettiği gibi yapay zekâ toplumu.

Aslında her bir toplumsal gelişim aşa­ması, bazı toplumların büyük bir atılım yapmasına, bazılarının ise çok gerilere düşmesine neden oluyor. Bunu aniden bü­yüyen şirketlerde veya hiç batmaz denilen çok uluslu şirketlerde de görüyoruz.

Toplum 1.0’dan Toplum 5.0’a kadar in­sanlığın gelişim sürecinde tarım sektörü sadece bir kez (Toplum 2.0) yer alıyor gö­rünse de hiçbir zaman önemini kaybetme­yen, dahası artan nüfus ve azalan kaynak­larla stratejik önemi daha çok anlaşılan bir sektör.

Tarım ve yapay zekâ: Geleceğin gerçekliği mi, hayal dünyası mı?

Ülkemiz açısından yapay zekâ büyük fır­satlar sunuyor. Artık ülke olarak, başta su olmak üzere sahip olduğumuz her bir kay­nak çok daha değerli.

Yapay zekanın tarıma en büyük katkı­sı kaynak kullanım ekonomisinde. İkinci büyük katkısı ise risk ve belirsizliği azalt­ması.

Yapay zekâ kontrolünde başarılı bir üto­pik işletme tahayyül edelim:

İşletme faaliyetlerini; ekim öncesi, hasat öncesi ve hasat sonrası olmak üzere üç dö­neme ayıralım.

Öncelikle işletmede ne üretileceğine, di­ğer bir ifadeyle kar maksimizasyonuna ka­rar vermek gerekiyor. Bunun için işletme­nin kaynaklarını, teknik ve biyolojik açı­dan üretilebilecek ürünleri ve bu ürünlerin pazar durumunu, teknik ve ekonomik yön­den her detayı ile bilen ve en karlı ürün bi­leşimini öneren bir yapay zekâ uygulama­sına (YZU) sahibiz.

Bitkisel üretimi dikkate aldığımızda, ha­va durumu, toprağın tavı ve piyasadaki ge­lişmelere göre YZU, ne zaman, hangi par­selde, hangi ürünün ekiminin yapılacağını bize söylüyor. Toprağın nemi, sonraki bir­kaç günün yağış durumu vb. YZU’nun sağ­ladığı veri ve bilgilere göre ekim gerçekleş­tiriliyor. Ekimle birlikte ikinci dönem olan hasat öncesi döneme geçiliyor.

Ekim işlemi, YZU kontrolünde, opti­mum miktarda tohum ve enerji kullanıla­rak otonom araçlarla yapılıyor.

Bu dönem, kaynak optimizasyonunu ve maliyetleri minimize etmeyi hedefleyen bir dönem.

Bunun için ilk veriler toprak analizinden geliyor. Buna uygun gübreleme için, yine otonom araçlarla, her bir bitkinin ihtiya­cı olan optimum gübre miktarı sağlanarak hem verim hem de maliyet açısından doğ­ru bir iş yapılmış oluyor.

Zirai mücadelede ise YZU yoğun bir şe­kilde görüntü işlemeden yararlanıyor. Böylelikle hastalık ve zararlıların erken tespiti, ekonomik zarar eşiğinin belirlen­mesi ve nihayet en uygun ilaçlama zama­nının ve miktarının hesaplanması ile hem çevre hem de karlılık yönünden en iyi karar verilmiş oluyor.

Akıllı gözlükle, tarlanızdaki bir bitkinin yaprağındaki bir zararlının detay bilgile­rini YZU size anında iletiliyor. Sararan bir yaprağın, hastalıktan mı, mineral eksikli­ğinden mi (hangi mineral, yaprak gübresi uygulaması yapılabilir mi, ne zaman, fiyatı ne?) veya susuzluktan mı sarardığını anın­da öğreniyorsunuz.

Büyük işletmeler dışında veteriner is­tihdamı oldukça maliyetli. Ancak hayvan­larınızın birinde YZU tarafından fark edi­len bir anormallik, sağlık verileri ve görün­tüsü ile anında uzaktan hizmet aldığınız veterinerinize gönderiliyor, uzaktan mü­dahale ile neler yapmanız gerektiği size bildiriliyor, olağanüstü durumlarda ise ve­teriner bizzat gelip müdahalede bulunu­yor. Ayrıca her bir hayvanın yediği yem ile verimi arasındaki ilişki size düzenli olarak raporlanıyor.

(Devam edecek…)