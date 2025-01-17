Gelişen kentlerin su yolculuğunda birlikte hareket zamanı
Dünya nüfusunun yüzde 40’ı su sıkıntısı yaşıyor. Her gün 1,8 milyar insan temiz olmayan su içiyor. Atık suların yüzde 80ʼi arıtılmadan nehir ve denizlere bırakılarak kirliliğe neden oluyor. 2,4 milyar insan ise tuvalet gibi temel sağlıklı yaşam koşullarına ulaşamıyor.
Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Toplam şehir nüfusu 3,5 milyar ve bu sayı giderek artıyor. İnsanlığın geleceği şehirlerde şekilleniyor. Şehirler aynı zamanda dünya yüz ölçümünün yüzde 3ʼünü kapsıyor. İklim değişikliği, gıda, su, sağlık, eğitim ile bağlantılı sorunlara şehir yönetimlerinin çözüm üretmesi gerekiyor.
Erişilebilir temiz ve sağlıklı su için yerel çözümler
“Temiz Su ve Sanitasyon” Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 küresel amaçtan biri. Sanitasyon “temiz içme suyu, atık su ve kanalizasyonunun yeterli arıtımı ve bertarafı ile ilgili halk sağlığı koşullarını sağlamak” anlamına geliyor. BM “herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak” hedefiyle kurumları ve bireyleri çalışmaya davet ediyor. Artan şehir nüfusu ise, bu hedef için yerel yönetimlerin üreteceği çözümleri daha da önemli hale getiriyor.
Büyükşehir belediyeleri su için buluşuyor
Kentlerin su yönetiminde akıllı dijital sistemler ve yapay zekâ kullanımı nasıl avantajlar sağlayabilir? Geçtiğimiz yıl “Dijital Dönüşüm: Su ve Kanalizasyon İdaresi Deneyimi” temasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ilk SUKİ Zirvesi’ni gerçekleştirdi.
12 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen zirveye 16 Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdareleri (SUKİ) Bilgi İşlem Daire Başkanları ve yöneticileri katıldı. Teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve İSKİ iş ortakları da katılımcılar arasındaydı.
Zirvede İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen “Dijital Dönüşüm ekibinin kentin su ihtiyacı çözümü için yapay zekânın gerçek deneyimini kullandıklarını” belirtti. “Dünya dijital dönüşüm endeksinde ülke olarak 40. sıradayız. Ülkemizi daha da üste taşımak zorundayız. SUKİ Zirveleri ile kentlerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz”. dedi.
2. SUKİ Zirvesi ile suyun hafızasına yolculuk
“Suyun Hafızasına Yolculuk: Yapay Zeka ile Sürdürülebilir Bir Gelecek” temasıyla II. SUKİ Zirvesi’ni İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 17 Ocak 2025’te İstanbul’da düzenleniyor. Zirveye bu yıl İSKİ Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 20 büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idaresi bilgi işlem dairesi başkanları ve yöneticileri katılıyor. Uzman sektör temsilcileri ve öncü teknoloji kurumlarının yöneticileri ve akademisyenler de zirvede yer alıyor.
Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için, sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmamızın gerekliliğini her fırsatta belirtiyor ve bu yolda çalışıyorum. Bireyden ve yerelden başlayarak bütünü kapsayan bir davranış ve yaşam biçimi değişimine ihtiyacımız var. Bu yıl SUKİ Zirvesi’nde yapacağım konuşmada dönüşümün 3D’sine, yeşil dönüşüm ile birlikte dijital ve toplumsal dönüşümün önemine değiniyorum. Tek çaremiz “yeşil, dijital, toplumsal dönüşüm” eş zamanlı yürümesi.
İnsanlar tarih boyunca temel ihtiyaçlarını karşılamak, ticaret, savunma ve sağladığı daha birçok işlevsel kolaylık nedeniyle yaşamak için su kenarlarını seçmiş. Büyük kentlerde yaptıkları su kanalları ile suyu taşımışlar. Ve bugün “bir adet tişört üretebilmek için 2700 litre su harcar” duruma gelmişler. Kentlerin su yolculuğunda insan yaşamının geleceği için birlikte hareket zamanı. İnsan zekâsının ürettiği akıllı dijital sistemler ve yapay zekâ ile çözüm mümkün olabilir.
* Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #068 Kentlerin Su İhtiyacı İçin Çözümler Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka