Genç profesyonellerden yenilikçi sürdürülebilir kalkınma çözümleri

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürü­lebilirlik inisiyatifi UN Global Compa­ct 160 üzeri ülkede 20.000 şirket ve 4.500 şirket dışı üyesi ile yerel ağlar üzerinden çalışıyor.

2000 yılından bugüne şirketle­rin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yol­suzlukla mücadele için belirlenen 10 ilke ile uyumlu hale getirmeleri için çalışıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yolcu­luğunda iş dünyasına liderlik ediyor.

Türkiye’de “Küresel İlkeler Sözleşme­si İmzacıları” Derneği adı ile 2023 yılında tüzel kişiliğe kavuştu. Kaynaklar ve araçlar sunarak üyelerin sürdürülebilirlik gelişi­mini destekliyor. Yerelde ve küresel ölçek­te iyi uygulamaların paylaşılması ve işbir­liklerinin kurulmasını teşvik ediyor.

İş dünyasında yükselen yeni değerler ve fırsatlar

Derneğin; sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketler, sivil toplum ku­ruluşları, üniversiteler ve belediyeler ile çok paydaşlı bir üye yapısı var. Global proje­lerin ülkemizde de uygulanmasını sağlıyor. Sürdürülebilir kalkınma için inovasyonu destekleyen “SDG Innovation” programı da böylece Türkiye’de de uygulanabiliyor.

“Sürdürülebilir Kalkıma Amaçlar için İno­vasyon Programı” ile genç profesyoneller yenilikçi çözümler üretiyor. Podcast konu­ğum olan Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu’na sor­dum. Programda hangi eğitimler ve destek­ler sağlanıyor? Dünyadan ve Türkiye’den başarılı çalışma örnekleri neler?

Gezegende insan yaşamının geleceğine yönelik birçok sorunla karşı karşıya oldu­ğumuz bir dönemdeyiz. Bu süreç aslında sorunlara yenilikçi çözümler üretebilece­ğimiz yeni fırsatları da beraberinde getiri­yor. İş dünyasının, sürdürülebilirlik vizyo­nu ile bakabilen ve sürdürülebilirlik odaklı düşünebilen gençlere ihtiyacı var. Gençle­rin yükselen değerler ile donanması hepi­mizin geleceği için şart.

Genç profesyoneller, gerçek iş sorunları, somut sonuçlar

Program üye şirketlerde çalışan genç profesyonelleri, yeni ürün ve hizmetler ge­liştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaç­larını (SKA) itici bir güç olarak kullanmala­rı için harekete geçirmeyi hedefliyor. Ekip­ler şirketlerinin bir sorununu ele alıyor. Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını ileri taşıyan, inovasyonu güçlendiren, so­mut sonuçlar üreten, sürdürülebilir iş mo­delleri, girişimler ve ürünler tasarlamak için çalışıyorlar.

Genç profesyoneller online dersler ve yüz yüze inovasyon kamplarını içeren kap­samlı bir eğitim alıyor. Akran geri bildirim­leri ve vaka analizler ile takım çalışması ve etkileşimli öğrenme deneyimi yaşıyor. Sür­dürülebilirlik alanında Türkiye’nin en ön­de gelen uzmanlarından birebir mentörlük desteği alıyor. Türkiye ve dünyadan genç profesyonellerle bağlantılar kurma ve iş­birliği olanaklarına ulaşıyor.

Programa ka­tılmak için UN Global Compact üyesi ve UN Global Compact Türkiye Yerel Ağı’nın tüzel kişiliği olan Küresel İlkeler Sözleş­mesi İmzacıları Derneği’ne kayıtlı ve 35 yaşın altında olmak gerekiyor. İş modeli inovasyonu, sürdürülebilirlik ve ilgili tek­nolojilere ilgi duymak da beklenen koşullar arasında yer alıyor. Online dersler ve prog­ram materyalleri İngilizce olan programa katılım Türkiye’de ücretsiz ancak konten­janlar sınırlı. Şubat-Haziran 2024 arası sü­ren program için başvuru dönemi ise 23 Kasım 2023-15 Ocak 2024. Bilgi ve başvu­ru için globalcompactturkiye.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yolumuzu aydınlatan vizyoner liderimiz Atatürk “Yükselen yeni nesil, istikbal sizsi­niz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüksel­tecek ve yaşatacak sizsiniz.” demişti. Yeni dünyayı yaşatacak gençlerin yenilikçi fi­kirlerine kulak verip onlara yol açmak bel­ki de hiç bu kadar önemli olmamıştı.

* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #040 Sür­dürülebilir Kalkınma İçin İnovasyon. Genç Pro­fesyoneller Çözüm Üretiyor