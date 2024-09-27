  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Aslı DEDE
  4. Genç profesyonellerden yenilikçi sürdürülebilir kalkınma çözümleri

Genç profesyonellerden yenilikçi sürdürülebilir kalkınma çözümleri

Aslı DEDE
Aslı DEDE Sürdürülebilir Yaşam [email protected]

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürü­lebilirlik inisiyatifi UN Global Compa­ct 160 üzeri ülkede 20.000 şirket ve 4.500 şirket dışı üyesi ile yerel ağlar üzerinden çalışıyor.

2000 yılından bugüne şirketle­rin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yol­suzlukla mücadele için belirlenen 10 ilke ile uyumlu hale getirmeleri için çalışıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yolcu­luğunda iş dünyasına liderlik ediyor.

Türkiye’de “Küresel İlkeler Sözleşme­si İmzacıları” Derneği adı ile 2023 yılında tüzel kişiliğe kavuştu. Kaynaklar ve araçlar sunarak üyelerin sürdürülebilirlik gelişi­mini destekliyor. Yerelde ve küresel ölçek­te iyi uygulamaların paylaşılması ve işbir­liklerinin kurulmasını teşvik ediyor.

İş dünyasında yükselen yeni değerler ve fırsatlar

Derneğin; sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketler, sivil toplum ku­ruluşları, üniversiteler ve belediyeler ile çok paydaşlı bir üye yapısı var. Global proje­lerin ülkemizde de uygulanmasını sağlıyor. Sürdürülebilir kalkınma için inovasyonu destekleyen “SDG Innovation” programı da böylece Türkiye’de de uygulanabiliyor.

“Sürdürülebilir Kalkıma Amaçlar için İno­vasyon Programı” ile genç profesyoneller yenilikçi çözümler üretiyor. Podcast konu­ğum olan Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu’na sor­dum. Programda hangi eğitimler ve destek­ler sağlanıyor? Dünyadan ve Türkiye’den başarılı çalışma örnekleri neler?

Gezegende insan yaşamının geleceğine yönelik birçok sorunla karşı karşıya oldu­ğumuz bir dönemdeyiz. Bu süreç aslında sorunlara yenilikçi çözümler üretebilece­ğimiz yeni fırsatları da beraberinde getiri­yor. İş dünyasının, sürdürülebilirlik vizyo­nu ile bakabilen ve sürdürülebilirlik odaklı düşünebilen gençlere ihtiyacı var. Gençle­rin yükselen değerler ile donanması hepi­mizin geleceği için şart.

Genç profesyoneller, gerçek iş sorunları, somut sonuçlar

Program üye şirketlerde çalışan genç profesyonelleri, yeni ürün ve hizmetler ge­liştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaç­larını (SKA) itici bir güç olarak kullanmala­rı için harekete geçirmeyi hedefliyor. Ekip­ler şirketlerinin bir sorununu ele alıyor. Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını ileri taşıyan, inovasyonu güçlendiren, so­mut sonuçlar üreten, sürdürülebilir iş mo­delleri, girişimler ve ürünler tasarlamak için çalışıyorlar.

Genç profesyoneller online dersler ve yüz yüze inovasyon kamplarını içeren kap­samlı bir eğitim alıyor. Akran geri bildirim­leri ve vaka analizler ile takım çalışması ve etkileşimli öğrenme deneyimi yaşıyor. Sür­dürülebilirlik alanında Türkiye’nin en ön­de gelen uzmanlarından birebir mentörlük desteği alıyor. Türkiye ve dünyadan genç profesyonellerle bağlantılar kurma ve iş­birliği olanaklarına ulaşıyor.

Programa ka­tılmak için UN Global Compact üyesi ve UN Global Compact Türkiye Yerel Ağı’nın tüzel kişiliği olan Küresel İlkeler Sözleş­mesi İmzacıları Derneği’ne kayıtlı ve 35 yaşın altında olmak gerekiyor. İş modeli inovasyonu, sürdürülebilirlik ve ilgili tek­nolojilere ilgi duymak da beklenen koşullar arasında yer alıyor. Online dersler ve prog­ram materyalleri İngilizce olan programa katılım Türkiye’de ücretsiz ancak konten­janlar sınırlı. Şubat-Haziran 2024 arası sü­ren program için başvuru dönemi ise 23 Kasım 2023-15 Ocak 2024. Bilgi ve başvu­ru için globalcompactturkiye.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yolumuzu aydınlatan vizyoner liderimiz Atatürk “Yükselen yeni nesil, istikbal sizsi­niz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüksel­tecek ve yaşatacak sizsiniz.” demişti. Yeni dünyayı yaşatacak gençlerin yenilikçi fi­kirlerine kulak verip onlara yol açmak bel­ki de hiç bu kadar önemli olmamıştı.

* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #040 Sür­dürülebilir Kalkınma İçin İnovasyon. Genç Pro­fesyoneller Çözüm Üretiyor

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kent yaşamında sürdürülebilir mobilite 13 Eylül 2024
Temiz enerjide yerli üretime destek 06 Eylül 2024
Sürdürülebilir orman yönetimi 23 Ağustos 2024
 Dünyayı iyileştiren küresel vatandaşlık 16 Ağustos 2024
Geleceğin dünyasında “döngüsel tasarım” 09 Ağustos 2024
Ekosistemin kan dolaşımına işletmelerin etkisi 26 Temmuz 2024
İklim krizi ve ekolojik okuryazarlık 19 Temmuz 2024
Sürdürülebilirlik sorumluluk mu, yükümlülük mü? 12 Temmuz 2024
Çevre ve kültür değerlerini koruyan “Yapay Zekâ” 05 Temmuz 2024
Gezegende sürdürülebilir yaşam için "çeşitlilik, uyum, denge" 21 Haziran 2024