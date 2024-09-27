Genç profesyonellerden yenilikçi sürdürülebilir kalkınma çözümleri
Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact 160 üzeri ülkede 20.000 şirket ve 4.500 şirket dışı üyesi ile yerel ağlar üzerinden çalışıyor.
2000 yılından bugüne şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele için belirlenen 10 ilke ile uyumlu hale getirmeleri için çalışıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yolculuğunda iş dünyasına liderlik ediyor.
Türkiye’de “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları” Derneği adı ile 2023 yılında tüzel kişiliğe kavuştu. Kaynaklar ve araçlar sunarak üyelerin sürdürülebilirlik gelişimini destekliyor. Yerelde ve küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulmasını teşvik ediyor.
İş dünyasında yükselen yeni değerler ve fırsatlar
Derneğin; sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyeler ile çok paydaşlı bir üye yapısı var. Global projelerin ülkemizde de uygulanmasını sağlıyor. Sürdürülebilir kalkınma için inovasyonu destekleyen “SDG Innovation” programı da böylece Türkiye’de de uygulanabiliyor.
“Sürdürülebilir Kalkıma Amaçlar için İnovasyon Programı” ile genç profesyoneller yenilikçi çözümler üretiyor. Podcast konuğum olan Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu’na sordum. Programda hangi eğitimler ve destekler sağlanıyor? Dünyadan ve Türkiye’den başarılı çalışma örnekleri neler?
Gezegende insan yaşamının geleceğine yönelik birçok sorunla karşı karşıya olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu süreç aslında sorunlara yenilikçi çözümler üretebileceğimiz yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. İş dünyasının, sürdürülebilirlik vizyonu ile bakabilen ve sürdürülebilirlik odaklı düşünebilen gençlere ihtiyacı var. Gençlerin yükselen değerler ile donanması hepimizin geleceği için şart.
Genç profesyoneller, gerçek iş sorunları, somut sonuçlar
Program üye şirketlerde çalışan genç profesyonelleri, yeni ürün ve hizmetler geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) itici bir güç olarak kullanmaları için harekete geçirmeyi hedefliyor. Ekipler şirketlerinin bir sorununu ele alıyor. Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını ileri taşıyan, inovasyonu güçlendiren, somut sonuçlar üreten, sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak için çalışıyorlar.
Genç profesyoneller online dersler ve yüz yüze inovasyon kamplarını içeren kapsamlı bir eğitim alıyor. Akran geri bildirimleri ve vaka analizler ile takım çalışması ve etkileşimli öğrenme deneyimi yaşıyor. Sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin en önde gelen uzmanlarından birebir mentörlük desteği alıyor. Türkiye ve dünyadan genç profesyonellerle bağlantılar kurma ve işbirliği olanaklarına ulaşıyor.
Programa katılmak için UN Global Compact üyesi ve UN Global Compact Türkiye Yerel Ağı’nın tüzel kişiliği olan Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği’ne kayıtlı ve 35 yaşın altında olmak gerekiyor. İş modeli inovasyonu, sürdürülebilirlik ve ilgili teknolojilere ilgi duymak da beklenen koşullar arasında yer alıyor. Online dersler ve program materyalleri İngilizce olan programa katılım Türkiye’de ücretsiz ancak kontenjanlar sınırlı. Şubat-Haziran 2024 arası süren program için başvuru dönemi ise 23 Kasım 2023-15 Ocak 2024. Bilgi ve başvuru için globalcompactturkiye.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
Yolumuzu aydınlatan vizyoner liderimiz Atatürk “Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” demişti. Yeni dünyayı yaşatacak gençlerin yenilikçi fikirlerine kulak verip onlara yol açmak belki de hiç bu kadar önemli olmamıştı.
* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #040 Sürdürülebilir Kalkınma İçin İnovasyon. Genç Profesyoneller Çözüm Üretiyor