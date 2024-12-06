Gençler iş dünyasında samimiyet, anlam ve eşitlik arıyor

Sürdürülebilirlik her meslekte ve kurumda daha çok yer alırken geleceğin iş insanları iş planlarını nasıl yapıyor? İş dünyasından neler bekliyor? Gençleri sürdürülebilirlik teması ile buluşturup, aktif katılımlı oturumlar, atölyeler, müzik ve sanat ile hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir etkinlikte dinleyelim istedik. Sürdürülebilir Yaşam Okulu öncülüğünde Akbank ana sponsorluğunda Türkiye’nin alanında ilk ve tek festivalini 1 Aralık’ta gerçekleştirdik. Her oturumda konuşmacı olarak söz alan farklı üniversitelerden öğrenciler iş dünyasına şu mesajı verdi: ‘’Sürdürülebilir bir gelecek için iş hayatında daha fazla anlam ve eşitlik istiyoruz!’’

Ortak amaçlar için genç hareket

“Gezegenin Kahramanları” başlıklı açılış konuşmamda hepimizi “hayaller, gerçekler ve kahramanlar” üzerine düşünmeye davet ettim. Ve dedim ki: “Hayallerinizin gerçekleşmesi için en önemli adımlardan biri size inanan ve kendi hayallerini de katarak ortak amaçlar oluşturmanızı sağlayan ‘hayal arkadaşları’ bulmak. Gezegenin geleceği için ortak amaçlarla harekete geçen kahramanlara ihtiyacımız var. Üniversiteler, gençler ve iş dünyası bir araya gelerek harekete geçmeli”

Özgün fikirler için farklılıklar önemli

“Eşit İş Kapsayıcı Kalkınma” oturumunda Akbanklı Deneyimi ve İç İletişim Müdürü Gümrah Alayoğlu farklılıklarımızın önemine değindi. “Birey olarak kendi farkımızı, özgün fikirlerimizi ve değerlerimizi ortaya koyabildiğimiz bir yerde var olmak istiyoruz. Bu nedenle stajlarda, iş görüşmelerinde kurumlara sürdürülebilirlik, çeşitlilik, eşitlik, hakkaniyet ve çevre çalışmalarını sormak önemli. Bu değerlerin iş seçiminde önemli parametreler olduğunu vurgulamak, kurumları da harekete geçirecektir. Hareketi desteklemek üzere, bir yandan tüm farklılıklarımızı Akbank’ın farkı olarak görür ve sahiplenirken bir yandan da insan odaklı sürdürülebilirlik anlayışımızla iş dünyasına ilham vermeye odaklanıyoruz. Hep birlikte ilerleyerek dünyada görmek istediğimiz değişimi yaratabileceğimize inanıyoruz.’’

İhtiyaç adil değerlendirme ve destek

Gençler sürdürülebilirlikte kurumların samimiyetini sorguluyor, eşitlik ve adalet talep ediyor. İşte öğrencilerin görüşleri: Akbank Gençlik Akademisi katılımcısı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi İrem Yılmaz: “Sadece bilgi aktarmak değil, birlikte tasarlamak üzerine kurulu, etkileşime olanak sunan, en iyi arkadaşınızı bulabileceğiniz programlar çok değerli. Sürdürülebilir Yaşam Festivali de öyle. Akbank Fellowship Programı’nda öğrendik ki; biz gençler ‘kapsayıcı göz’ olmalıyız. İster bir girişimci olun ister büyük bir şirkette çalışın, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık gözlüğü ile bakarsak; firma kârlılığı konuşulurken, insan ve çevre gözlüğü ile de bakarsak, değişim başlayacak.’’

Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Ayşe Deren Bildirici “Kadın ve erkeğin eş değil; eşit olduğu bir iş hayatı ve adil değerlendirme süreçleri istiyorum. Desteklenmeyi bekliyorum. Sürdürülebilir, topluma ve kendime katkı sağlayacak bir ortam bekliyorum.’’ Koç Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Özsağlıcak “Sosyal ve ekonomik kaygılarımız çok yüksek. Kurumlardan beklentilerim iyi istihdam, gerçek ve yerel sorunlara dokunan sürdürülebilirlik projeleri. Sürdürülebilirlik noktasında bir kariyer seçiyorsak daha politik ve idealist olmamız gerekiyor. Çünkü buradaki problemler daha büyük ve yakınımızda.’’

Gezegen İçin Genç Hareket

Gençlerin ortak amaçlar için harekete geçmesine yol açan daha çok buluşmaya ihtiyaç var. İş dünyasının destekleri çok değerli. Bir sonraki Sürdürülebilr Yaşam Festivali’de buluşmak üzere.