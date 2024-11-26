Gençlik, tarım ve fırsatlar-1

Teknolojiye bağlı olarak değişim hızı giderek artıyor. Teknoloji, kariyer ko­nusunda gençler için tehdit olduğu kadar büyük fırsatlar da sunuyor… Yükseköğre­nim mezunlarının üçte biri işsiz. Bunların bir kısmı lisansüstü eğitime devam ediyor ancak hayatı ertelemek için bu yolu se­çenler çoğunlukta gibi… Gençlerde, korku, ümitsizlik ve bezginlik hâkim…

Tarımın öneminin yeniden keşfedil­mesi, gıdada yeterlilik kaygıları, teknolo­jinin eksponansiyel bir hızla ilerlemesi, gençler için yeni ufuklar ortaya koyuyor.

İşte tarım ve teknolojiyi bir araya geti­rerek ortaya yenilikçi fikirler koyabilen gençler için şimdi sunulan tarımsal hibe ve desteklerden faydalanarak yeni projeler üretmenin ve hayata geçirmenin zamanı.

Mevcut tarımsal destekler, hibeler ve teşvikler

Gençlere yönelik olarak az bilinen an­cak çok sayıda tarımsal destekler ve teş­vikler bulunuyor. Az bilinme nedenleri çok iyi araştırılmalı.

Eğer nedeni ilgisizlik ise ilginin nasıl uyandırılması gerektiğine odaklanılmalı. Yayımında ve tanıtımında eksiklik varsa yeni model arayışına girilmeli.

Bu yazıda bahsi geçen destekler konu­sunda, başta Tarım Reformu Genel Mü­dürlüğü olmak üzere Bakanlığımızın de­ğişik kaynaklarından ve ilgili mevzuat­lardan yararlanılmıştır.

Kırsal kalkınmada uzman eller projesi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Des­teklenmesi Programında 2006’dan bu yana gençlere ilave puan veriliyor.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Proje­si (Tebliğ No: 2023/5); tarım, hayvancı­lık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanla­rında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiri­ciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanlara 300 bin TL hibe desteği veriyor.

Bunun için 18-55 yaş aralığındaki baş­vuru sahibinin 2023-2025 yıllarında kır­sal alanda veya kırsal mahallede yaşıyor olması veya yaşamayı taahhüt etmesi ge­rekiyor.

Destekler; hayvansal, bitkisel ve su ürünlerinin, coğrafi işaretli ve gelenek­sel ürünlerin üretiminin yanı sıra bunla­rın işlenmesi, paketlenmesi ve depolan­masına yönelik projeler için veriliyor.

Yine söz konusu tebliğ kapsamında, 18- 25 yaş aralığındaki gençlere 20 ilave pu­an ve mezun olunan bölümle ilgili yapılan başvurularda ise 25 ilave puan veriliyor.

Projeden bugüne kadar 2 bin 203 genç çiftçi faydalanmış bulunuyor.

Bu yıl için bütçe 1 Aralık’ta netleşecek. Yeni destek miktarı beklentisi bir hayli yüksek… 750 bin-1 milyon TL aralığında bir beklenti var.

Ocak-Şubat aylarında başvurular alı­nacak ve Mart-Nisan aylarında da muh­temelen sözleşmeler imzalanmış olacak.

Projelerin tamamlanma süresi ise 30 Kasım. Sonrasında 6 aylık ek süre talep edilebiliyor. Başvuru yapanın sigortalı bir işte çalışıyor olmaması gerekiyor.

Yetkililer, projeye yoğun ilgi olduğunu belirtiyorlar. Hayvancılık projelerinde daha yoğun başvuru var.

Teknikerler, lisans mezunlarından da­ha çok ilgiler. Lisans düzeyinde ise vete­rinerlerin ilgisi daha fazla.

İlginin artırılması için lisans düzeyin­de “Girişimcilik” dersleri teşvik edilmeli. Ayrıca “Proje Hazırlama ve Değerlendir­me” ile “Bilirkişilik” derslerinin de özen­dirilmesi, mezuniyet sonrası iş kurma oranlarını ve becerilerini artıracaktır.

Devam edeceğiz…