Gençlik, tarım ve fırsatlar-1
Teknolojiye bağlı olarak değişim hızı giderek artıyor. Teknoloji, kariyer konusunda gençler için tehdit olduğu kadar büyük fırsatlar da sunuyor… Yükseköğrenim mezunlarının üçte biri işsiz. Bunların bir kısmı lisansüstü eğitime devam ediyor ancak hayatı ertelemek için bu yolu seçenler çoğunlukta gibi… Gençlerde, korku, ümitsizlik ve bezginlik hâkim…
Tarımın öneminin yeniden keşfedilmesi, gıdada yeterlilik kaygıları, teknolojinin eksponansiyel bir hızla ilerlemesi, gençler için yeni ufuklar ortaya koyuyor.
İşte tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek ortaya yenilikçi fikirler koyabilen gençler için şimdi sunulan tarımsal hibe ve desteklerden faydalanarak yeni projeler üretmenin ve hayata geçirmenin zamanı.
Mevcut tarımsal destekler, hibeler ve teşvikler
Gençlere yönelik olarak az bilinen ancak çok sayıda tarımsal destekler ve teşvikler bulunuyor. Az bilinme nedenleri çok iyi araştırılmalı.
Eğer nedeni ilgisizlik ise ilginin nasıl uyandırılması gerektiğine odaklanılmalı. Yayımında ve tanıtımında eksiklik varsa yeni model arayışına girilmeli.
Bu yazıda bahsi geçen destekler konusunda, başta Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olmak üzere Bakanlığımızın değişik kaynaklarından ve ilgili mevzuatlardan yararlanılmıştır.
Kırsal kalkınmada uzman eller projesi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında 2006’dan bu yana gençlere ilave puan veriliyor.
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi (Tebliğ No: 2023/5); tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanlara 300 bin TL hibe desteği veriyor.
Bunun için 18-55 yaş aralığındaki başvuru sahibinin 2023-2025 yıllarında kırsal alanda veya kırsal mahallede yaşıyor olması veya yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor.
Destekler; hayvansal, bitkisel ve su ürünlerinin, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerin üretiminin yanı sıra bunların işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler için veriliyor.
Yine söz konusu tebliğ kapsamında, 18- 25 yaş aralığındaki gençlere 20 ilave puan ve mezun olunan bölümle ilgili yapılan başvurularda ise 25 ilave puan veriliyor.
Projeden bugüne kadar 2 bin 203 genç çiftçi faydalanmış bulunuyor.
Bu yıl için bütçe 1 Aralık’ta netleşecek. Yeni destek miktarı beklentisi bir hayli yüksek… 750 bin-1 milyon TL aralığında bir beklenti var.
Ocak-Şubat aylarında başvurular alınacak ve Mart-Nisan aylarında da muhtemelen sözleşmeler imzalanmış olacak.
Projelerin tamamlanma süresi ise 30 Kasım. Sonrasında 6 aylık ek süre talep edilebiliyor. Başvuru yapanın sigortalı bir işte çalışıyor olmaması gerekiyor.
Yetkililer, projeye yoğun ilgi olduğunu belirtiyorlar. Hayvancılık projelerinde daha yoğun başvuru var.
Teknikerler, lisans mezunlarından daha çok ilgiler. Lisans düzeyinde ise veterinerlerin ilgisi daha fazla.
İlginin artırılması için lisans düzeyinde “Girişimcilik” dersleri teşvik edilmeli. Ayrıca “Proje Hazırlama ve Değerlendirme” ile “Bilirkişilik” derslerinin de özendirilmesi, mezuniyet sonrası iş kurma oranlarını ve becerilerini artıracaktır.
Devam edeceğiz…