Gençlik, tarım ve fırsatlar-2
Önceki bölümde, gençlere yönelik tarımsal desteklerden Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesine yer vermiştik. Bu bölümde ise diğer kaynak fırsatları ile devam ediyoruz.
Gençlere IPARD destekleri
AB’nin aday ülkelere sağladığı hibelerden 2011’den bu yana ülke olarak yararlanıyoruz. Şu an IPARD 3 proje başvuruları yapılıyor ve kırsal alan yatırımlarına %50-75 oranında hibe desteği veriliyor.
Bugüne kadar 100 binin üzerinde istihdam sağlayan program artık tüm illerde uygulanıyor. IPARD programı, gençlere yönelik pozitif ayırım yapılan desteklerin başına geliyor.
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlarda, başvuru sahibinin 40 yaşından küçük olması halinde %5 ilave hibe sağlanıyor. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirmede ise %10 ilave hibe ve 15 ilave sıralama puanı veriliyor.
Yeni destekleme modeli gençlere ne sağlıyor?
Yeni destekleme modelinde genç yetiştiricilere, temel destek tutarına ek olarak destek sağlanıyor. Ayrıca verimlilik kriterlerini sağlayan genç yetiştiricilere 700 TL ilave destek var. 100 baş anaç koyun varlığı olan bir işletme, tüm destekler toplamında 45 bin 400 TL destek alıyorken yeni modelde genç yetiştirici olması durumunda 85 bin 200 TL destek alıyor.
İpekböcekçiliğinde ve besicilikte de gençlere yönelik benzer destekler veriliyor. Bu desteklerin bitkisel üretimde de sağlanması gençlerin girişimciliğini teşvik edecektir.
Organize Tarım Bölgeleri'nde gençlere verilen destekler
Organize Tarım Bölgeleri (OTB) Yatırımcı Rehberi’nde gençlere yönelik cazip avantajlar yer alıyor.
Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarında gençlere %70 hibe desteği veriliyor. Yine OTB’lerde, “Hazine Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi” kullanımında, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği ve hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliğinde ve su ürünleri yetiştiriciliğinde, kapalı ortamda bitkisel üretimde ve süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminde, yatırım ve işletme kredileri için %15 indirim söz konusu.
Gençlere sağlanan diğer destekler
Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde, 40 yaş altında olan genç çiftçilere poliçe primi üzerinden %5 indirim uygulanıyor. Hazine destekli tarımsal kredilerde, OTB’ler dışında da 40 yaş altı genç çiftçilere ilave %15 faiz/kâr payı indirimi yapılıyor.
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz’de 8 ilde gençler %70 nispetinde destekleniyor.
Ayrıca bölgesel birçok projede de gençlere pozitif ayırım yapılıyor.
Bunların dışında, yer darlığından yazamadığımız, eğitim ve yayım bağlamında gençlere yönelik çok sayıda proje ve faaliyet de bulunuyor. Kamu ve özel bankalarında gençlere yönelik birçok kredi seçenekleri mevcut.
Gençler geleceğe hazırlanmalı
Diplomanın öneminin azaldığı, kazanılan becerilerin daha çok öne çıktığı bir döneme giriyoruz. Eğitimin içeriğini, yöntemlerini ve araçlarını yeniden yapılandırmalıyız.
Bugün gençlerin bilgiden çok ilgiye ihtiyaçları var. Eğitim, bilgi yüklemek değildir. Bilakis düşünebilmek ve fikir üretebilmek için aklı eğitmektir.
Bu süreçte uyum yeteneği güçlü olan, yeni fikirler üretebilen, problem çözme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenme becerisini edinmiş, güçlü beşerî vasıfları olan, önemli kararlarda “bir bilene” danışarak devam eden, değişime direnmeyerek fırsatları yakalamaya çalışan gençler, geleceğin dünyasında daha iyi bir konuma sahip olabilecekler.