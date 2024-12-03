Gençlik, tarım ve fırsatlar-2

Önceki bölümde, gençlere yönelik tarım­sal desteklerden Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesine yer vermiştik. Bu bö­lümde ise diğer kaynak fırsatları ile devam ediyoruz.

Gençlere IPARD destekleri

AB’nin aday ülkelere sağladığı hibelerden 2011’den bu yana ülke olarak yararlanıyo­ruz. Şu an IPARD 3 proje başvuruları yapılı­yor ve kırsal alan yatırımlarına %50-75 ora­nında hibe desteği veriliyor.

Bugüne kadar 100 binin üzerinde istih­dam sağlayan program artık tüm illerde uy­gulanıyor. IPARD programı, gençlere yöne­lik pozitif ayırım yapılan desteklerin başına geliyor.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlarda, başvuru sahibinin 40 yaşından küçük olması halinde %5 ilave hi­be sağlanıyor. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşit­lendirilmesi ve İş Geliştirmede ise %10 ila­ve hibe ve 15 ilave sıralama puanı veriliyor.

Yeni destekleme modeli gençlere ne sağlıyor?

Yeni destekleme modelinde genç yetiş­tiricilere, temel destek tutarına ek olarak destek sağlanıyor. Ayrıca verimlilik kriter­lerini sağlayan genç yetiştiricilere 700 TL ilave destek var. 100 baş anaç koyun varlığı olan bir işletme, tüm destekler toplamında 45 bin 400 TL destek alıyorken yeni model­de genç yetiştirici olması durumunda 85 bin 200 TL destek alıyor.

İpekböcekçiliğinde ve besicilikte de genç­lere yönelik benzer destekler veriliyor. Bu desteklerin bitkisel üretimde de sağlanma­sı gençlerin girişimciliğini teşvik edecektir.

Organize Tarım Bölgeleri'nde gençlere verilen destekler

Organize Tarım Bölgeleri (OTB) Yatırımcı Rehberi’nde gençlere yönelik cazip avantaj­lar yer alıyor.

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bit­kisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarında gençle­re %70 hibe desteği veriliyor. Yine OTB’ler­de, “Hazine Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi” kullanımında, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği ve hastalık­tan ari hayvan yetiştiriciliğinde ve su ürün­leri yetiştiriciliğinde, kapalı ortamda bitki­sel üretimde ve süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminde, yatırım ve işletme kre­dileri için %15 indirim söz konusu.

Gençlere sağlanan diğer destekler

Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçe­vesinde, 40 yaş altında olan genç çiftçilere poliçe primi üzerinden %5 indirim uygula­nıyor. Hazine destekli tarımsal kredilerde, OTB’ler dışında da 40 yaş altı genç çiftçile­re ilave %15 faiz/kâr payı indirimi yapılıyor.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile Doğu Akdeniz ve Batı Karade­niz’de 8 ilde gençler %70 nispetinde destek­leniyor.

Ayrıca bölgesel birçok projede de gençlere pozitif ayırım yapılıyor.

Bunların dışında, yer darlığından yazama­dığımız, eğitim ve yayım bağlamında gençle­re yönelik çok sayıda proje ve faaliyet de bu­lunuyor. Kamu ve özel bankalarında gençle­re yönelik birçok kredi seçenekleri mevcut.

Gençler geleceğe hazırlanmalı

Diplomanın öneminin azaldığı, kazanılan becerilerin daha çok öne çıktığı bir döneme giriyoruz. Eğitimin içeriğini, yöntemlerini ve araçlarını yeniden yapılandırmalıyız.

Bugün gençlerin bilgiden çok ilgiye ihti­yaçları var. Eğitim, bilgi yüklemek değildir. Bilakis düşünebilmek ve fikir üretebilmek için aklı eğitmektir.

Bu süreçte uyum yeteneği güçlü olan, ye­ni fikirler üretebilen, problem çözme bece­rilerine sahip, öğrenmeyi öğrenme bece­risini edinmiş, güçlü beşerî vasıfları olan, önemli kararlarda “bir bilene” danışarak devam eden, değişime direnmeyerek fırsat­ları yakalamaya çalışan gençler, geleceğin dünyasında daha iyi bir konuma sahip ola­bilecekler.