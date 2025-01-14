Gençlik ve tarımda kariyer fırsatları

“Önce kıraat sonra ziraat, zanaat…” diyor Osman Yazıcı “Üç Cemre Bir Bahar” adlı muhteşem eserinde. Gençler için tarım öğretimini ve kariyerini son de­rece veciz bir şekilde ifade etmiş söz üstadı. “Gençliği nadasa bırakan, ihtiyarlığın key­fini süremez” diyor Yazıcı.

Tarım öğretimi

Evet, 10 Ocak’ta Tarım Öğretiminin 179. Yıldönümünü kutladı 48 ziraat fakültesi. Protokol, akademisyenler ve paydaşlar bir kez daha tarımın sorunlarını dile getirdiler.

Somut önerilerden çok şikayetleri, fır­satlara odaklanmak yerine tehditleri öne çıkaran, siyasi söylemlerin ötesine geçe­meyen politikasızlık vurgularının yapıldığı konuşmaların yanı sıra az sayıda da olsa de­ğerli fikirleri duyabilmemize vesilesi oldu kutlamalar.

Mevcut 100 binin üzerindeki mezunlara her yıl eklenen 5-6 bin civarın­daki yeni mezun. Mezunların yaklaşık ola­rak üçte birinin kamuda, üçte birinin özel sektörde ve geriye kalanların ise meslek dı­şı alanlarda istihdam edildiği tahmin edi­len devasa yetişmiş insan kaynağı. Binlerce gencimize 4-5 yıl verilen tarım eğitiminin büyük çapta heba edilmesi söz konusu.

İklim krizi ve yapay zekâ, dünyayı, ülke­leri ve işletmeleri hızla değişmeye zorluyor. Bu süreç, tarım eğitimini de kökten değiştir­meyi ve değişimi de sürekli hale getirmeyi gerektiriyor. Tarım 4.0 kapsamında, sadece müfredat değişimi ile sınırlı kalmayan, kay­nak kullanım ekonomisini ve dijital tarımı merkeze alan, yeni bir tarım eğitimi kurgu­su acilen yapılmalı.

Nisan ayında yapılacak olan 4. Tarım Şurası önemli bir fırsat olabi­lir. Sahadan gelen verileri anlık değerlendi­ren ve karar alma süreçlerine yardımcı ya­pay zekâ destekli sistemler, bu süreçte hızlı veya yavaş davranmamıza göre fırsat olabi­leceği gibi tehdite de dönüşebilir.

Diploma­nın öneminin giderek azaldığı, yeterlilikle­rin öne çıktığı, emekliliğin daha ileriki yaş­lara kaydığı, meslekte ayakta kalabilmenin sırrının sürekli yenilenmekten geçtiği bir döneme çoktan girdik. Fabrikasyon tarım­sal üretimin giderek yaygınlaşacağı, tarım­sal üretim girdilerinin daha da değerlenece­ği, küresel krizlerin ve göçlerin artacağı bir süreç çoktan başladı.

Yeterlilikler ve ihtiyaç analizi

Yabancı dil, sosyal beceriler, analitik dü­şünme, dijital ve finansal okuryazarlık, bil­gi yönetimi, problem çözme becerisi ve ni­hayet öğrenmeyi öğrenme yetkinliği, tarım eğitiminin vazgeçilmez çıktıları olmalı.

Mühendis, tekniker ve teknisyen sayısın­da bir denge kurulmalı. Bu denge, ara ele­man dediğimiz teknikerler ve teknisyen­ler aleyhine bozulmuştur. Lisans düzeyin­de tarım temelinde çok fazla sayıda fakülte açılmış ve öğretim üyesi başına düşen öğ­renci sayısı dünya standartlarının üzerine çıkmıştır. Yıllar önce Alata Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü’nde açılan bir bahçı­vanlık kursuna yoğun bir talebin olduğunu ve kurs tamamlanmadan tüm kursiyerlerin iyi ücretlerle iş bulduğunu hatırlıyorum. Bir yanda istihdam edilemeyen mühendisler, diğer yanda kapışılan beceri sahibi kişiler. İhtiyaç analizi doğru yapılmalı.

Gençlik ve tarımda kariyer fırsatları

Doğurganlık oranında dibe vurmamıza rağmen hala Avrupa’nın en genç ülkesiyiz. Gençleri tarımda tutamıyoruz. Dijitalleş­me, tarımda sıçrama yapabilmek için iyi bir fırsat sunuyor. Ancak bunu, ortalama yaşları altmışa dayanmış üreticilerimizle değil gençlerle gerçekleştirebiliriz. Bu du­rumda gençlik ve dijitalleşme neden bileş­ke kuvvet olmasın? Buna hibe ve destek­lerini artırarak, beceri ve teknoloji odaklı eğitim sağlayarak katkı vermek gerekiyor.

Gazetemizde “Gençlik, tarım ve fırsatlar” başlığıyla daha önce yayınladığım iki bö­lümden oluşan yazılarımda, gençlere özel destek ve hibelerin olduğu projelere yer vermiştim. Özellikle ortaöğrenimden yük­seköğrenime kadar geniş bir yelpazede çok iyi imkanlar var. Gençlere ve onları yönlen­direcek mentörlere büyük iş düşüyor.