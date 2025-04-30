Geniş tanımda işsizlik yüzde 28,8
Parasal sıkılaştırma ile daralan ekonomide dar tanımlı resmî veride işsiz sayısı ve manşet işsizlik oranı gerilerken, hızla büyüyen “örtülü” işsizlik alarm düzeyine ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hane halkı İşgücü Araştırmasında baz alınan tanım dolayısıyla, umudunu yitirerek iş aramayı bırakma ve kurumsal olmayan işlerde düzensiz ve yetersiz süreli çalışmanın giderek yaygınlaşması bu durumdaki kişileri tanım dışına çıkardığı için, resmi veride kâğıt üzerinde düşük kalan işsiz sayısı martta 2,8 milyona, işsizlik oranı da yüzde 7,9’a geriledi. Ancak işsiz sayılmayıp, ‘potansiyel işgücü’ ve ‘eksik istihdam’ kategorisinde yer verilen kişiler de dahil edildiğinde toplam işsiz sayısı 11,7 milyonu aştı, işsizlik oranı yüzde 28,8’e ulaştı.
Dar tanımda 25 yılın en düşüğü
TÜİK’in açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre çalışma çağındaki nüfus mart itibarıyla önceki aya göre 39 bin, son bir yılda 446 bin kişi artarak 66 milyon 245 bine ulaştı. Bu kapsamda işgücüne dahil nüfus önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin olurken, bir yıl öncekinin 376 bin altında kaldı. Bunun 32 milyon 597 bininin istihdamda olduğu belirlendi. Martta aylık bazda 391 bin kişi artan istihdamdakilerin sayısı, bir yıl öncekinin ise 72 bin altında oluştu.
Dar tanıma göre işsiz sayısı önceki aya göre 65 bin, yıllık bazda da 304 bin kişi artarak mart itibarıyla 2 milyon 807 bine geriledi. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış manşet işsizlik oranı geçen yılın mart ayındaki yüzde 8,7 ve bu yıl şubattaki yüzde 8,2’lik düzeyinden martta yüzde 7,9’a indi.
Dar tanımdaki işsizlerin 1 milyon 536 binini erkek, 1 milyon 271 binini kadınlar oluşturuyor. Buna göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6 düzeyinde bulunuyor.
Gerçek işsizlik yüzde 28,8
Dar tanıma göre iş gücüne katılım aylık bazda 0,4 puan artarak yüzde 53,4, istihdam oranı da 0,6 puan artarak yüzde 49,2 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. Dar tanıma göre genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranının da 0,1 puan artışla yüzde 15,1 olduğu açıklandı.
TÜİK, mart itibarıyla çalışma çağındaki nüfusu oluşturan 15 yaş ve üzerindekilerin 30 milyon 840 binle yarıya yakını, işgücüne dahil olmayan nüfus kabul etti. Bu sayının içinde 5 milyonu aşan “potansiyel işgücü” de yer alıyor. Dar tanımla hesaplanan manşet işsizlik oranı son 25 yılda ilk kez yüzde 8’in altına inerken, umudunu yitirip iş aramayı bırakanlar ve eksik istihdamdakilerle birlikte geniş tanımlı işsizlik ise sayı olarak 11 milyon 730 bine oransal bazda yüzde 28,8’le tarihi en yüksek düzeylerden birine yükseldi.
İşbaşı yapabilecek olup iş bulacağına inanmadığı için iş aramayan, işbaşı yapabilecek olup ilgili dönemde arama kanallarını kullanmamış olan ve iş arayan ancak hemen işbaşı yapacak durumda olmayan kategorilerindeki toplam 5 milyon 393 bin kişi, mart ayı için açıklanan işsiz sayısının dışında yer aldı. Hane halkı işgücü araştırmasında, işgücü dışında sayılan bu kişiler, ‘potansiyel işgücü’ olarak adlandırılıyor. Söz konusu kişilerin sayısı önceki aya göre 421 bin, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 661 bin kişilik artış gösterdi.
Anket haftasında çeşitli işlerde toplamda 40 saatten az çalışma olanağı bulabilmiş, düzenli çalışma ve gelir imkânı arayan kişilerin sayısı da 3 milyon 530 bin kişi ile resmi işsiz sayısının üzerinde gerçekleşti. “Zamana bağlı eksik istihdam” tanımına dahil edilen bu kişilerin sayısının aylık bazda 60 bin kişilik azalmaya karşılık son bir yılda 845 bin kişi arttığı belirlendi.
Buna göre TÜİK’in ‘âtıl işgücü’ olarak tanımladığı ‘potansiyel işgücü’ ve ‘eksik istihdam’ kategorisinde sayılan örtülü işsizlerin toplam sayısı, mart ayında 296 bin ve son bir yılda 2 milyon 202 bin kişi artarak 11 milyon 730 bine ulaştı.
Son bir yılda dar tanıma göre işsiz sayısındaki azalmaya karşılık, geniş tanımda işsiz sayısındaki rekor artış, işsizlik olgusunun giderek perdelendiğini ortaya koydu.
Dar tanımda kimler ‘işsiz’ sayılıyor?
İşgücü Araştırmasının metodolojisine göre bir kişinin işsiz tanımına girebilmesi ve işsiz sayısında yer alabilmesi için başvurması gereken aktif iş arama kanalları ise şunlar:
-Doğrudan bir işverene başvurma
-Eşe, dosta ricada bulunma
-İŞKUR’a başvurma
-Özel istihdam ofislerine başvurma
-Gazete, dergi, internet aracılığıyla iş arama
-Gazeteye iş ilanı verme veya cevaplama
-Online CV paylaşma veya güncelleme
-Sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girme
-Kendi işini kurmak için hazırlıklar yapma
Manşet işsizlik gerçeği yansıtıyor mu?
TÜİK’in anket yöntemiyle gerçekleştirdiği Hane halkı İşgücü Araştırmasının referans dönemi içinde istihdamda olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan çalışma çağındaki kişiler ‘işsiz’ kabul ediliyor. Başka deyişle işsiz olduğu halde bu şartlara uymayanlar, örneğin iş arama kanallarını ilgili dönemde kullanmamış olanlar, iş olsa işbaşı yapmaya hazır olduğu halde umudunu yitirip iş aramayı bırakmış veya ertelemiş işsizler, sayıya dahil edilmiyor.
Sadece belli kriterlere uyan işsizler işsiz sayısına dahil edilerek bunun işgücüne oranına göre manşet işsizlik oranı hesaplanıyor. İş bulma umudunu yitirip aramayı bırakanlar ve kurumsal işlerden çıkarıldığı için geçici, düzensiz, yetersiz süreli işlerle yetinmek zorunda kalan kişilerin sayısı arttıkça örtülü işsizlik büyürken, manşet işsizlik oranı geriliyor. Buzdağının sadece ucunu gösteren dar tanım, ülkedeki işsizlik olgusunun gerçek boyutunu yansıtmaktan uzak bulunuyor.