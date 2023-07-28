Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar

TCMB enflasyon raporunu izledik, 2023 için önceki başkan Şahap Kavcıoglu tarafından yıl başında 22.3 olarak belirtilen ve nisan ayında da aynı bırakılan tahmin 58 düzeyine revize edildi.

Dezenflasyon sürecinin 2024 ikinci çeyrekte yani neredeyse bir yıl sonra başlayacağı söylenirken, bu süre zarfında TL değer koruma aracı olarak nasıl işlev görecek sorusu yanıtsız kaldı.

Enflasyon 70 ile tavan yapacaksa neden para politikasının ve dolayısıyla TCMB'nin ana silahı olan politika faizini yeterince kullanmıyoruz, bütüncül yaklaşım diyerek gidilen yan yollar bu katkıyı sağlar mı hiç sanmıyorum Diğer taraftan Fed faizleri bir kez daha 25 baz puan artırarak 22 yılın zirvesine çıkardı ve 9lardan 3lere kadar gelen enflasyona rağmen geri adım atmadı.

Gelecek dönemde bir faiz artırımını daha içerecek biçimde bütün seçenekleri masada bırakarak, adeta beklenti yönetimi nasıl yapılır dersini bir kez daha verdi.

2023 yılında benden faiz indirimi beklemeyin dedi ve benim hedefim enflasyon için 2, dolayısıyla oraya gelene kadar kararlılığımızı koruyacağız mesajını yineledi.İki örneğe de incelediğimizde fiyat istikrarı nasıl korunur ya da bozulur noktasında alınacak büyük dersler olduğunu düşünüyorum.