Gerekli ama yeterli mi?

Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantısında 250 baz puan olan piyasa beklentisinin iki katı bir artırım yaparak, enflasyon ile mücadele noktasında kararlığını ortaya koydu ve önemli ölçüde kredibilite kazandı.

Karar sonrası açıklama metninde de dikkat çeken nokta, gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığının değerlendirilmiş ve parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımlarının da kısa bir zaman diliminde tamamlanacağının belirtilmiş olmasıdır.

Bu minvalde yaptığım okuma aralık ayında 150-250 baz puan civarı son bir rötuş ile artırım döngüsünün bitirilmesidir. Böylece piyasa katılımcıları anketinde de yer alan enflasyon beklentisinin üzerine çıkılacağından reel faiz verme de söz konusu olacaktır.

Bazı ekonomistlerin dile getirdiği bileşik faiz üzerinden reel faiz hesabı devşirmenin çok doğru olmadığını düşündüğümü de eklemeliyim. Peki PPK kararı ile arada gözden kaçmaması gereken diğer gelişmeler ne? Öncelikle yabancı yatırımcının sınırlı da olsa tahvil ve hisse tarafında menkul kıymet istatistiklerine yansıyan ilgisinin devam etmesi. Haftalık bazda takip ettiğimiz TCMB rezervinde hem brüt hem net tarafta önemli bir iyileşmesinin yaşanmış olması.

Zaten CDS risk priminde yaşanan geri çekilme de yabancı yatırımcının ödemeler dengesi tarafında sorun yaşanma ihtimalini oldukça düşük bulmaya başladığına işaret ediyor. Gelelim elimizde olmayan faktörlerdeki son duruma, İsrail-Hamas arasında süreli ateşkes şeklinde de olsa yumuşama sinyalleri jeopolitik riskleri azaltmakta. Petrol fiyatlarında da OPEC+ tarafında yeni bir üretim kısıntısını gündeme getirecek kadar düşüş meydana gelmesi doğal gaz fiyatlarını da etkileyebileceğinden dış finansman ihtiyacımızı sınırlayabilir.

Global tarafta dün ABD'de Şükran Günü ile beraber tatil sezonu başlıyor, yani önümüzdeki 5-6 hafta dönemde çok büyük hareketler beklenmemeli, ancak içeride yakalanan ivmenin korunması ve yabancı yatırımcılar ile temaslardan gelen olumlu açıklamalar kazanımların korunmasını sağlayabilir, dolayısıyla başlığa dönecek olursak "şimdilik" kaydıyla evet diyebiliriz.