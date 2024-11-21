Geriye dönük 5 yıl emlak vergisi iadesi alınabilir
Emlak Vergisi Kanununa göre, Türkiye sınırları içerisinde gayrimenkulü olanlar, her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki taksit halinde emlak vergisi öderler. İkinci taksit ödeme süresinin son günlerine yaklaştığımızı hatırlatarak, bina, arsa ve arazi için ödenen bu vergilerin belediyelerce tahsil edildiğini de belirtmiş olalım.
Kanunda yer alan yetki maddesine istinaden şartları sağlamaları halinde bazı kişiler emlak vergisinden muaf olabilmekte ve bu kişiler ödememeleri gereken bu vergiyi ödemeleri halinde geçmişe dönük olarak iade talep edebilmektedirler.
Muafiyet şartları nelerdir
Söz konusu uygulama zaman zaman emlak vergisi muafiyeti olarak adlandırılsa da aslında indirimli emlak vergisi (sıfır oranlı) uygulamasıdır. Emlak vergisi muafiyeti sadece konutlar için geçerli olup, muafiyet için gerekli şartlar şunlardır:
Türkiye sınırları içinde sahip olunan konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması, tek bir konuta (mesken) sahip olunması gerekmektedir.
Kimler emlak vergisinden muaf
Emlak vergisinden aşağıdaki kişiler muaf olup, muafiyet şartlarını taşımaları halinde bunlar için sıfır oranlı emlak vergisi uygulanır.
Emekliler,
Hiçbir geliri olmayanlar,
Engelliler,
Gaziler,
Şehitlerin dul ve yetimleri.
Emekliler çalışmaya devam ederse emlak vergisi tam ödenecek
Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alanların, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde, bunların meskenine indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır. Bunların gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.
Kirada oturan emekliler
Sahip olduğu tek meskeni kiraya veren ancak kendisi de kirada oturan emekliler indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilirler. Eşlerin her ikisi adına gayrimenkul bulunması halinde birinde oturulması diğerinin ise kiraya verilmemesi ve bu meskenden gelir elde edilmemesi durumunda ise her iki mesken için de indirimli emlak vergisi oranı (sıfır) uygulanması gerekmektedir.
Muafiyet için gerekli belgeler nelerdir
Muafiyet kapsamında olan kişilerin muafiyet durumlarını belirten dilekçeyle birlikte ilgili kurumlardan veya e devlet üzerinden temin ettikleri evrakları ilgili belediyelere iletmeleri gerekmektedir.
Emekliler için emekli olduklarını gösteren belge, engelliler için engelli kimlik kartı fotokopisi ve sağlık kurulu raporu, hiçbir geliri olmayan kişiler için vergi mükellefiyetinin olmadığına dair belge, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SGK gibi kurumlardan alınan aktif sigortasının olmadığını gösteren belge, şehit ve gaziler için dul, yetim ya da gazi olduğunu gösteren belge talep edilmektedir. Belediyelere verilecek olan formların ıslak imzalı olarak talep edildiğini de hatırlatmış olalım.
Yeni emekli olanlar için vergi muafiyeti
Yıl içinde emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyeceklerdir. 2024 yılında emekli olanlar şartları taşımaları halinde önümüzdeki yıldan itibaren vergiden muaf olacaktır.
Ödenen verginin iadesi
Emlak vergisinden muaf olduğu halde vergisini ödeyen kişiler geriye dönük olarak ödedikleri verginin iadesini talep edebilirler. Zamanaşımı süresinde olmak kaydıyla 5 yıl geriye dönük olarak ödenen vergilerin iadesi alınabilir. İade için gerekli olan formlar doldurularak ilgili belediyelere müracaat edilir ve iade süreci başlatılmış olur.