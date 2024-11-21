Geriye dönük 5 yıl emlak vergisi iadesi alınabilir

Emlak Vergisi Kanununa göre, Türki­ye sınırları içerisinde gayrimenkulü olanlar, her yıl mayıs ve kasım aylarında ol­mak üzere iki taksit halinde emlak vergisi öderler. İkinci taksit ödeme süresinin son günlerine yaklaştığımızı hatırlatarak, bi­na, arsa ve arazi için ödenen bu vergilerin belediyelerce tahsil edildiğini de belirtmiş olalım.

Kanunda yer alan yetki maddesine istinaden şartları sağlamaları halinde bazı kişiler emlak vergisinden muaf olabilmek­te ve bu kişiler ödememeleri gereken bu vergiyi ödemeleri halinde geçmişe dönük olarak iade talep edebilmektedirler.

Muafiyet şartları nelerdir

Söz konusu uygulama zaman zaman em­lak vergisi muafiyeti olarak adlandırılsa da aslında indirimli emlak vergisi (sıfır oran­lı) uygulamasıdır. Emlak vergisi muafiyeti sadece konutlar için geçerli olup, muafiyet için gerekli şartlar şunlardır:

Türkiye sınırları içinde sahip olunan ko­nutun brüt yüzölçümünün 200 metrekare­yi aşmaması, tek bir konuta (mesken) sa­hip olunması gerekmektedir.

Kimler emlak vergisinden muaf

Emlak vergisinden aşağıdaki kişiler mu­af olup, muafiyet şartlarını taşımaları ha­linde bunlar için sıfır oranlı emlak vergisi uygulanır.

Emekliler,

Hiçbir geliri olmayanlar,

Engelliler,

Gaziler,

Şehitlerin dul ve yetimleri.

Emekliler çalışmaya devam ederse emlak vergisi tam ödenecek

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alan­ların, bu aylıkları dışında başka gelirleri­nin bulunması halinde, bunların meskeni­ne indirimli vergi oranı uygulanmayacak­tır. Bunların gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

Kirada oturan emekliler

Sahip olduğu tek meskeni kiraya veren ancak kendisi de kirada oturan emekli­ler indirimli emlak vergisi uygulamasın­dan yararlanabilirler. Eşlerin her ikisi adı­na gayrimenkul bulunması halinde birinde oturulması diğerinin ise kiraya verilme­mesi ve bu meskenden gelir elde edilme­mesi durumunda ise her iki mesken için de indirimli emlak vergisi oranı (sıfır) uygu­lanması gerekmektedir.

Muafiyet için gerekli belgeler nelerdir

Muafiyet kapsamında olan kişilerin mu­afiyet durumlarını belirten dilekçeyle bir­likte ilgili kurumlardan veya e devlet üze­rinden temin ettikleri evrakları ilgili bele­diyelere iletmeleri gerekmektedir.

Emekliler için emekli olduklarını göste­ren belge, engelliler için engelli kimlik kar­tı fotokopisi ve sağlık kurulu raporu, hiç­bir geliri olmayan kişiler için vergi mükel­lefiyetinin olmadığına dair belge, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SGK gibi kurumlardan alınan aktif sigortasının olmadığını gös­teren belge, şehit ve gaziler için dul, yetim ya da gazi olduğunu gösteren belge talep edilmektedir. Belediyelere verilecek olan formların ıslak imzalı olarak talep edildiği­ni de hatırlatmış olalım.

Yeni emekli olanlar için vergi muafiyeti

Yıl içinde emekli olanlar, emekli olduk­ları tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyeceklerdir. 2024 yılında emekli olanlar şartları taşımaları halinde önümüzdeki yıldan itibaren vergiden mu­af olacaktır.

Ödenen verginin iadesi

Emlak vergisinden muaf olduğu halde vergisini ödeyen kişiler geriye dönük ola­rak ödedikleri verginin iadesini talep ede­bilirler. Zamanaşımı süresinde olmak kay­dıyla 5 yıl geriye dönük olarak ödenen ver­gilerin iadesi alınabilir. İade için gerekli olan formlar doldurularak ilgili belediye­lere müracaat edilir ve iade süreci başlatıl­mış olur.