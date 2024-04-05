Geriye ne kaldı

Uzun zamandan beri dillere pelesenk olan: "hele bir şu seçimler geride kalsın da..." cümlelerinin miadı doldu. Öncesinde sinyali gelen ancak bu kadar kuvvetli olacağını tahmin etmediğimiz tepki oyları seçimlere damgasını vurdu.

Piyasalar ve ekonomi adına önemli olan kısma gelecek olursak, başta HMB Şimşek ve TCMB yönetiminin görevine devam edecek olması verilen kuvvetli mesajlar ile programa desteğin teyit edilmesi ön plandaydı. Böylece yabancı yatırımcının kafasındaki en büyük soru işareti cevap bulurken, sınırlı da olsa yabancı ordinolarının özellikle bankacılık hisselerinde gelmesi dikkate değerdi. Bayram tatiline doğru bu sefer de taşınan kredili pozisyonlarda artan faiz maliyetinin yansımalarını özellikle haftanın ilk yarısında gördük.

Buna ek olarak endeks ağırlığı fazla olan hisselerin yaptığı temettü ödemelerinin de etkili olduğu söylenebilir. Haftanın kapanışına doğru daha olumlu bir ton hakim, yine de enflasyon muhasebesi uygulanarak gelen bilançolara alışmak zaman alacağa benzer. Enflasyondan arındırdığımızda aslında şirketlerimizin o kadar da kar üretmediklerinin görülmesi ve özsermaye karlılığının alternatif getirilerin altında kalması önümüzdeki aylarda endeksin yükseliş potansiyelini baskılayabilir.

Enflasyon demişken, mart ayı ile beraber ilk çeyrekte TÜFE %15 arttı. ENAG ya da İTO tarafından açıklanan benzer endekslere görece bayağı düşük de kalsa bu rakamla beraber dezenflasyon sürecine dair soru işaretleri korunuyor. Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırının asgari ücreti neredeyse yakalaması dar gelirli hanehalkının hayat pahalılığı ile yılın geri kalanında mücadelesinin daha da zorlaşacağına işaret ediyor. Bu noktada yılın ikinci yarısında geçerli olacak bir maaş artışı elzem hale geliyor.

Sıkı para politikasını aynı şekilde destekleyecek bir maliye politkası izlenmesi isteniyor olsa da sosyal devlet olmanın getirdiği bazı sorumluluklar da var. Yazının başlığına dönecek olursak, gri listeden çıkmamız, yurtdışında swap piyasasının açılması, açığa satış ve işlem marjları gibi konuların pandemi öncesindeki haline döndürülmesi gibi adımlar sayılabilir, yani ev ödevimizi iyi yapıp, salt bize bağlı olmayan konularda elimizden geleni gerçekleştirmemiz gerekiyor.