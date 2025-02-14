Gezegen için genç hareketi destekleyen festivalin etkisi

Verimli ve etkili projeler gerçekleşti­rebilmenin yolu analiz etmekten ge­çiyor. Eylemlerimizle bıraktığımız sosyal, çevresel, ekonomik etkiyi ölçmek her ge­çen gün daha da önem kazanıyor.

Sürdü­rülebilirlik odaklı düşünmeyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak, gençleri yenilikçi pro­jelere teşvik etmek, iş dünyası ile üniver­siteler arasında köprükurmak misyonu ile gerçekleşen Sürdürülebilir Yaşam Festi­vali’nin etki analizi yayınlandı. Analiz ça­lışması Marmara Üniversitesi Sivil Top­lum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi MüdürüProf. Dr. Esra Yüksel Acı, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gizem Acet Dönmez ve Sustainfinity Ürün Ge­liştirme DirektörüOnur Ökten tarafından yapıldı.

Festivalin vizyonu “sürdürülebi­lirlik için üniversiteler, gençler ve iş dün­yasının buluştuğu ve etkileşimde olduğu, yenilikçi fikirlerin üretilmesi ve gerçek­leşmesi sürecine gençlerin aktif katılımını sağlayan, işbirliği ve iş bağlantısı olanak­ları sunan bir platform yaratmak.” Sürdü­rülebilir Yaşam Okulu öncülüğünde festi­vale ilk yılda 25 üniversitenin öğrencileri, sürdürülebilirlik ile kariyer bölümü yöne­ticileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Gelecek yıllarda daha fazla sayıda ve farklı niteliklerde katılımcıya ulaşarak etki ala­nının gelişmesi hedefleniyor.

Veri analizi süreci nasıl ilerledi?

Festival öncesi uygulanan anket ile ka­tılımcıların sürdürülebilirlik konusunda­ki mevcut bilgi düzeyleri ve farkındalıkla­rı ölçüldü. Festival sonrası ikinci ankette ise bilgi düzeyinde oluşan değişimler, al­gısal dönüşümler ve katılımcı deneyim­leri incelendi. Anket sonuçları karşılaş­tırılarak bilgi ve farkındalık düzeyindeki değişimler ölçüldü. Sürdürülebilirlik ko­nusundaki temel kavramlara hakimiyet ve farkındalık düzeyine festivalin etkisi istatistiksel olarak değerlendirildi.

Genç­lerin sürdürülebilirliğin boyutları ve ka­riyer planlarını sürdürülebilirlik ile hiza­lama konusunda farkındalık düzeylerinin yükseldiği görünüyor. Özellikle “kapsayı­cı kalkınma” ve “üçüz dönüşüm” kavram­larının anlamına hakim olan katılımcı sa­yısında önemli bir artış oldu. “Kapsayıcı Kalkınma”yı doğru tanımlayanların ora­nı %47.5’ten %78.6’ya, “Üçüz Dönüşüm»ü doğru tanımlayanların oranı ise %30’dan %57.1’e yükseldi.

“Umut ışığım tekrar yandı”

Gençlerin Sürdürülebilir Yaşam Festi­val sonrası paylaştıkları yorumlardan ba­zıları ise şöyle:

“Festival küresel, finansal ve çevresel sorunlara bakış açımı değiştirdi. Kariye­rimi çizerken eklemem gereken şeyler ol­duğunu fark etmemi sağladı. Ve ne olursa olsun hedefimin peşinden koşarsam des­tekçilerimi mutlaka bulacağımı öğrenme­mi sağladı.”

“Sürdürülebilirliği farklı açılardan ele alıp değerlendirdiğimiz, yeni bakış açıla­rıyla düşündüğümüz ve öğrendiğimiz çok verimli ve keyifli bir festivaldi. ”

“Yeşil dönüşüm ve kapsayıcılık alanın­da faydalı bilgiler edindim, farkındalık ka­zandım.”

“Sürdürebilirliğin tek bir boyutta değil bir çok boyutta olduğunu fark ettim. Ak­ranlarımızın orada bulunup bizleri temsil etmesi, bizlere örnek olması da çok etkile­yiciydi. Umut ışığımın tekrar yanmasına vesile oldu, diyebilirim.”

“Sürdürülebilir kalkınma için kapsa­yıcılık üzerine daha çok düşünmeliyim. Farklılıklara karşı önyargımı kırmak için daha çok çaba sarf etmeliyim.”

Etki analiz sonucu festivalin, bireysel ve toplumsal düzeyde sürdürülebilirlik bi­lincine katkı sağladığını ve katılımcılarda uzun vadeli etkiler yaratma potansiyelinin olduğunu gösteriyor. SYF 2024 Etki Anali­zi’ni incelemek ve 2025 destekçisi olmak için: surdurulebiliryasamfestivali.com

* Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #086 Gençlerin Sürdürülebilirlik Vizyo­nuna Sürdürülebilir Yaşam Festivali Etkisi