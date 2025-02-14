Gezegen için genç hareketi destekleyen festivalin etkisi
Verimli ve etkili projeler gerçekleştirebilmenin yolu analiz etmekten geçiyor. Eylemlerimizle bıraktığımız sosyal, çevresel, ekonomik etkiyi ölçmek her geçen gün daha da önem kazanıyor.
Sürdürülebilirlik odaklı düşünmeyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak, gençleri yenilikçi projelere teşvik etmek, iş dünyası ile üniversiteler arasında köprükurmak misyonu ile gerçekleşen Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nin etki analizi yayınlandı. Analiz çalışması Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi MüdürüProf. Dr. Esra Yüksel Acı, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gizem Acet Dönmez ve Sustainfinity Ürün Geliştirme DirektörüOnur Ökten tarafından yapıldı.
Festivalin vizyonu “sürdürülebilirlik için üniversiteler, gençler ve iş dünyasının buluştuğu ve etkileşimde olduğu, yenilikçi fikirlerin üretilmesi ve gerçekleşmesi sürecine gençlerin aktif katılımını sağlayan, işbirliği ve iş bağlantısı olanakları sunan bir platform yaratmak.” Sürdürülebilir Yaşam Okulu öncülüğünde festivale ilk yılda 25 üniversitenin öğrencileri, sürdürülebilirlik ile kariyer bölümü yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Gelecek yıllarda daha fazla sayıda ve farklı niteliklerde katılımcıya ulaşarak etki alanının gelişmesi hedefleniyor.
Veri analizi süreci nasıl ilerledi?
Festival öncesi uygulanan anket ile katılımcıların sürdürülebilirlik konusundaki mevcut bilgi düzeyleri ve farkındalıkları ölçüldü. Festival sonrası ikinci ankette ise bilgi düzeyinde oluşan değişimler, algısal dönüşümler ve katılımcı deneyimleri incelendi. Anket sonuçları karşılaştırılarak bilgi ve farkındalık düzeyindeki değişimler ölçüldü. Sürdürülebilirlik konusundaki temel kavramlara hakimiyet ve farkındalık düzeyine festivalin etkisi istatistiksel olarak değerlendirildi.
Gençlerin sürdürülebilirliğin boyutları ve kariyer planlarını sürdürülebilirlik ile hizalama konusunda farkındalık düzeylerinin yükseldiği görünüyor. Özellikle “kapsayıcı kalkınma” ve “üçüz dönüşüm” kavramlarının anlamına hakim olan katılımcı sayısında önemli bir artış oldu. “Kapsayıcı Kalkınma”yı doğru tanımlayanların oranı %47.5’ten %78.6’ya, “Üçüz Dönüşüm»ü doğru tanımlayanların oranı ise %30’dan %57.1’e yükseldi.
“Umut ışığım tekrar yandı”
Gençlerin Sürdürülebilir Yaşam Festival sonrası paylaştıkları yorumlardan bazıları ise şöyle:
“Festival küresel, finansal ve çevresel sorunlara bakış açımı değiştirdi. Kariyerimi çizerken eklemem gereken şeyler olduğunu fark etmemi sağladı. Ve ne olursa olsun hedefimin peşinden koşarsam destekçilerimi mutlaka bulacağımı öğrenmemi sağladı.”
“Sürdürülebilirliği farklı açılardan ele alıp değerlendirdiğimiz, yeni bakış açılarıyla düşündüğümüz ve öğrendiğimiz çok verimli ve keyifli bir festivaldi. ”
“Yeşil dönüşüm ve kapsayıcılık alanında faydalı bilgiler edindim, farkındalık kazandım.”
“Sürdürebilirliğin tek bir boyutta değil bir çok boyutta olduğunu fark ettim. Akranlarımızın orada bulunup bizleri temsil etmesi, bizlere örnek olması da çok etkileyiciydi. Umut ışığımın tekrar yanmasına vesile oldu, diyebilirim.”
“Sürdürülebilir kalkınma için kapsayıcılık üzerine daha çok düşünmeliyim. Farklılıklara karşı önyargımı kırmak için daha çok çaba sarf etmeliyim.”
Etki analiz sonucu festivalin, bireysel ve toplumsal düzeyde sürdürülebilirlik bilincine katkı sağladığını ve katılımcılarda uzun vadeli etkiler yaratma potansiyelinin olduğunu gösteriyor. SYF 2024 Etki Analizi’ni incelemek ve 2025 destekçisi olmak için: surdurulebiliryasamfestivali.com
* Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #086 Gençlerin Sürdürülebilirlik Vizyonuna Sürdürülebilir Yaşam Festivali Etkisi