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Gezegenin geleceği için genç hareketler ve ikiz dönüşüm

Aslı DEDE
Aslı DEDE Sürdürülebilir Yaşam [email protected]

Gezegenin geleceği için hem söz hem hareket sırası gençlerde. Zaman ge­zegen için sözü olan ve değişime hızla uyumlanabilen gençlerin zamanı. Birleş­miş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan 4.Nitelikli Eğitim diyor ki; “küresel amaçların ger­çekleşmesinin anahtarı eğitimdir.”

Sürdürülebilirlik vizyonu ile bakabi­len, sürdürülebilirlik odaklı düşünebilen ve yenilikçi çözümler üreten gençlere ih­tiyacımız var. Gençlerin yükselen değer­ler ve beceriler ile donanmasında üni­versitelerin etkisi çok değerli.

Sürdürülebililr Yaşam Okulu öncülü­ğünde üniversiteler, gençler ve iş dün­yası “hareket davet eden” bir festivalde sürdürülebilirlik vizyonunda buluşuyor. Türkiye’nin bu alanda ilk ve tek organi­zasyonu olan Sürdürülebilir Yaşam Fes­tivali 1 Aralık’ta İstanbul’da Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Etkinlikte iş dünyasında sürdürülebi­lir yaşam odaklı yükselen yeni değerler, mesleklerin geleceği ve geleceğin mes­lekleri, yenilikçi sürdürülebilir yaşam projeleri konularında ilham veren ko­nuşmalar, oturumlar, atölyeler ve sahne performansları yer alıyor. Üniversite öğ­rencilerinin oturumlarda konuşmacı ol­dukları, atölyelerde fikir ürettikleri festi­valde gençler sürdürülebilirlik odaklı staj fırsatları ile ilgili bilgilere de ulaşıyor.

İkiz dönüşüm ve gönüllülüğün dönüştürücü gücü

İstanbul’da bulunan üniversitelerin sürdürülebilirlik ve kariyer birimi yetki­lileri öğrencileri ile birlikte bu festival­de biraraya geliyor. Marmara Üniversi­tesi Sürdürülebilir Üniversite İç Denetim Birimi Uzman Danışmanı & Tübitak 1831 Yeşil İnovasyon Mentörü Prof. Dr Esra Yüksel Acı festivalin gençlerin ikiz dönü­şüm için hazırlıklı olmalarına sunacağı katkıya değiniyor.

“Yeşil beceriler, sürdü­rülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları ile ilgili politika, sözleşme ve il­keleri tanımlamak, sürdürülebilirlik stra­tejileri geliştirmek ve entegre raporlama yapabilmek gibi bilgi ve becerilere sahip olmayı gerektiriyor. Yeşil becerilerin, ve­ri analitiği, yapay zeka, yazılım geliştirme, bulut bilişim, nesnelerin interneti alan­larındaki dijital bilgi ve beceriler ile hi­zalanması durumunda ise ortaya yeşil ve dijital meslek alanları çıkıyor.

Gezegeni­mizin sınırlarını zorlayan ve sosyal eşit­sizlikleri arttıran sebepleri hafifletecek bir alternatif olarak yeşil ve dijital dönü­şüme (ikiz dönüşüme) dair umutlarımız artıyor. Umudun yeşermesi için gereken beşeri sermaye yeşil ve dijital becerile­re sahip olmaktan geçiyor. Tabi bu süreç­te sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaş­ması için sivil toplumun ve gönüllülüğün dönüştürücü gücünü de eklemek gereki­yor. Onun için ikiz dönüşüme toplumsal dönüşümü de dahil etmek önemli.”

Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nde üniversite öğrencileri gönüllü çalışacak ve katılım belgesi almaya hak kazanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2019 yı­lını; “Gönüllülük Yılı” olarak ilan etme­sinin ardından, 13 Kasım 2019 tarihin­de kurulan Marmara Üniversitesi Gö­nüllülük Faaliyetleri Koordinatörlüğü sürdürülebilirliğin tüm boyutlarıyla il­gili alanlarda genç gönüllüler ile birlik­te projelere imza attı. Bunlardan biri de Sürdürülebililr Yaşam Festivali için genç gönüllü koordinasyonu oldu. Koordina­tör Prof. Dr Esra Yüksel Acı öncülüğün­de festivalin genç gönüllüleri Marmara Üniversitesi Gönüllülük Faaliyetleri Ko­ordinatörlüğü tarafından sağlanıyor.

Küresel ortak amaçlar için tüm üniver­sitelerin, akademisyenlerin ama en önem­lisi de gençlerin daha çok biraraya gelip fi­kir ve hareket üretmesi dileklerimle.

* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #026 Sürdürülebilir Çözümler İçin SKA Gençlik Öğrenci Ağı

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