Gezegenin geleceği için genç hareketler ve ikiz dönüşüm
Gezegenin geleceği için hem söz hem hareket sırası gençlerde. Zaman gezegen için sözü olan ve değişime hızla uyumlanabilen gençlerin zamanı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan 4.Nitelikli Eğitim diyor ki; “küresel amaçların gerçekleşmesinin anahtarı eğitimdir.”
Sürdürülebilirlik vizyonu ile bakabilen, sürdürülebilirlik odaklı düşünebilen ve yenilikçi çözümler üreten gençlere ihtiyacımız var. Gençlerin yükselen değerler ve beceriler ile donanmasında üniversitelerin etkisi çok değerli.
Sürdürülebililr Yaşam Okulu öncülüğünde üniversiteler, gençler ve iş dünyası “hareket davet eden” bir festivalde sürdürülebilirlik vizyonunda buluşuyor. Türkiye’nin bu alanda ilk ve tek organizasyonu olan Sürdürülebilir Yaşam Festivali 1 Aralık’ta İstanbul’da Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Etkinlikte iş dünyasında sürdürülebilir yaşam odaklı yükselen yeni değerler, mesleklerin geleceği ve geleceğin meslekleri, yenilikçi sürdürülebilir yaşam projeleri konularında ilham veren konuşmalar, oturumlar, atölyeler ve sahne performansları yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin oturumlarda konuşmacı oldukları, atölyelerde fikir ürettikleri festivalde gençler sürdürülebilirlik odaklı staj fırsatları ile ilgili bilgilere de ulaşıyor.
İkiz dönüşüm ve gönüllülüğün dönüştürücü gücü
İstanbul’da bulunan üniversitelerin sürdürülebilirlik ve kariyer birimi yetkilileri öğrencileri ile birlikte bu festivalde biraraya geliyor. Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir Üniversite İç Denetim Birimi Uzman Danışmanı & Tübitak 1831 Yeşil İnovasyon Mentörü Prof. Dr Esra Yüksel Acı festivalin gençlerin ikiz dönüşüm için hazırlıklı olmalarına sunacağı katkıya değiniyor.
“Yeşil beceriler, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları ile ilgili politika, sözleşme ve ilkeleri tanımlamak, sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmek ve entegre raporlama yapabilmek gibi bilgi ve becerilere sahip olmayı gerektiriyor. Yeşil becerilerin, veri analitiği, yapay zeka, yazılım geliştirme, bulut bilişim, nesnelerin interneti alanlarındaki dijital bilgi ve beceriler ile hizalanması durumunda ise ortaya yeşil ve dijital meslek alanları çıkıyor.
Gezegenimizin sınırlarını zorlayan ve sosyal eşitsizlikleri arttıran sebepleri hafifletecek bir alternatif olarak yeşil ve dijital dönüşüme (ikiz dönüşüme) dair umutlarımız artıyor. Umudun yeşermesi için gereken beşeri sermaye yeşil ve dijital becerilere sahip olmaktan geçiyor. Tabi bu süreçte sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşması için sivil toplumun ve gönüllülüğün dönüştürücü gücünü de eklemek gerekiyor. Onun için ikiz dönüşüme toplumsal dönüşümü de dahil etmek önemli.”
Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nde üniversite öğrencileri gönüllü çalışacak ve katılım belgesi almaya hak kazanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2019 yılını; “Gönüllülük Yılı” olarak ilan etmesinin ardından, 13 Kasım 2019 tarihinde kurulan Marmara Üniversitesi Gönüllülük Faaliyetleri Koordinatörlüğü sürdürülebilirliğin tüm boyutlarıyla ilgili alanlarda genç gönüllüler ile birlikte projelere imza attı. Bunlardan biri de Sürdürülebililr Yaşam Festivali için genç gönüllü koordinasyonu oldu. Koordinatör Prof. Dr Esra Yüksel Acı öncülüğünde festivalin genç gönüllüleri Marmara Üniversitesi Gönüllülük Faaliyetleri Koordinatörlüğü tarafından sağlanıyor.
Küresel ortak amaçlar için tüm üniversitelerin, akademisyenlerin ama en önemlisi de gençlerin daha çok biraraya gelip fikir ve hareket üretmesi dileklerimle.
* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #026 Sürdürülebilir Çözümler İçin SKA Gençlik Öğrenci Ağı