Gezegenin paydaşları ile iletişim ve “kültür”

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları belirlendiğinde, kültüre adanmış bir amacın eklenmesi veya kültürel yönlerin entegrasyonu için birçok küresel ağ kampanya yaptı.

UCLG Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Komitesi kampanyanın lider ağlarından biriydi. Kültürün sürdürülebilir kalkınma için gerekli bilgi ve becerilerin sağlanmasında önemli olduğu belirtildi. UCLG “Kültür 21 Dokümanlar Antolojisi” rehberini uclg-mewa.org adresinden inceleyebilirsiniz.

Kurumlar etkili birer “kültür taşıyıcısı”

1997 tarihli “Uluslararası Halkla İlişkilerde Küresel Düşün Fakat Yerel Davran” tez çalışmamda, küresel iletişim stratejileri üzerine çalıştım. Küreselciler “kültürel benzeşme”, yerelciler ise “kültürel çeşitlilik” savlarına göre strateji önerirken, uzlaşmacılar ise kültür temelli yeni bir yol sunuyordu.

Küresel ve yerel kültür, kurumların iletişim stratejilerini belirlerken dikkate almaları gereken çok önemli bir etken. Kurumların varlığı kültürlerden etkilenirken, kültürlerin varlığı da kurumların eylemlerinden etkileniyor.

İletişim ve kültür arasındaki bağı “İletişim” kitabında Ayseli Usluata şöyle açıklar: “İletişim ve kültür içiçedir ve nedenseldir. İçiçedir, çünkü simgesel dilin yaratılması sonucunda bilgi, anlamlar, değerler, kurallar (kültür) gelişmiş ve yine iletişimle kuşaktan kuşağa, bir yerden bir yere iletilmiştir. Başka bir değişle, kültür bir yandan iletişim aracılığında öğrenilmekte, iletilmekte, biçimlendirilmekte ve tanımlanmakta iken, bir yandan da iletişimin kuralları ve modellerini biçimlendirmektedir.

Nedenseldir, çünkü temel kültür varsayımları ile kavramları iletişimin biçimlerini ve işlevlerini saptar, iletişimin biçimleri ile işlevleri de kültürel kurumların gelişmesini belirler.” Sürdürülebilir kalkınma için, bütünsel bir yaklaşımla yaşamın her alanında toplumsal ve kültürel bir dönüşüme ihtiyaç var. Bu kapsamlı dönüşüm hareketini hızlandırmak ve etki alanını yaygınlaştırmak için “kurumsal iletişim çalışmaları” çok değerli.

Kurumsal sürdürülebilirlik iletişiminin önemi

Türkiye’nin öncü kurumsal iletişim yöneticilerini mesleki bir örgüt çatısı altında bir araya getiren Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı Murat Göllü Podcast konuğum oldu. “Kurumsal iletişim, paydaşlarla kurumlar arasındaki ilişkiyi düzenlemek için çalışır, ki dünya da kurumun bir paydaşıdır. Sürdürülebilirlik için paydaş yönetişimi oldukça önemli.” dedi.

Kurumsal sürdürülebilirlik uyum sürecinde kurumsal iletişimin en önemli görevi ve sorumluluğunu da şöyle açıkladı: “Sürdürülebilirlik, bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılarken, çocuklarımıza yarın yaşayacakları çok daha güzel bir dünya bırakma pratiği, bir anlamda hayata bakış felsefesi. Bu bağlamda, kurum içinde paydaşların savunucusu, sözcüsü olan Kurumsal İletişimcilere sürdürülebilirliğin iletişimini yapmaktan öte çok daha büyük bir sorumluluk düşüyor; o da, daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için kurumlarının sürdürülebilirlikle uyumlarının sağlanması.”

“Kurumsal Sürdürülebilirlik İletişimi” kitabından bir alıntı: “Sürdürülebilir kalkınma iki yönlü ve katılım süreci olan sürdürülebilir iletişimi gerektirir. Sürdürülebilir iletişim, paydaşları ile uzun vadeli ilişkiler sürdürmeyi isteyen kurumlar tarafından kullanılacak sonuç odaklı bir süreçtir. Ölçülebilir sonuçlarıyla ve sürekli gelişimiyle birlikte, sürekli, açık, interaktif ve istikrarlıdır.” Öneriyorum Kitap: Kurumsal Sürdürülebilirlik İletişimi, Doç Dr. Gaye Aslı Sancar Demren Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #77 Kurumsal İletişimin Geleceği ve Sürdürülebilir Paydaş Yönetişimi