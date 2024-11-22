Gezegenin ve mesleklerin geleceği
Gençler; iş dünyasının sürdürülebilirlik çalışmalarını ve kariyer olanaklarını merak ediyor. Üniversiteler; tüm üniversitelerin, iş dünyasının ve gençlerin sürdürülebilirlik alanında iletişim halinde olmasını önemsiyor. İş dünyası; gençlerin yenilikçi sürdürülebilirlik fikirlerini ve kariyer beklentilerini öğrenmek istiyor.
Gençleri, iş dünyasını ve üniversiteleri sürdürülebilirlik vizyonunda buluşturmak, sürdürülebilirlik odaklı düşünmeyi geliştirmek, ortak amaçlar için proje geliştirmeye yönelik topluluklar oluşması, iş birlikleri ve staj bağlantıları sağlanması hedefleriyle yepyeni bir hareket başlıyor.
Gençleri, iş dünyasını ve üniversiteleri bir araya getiren Türkiye’nin ilk ve tek organizasyonu olan Sürdürülebilir Yaşam Festivali, gezegenin geleceği için harekete davet ediyor. Sürdürülebilir Yaşam Okulu öncülüğünde 1 Aralık 2024’te Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde, Akbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde, iş dünyasında sürdürülebilir yaşam odaklı yükselen yeni değerler, mesleklerin geleceği, geleceğin meslekleri ve yenilikçi projeler hakkında ilham verici konuşmalar var. Üniversiteler akademik destekleriyle festivale katkı sağlıyor. Bu yıl festivalin öncü akademik destekçisi Koç Üniversitesi oldu.
Gençler hareketin merkezinde
Gençlik, kariyer, müzik ve sanatı bir araya getiren festival, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, gençlerin farkındalıklarını artırmayı ve bu alanda aktif rol almalarını amaçlıyor.
Üniversite öğrencileri hem konuşmacı hem de gönüllü olarak aktif katılıyor. Sürdürülebilirlik temalı oturumlarda üniversitelerden öğrenci temsilcileri yer alıyor. Akbank ile “Etki Perspektifinde Yeni Nesil Liderlik” ve Anadolu Efes ile "Onarmak: İnsan Onarımın Neresinde” atölyeleri üniversite öğrencilerine özel hazırlandı. Gençler değişime davet mesajlarını ise Aslı Alpar ve Emre Yılmaz ile karikatür çizerek mizahın etkili gücü ile verecek. Müzisyen, Eğitim Psikoloğu Banu Kanıbelli ile “Dünya Evim ve Yanıyorsa” şarkısını kendi yazdıkları sözler ile söyleyecekler.
Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa festival hakkında görüşlerini şöyle paylaştı: “Gençlerimizin sürdürülebilir bir gelecek için aktif rol üstlenmeleri, bugünü şekillendirirken yarının dünyasında da güçlü birer lider olmalarını çok önemsiyoruz. Gençlerin sürdürülebilir yaşam kültürünü benimsemeleri ve bu doğrultuda yeni yetkinlikler kazanmaları için onları Akbank Gençlik Akademisi, Şehrin İyi Hali gibi alanında öncü girişimlerle destekliyor, yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nin de bu doğrultuda gençlerimize ilham vereceğine ve onları daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için harekete geçireceğine inanıyoruz”
Festival Etki Ölçümü ise Marmara Üniversitesi ve sürdürülebilirlik raporlamasında yeni nesil teknolojiler geliştiren Sustainfinity tarafından yapılıyor. Görüşlerini paylaşma olanağı bulan gençler, etkinlik sonunda katılım belgesi almaya hak kazanıyor.
Gezegenin kahramanları ilham oluyor
Yekta Kopan’ın sunuculuğu ile festivalde gençlere ilham olan; Oyuncu, UNDP İyi Niyet Elçisi, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat, Sosyal Girişimci, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart, Beslenme Uzmanı, Girişimci, Sürdürülebilir Yaşam Elçisi Dilara Koçak, Onarım Ekosistemi Başlatıcısı Durukan Dudu yer alıyor. Festivale destekçi olmak için: SurdurulebilirYasam Festivali.com
* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast 083 Genç Kariyer Geleceğinde İkiz Dönüşüm. İş Yaşamında Eşitsizliklerin Azaltılması