Gezegenin ve mesleklerin geleceği

Gençler; iş dünyasının sürdürülebilir­lik çalışmalarını ve kariyer olanakla­rını merak ediyor. Üniversiteler; tüm üni­versitelerin, iş dünyasının ve gençlerin sürdürülebilirlik alanında iletişim halin­de olmasını önemsiyor. İş dünyası; genç­lerin yenilikçi sürdürülebilirlik fikirlerini ve kariyer beklentilerini öğrenmek istiyor.

Gençleri, iş dünyasını ve üniversiteleri sür­dürülebilirlik vizyonunda buluşturmak, sürdürülebilirlik odaklı düşünmeyi geliş­tirmek, ortak amaçlar için proje geliştirme­ye yönelik topluluklar oluşması, iş birlikle­ri ve staj bağlantıları sağlanması hedefle­riyle yepyeni bir hareket başlıyor.

Gençleri, iş dünyasını ve üniversitele­ri bir araya getiren Türkiye’nin ilk ve tek organizasyonu olan Sürdürülebilir Yaşam Festivali, gezegenin geleceği için harekete davet ediyor. Sürdürülebilir Yaşam Oku­lu öncülüğünde 1 Aralık 2024’te Boğazi­çi Kültür Sanat Merkezi’nde, Akbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde, iş dünyasında sürdürülebilir yaşam odak­lı yükselen yeni değerler, mesleklerin ge­leceği, geleceğin meslekleri ve yenilikçi projeler hakkında ilham verici konuşma­lar var. Üniversiteler akademik destekle­riyle festivale katkı sağlıyor. Bu yıl festi­valin öncü akademik destekçisi Koç Üni­versitesi oldu.

Gençler hareketin merkezinde

Gençlik, kariyer, müzik ve sanatı bir araya getiren festival, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğ­rultusunda, gençlerin farkındalıklarını artırmayı ve bu alanda aktif rol almaları­nı amaçlıyor.

Üniversite öğrencileri hem konuşmacı hem de gönüllü olarak aktif katılıyor. Sür­dürülebilirlik temalı oturumlarda üniver­sitelerden öğrenci temsilcileri yer alıyor. Akbank ile “Etki Perspektifinde Yeni Ne­sil Liderlik” ve Anadolu Efes ile "Onar­mak: İnsan Onarımın Neresinde” atölyele­ri üniversite öğrencilerine özel hazırlandı. Gençler değişime davet mesajlarını ise As­lı Alpar ve Emre Yılmaz ile karikatür çize­rek mizahın etkili gücü ile verecek. Müzis­yen, Eğitim Psikoloğu Banu Kanıbelli ile “Dünya Evim ve Yanıyorsa” şarkısını ken­di yazdıkları sözler ile söyleyecekler.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa festival hakkın­da görüşlerini şöyle paylaştı: “Gençleri­mizin sürdürülebilir bir gelecek için aktif rol üstlenmeleri, bugünü şekillendirirken yarının dünyasında da güçlü birer lider ol­malarını çok önemsiyoruz. Gençlerin sür­dürülebilir yaşam kültürünü benimse­meleri ve bu doğrultuda yeni yetkinlikler kazanmaları için onları Akbank Gençlik Akademisi, Şehrin İyi Hali gibi alanında öncü girişimlerle destekliyor, yolculukla­rında yanlarında olmaktan gurur duyuyo­ruz. Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nin de bu doğrultuda gençlerimize ilham verece­ğine ve onları daha kapsayıcı ve sürdürü­lebilir bir dünya için harekete geçireceği­ne inanıyoruz”

Festival Etki Ölçümü ise Marmara Üni­versitesi ve sürdürülebilirlik raporlama­sında yeni nesil teknolojiler geliştiren Sustainfinity tarafından yapılıyor. Görüş­lerini paylaşma olanağı bulan gençler, et­kinlik sonunda katılım belgesi almaya hak kazanıyor.

Gezegenin kahramanları ilham oluyor

Yekta Kopan’ın sunuculuğu ile festival­de gençlere ilham olan; Oyuncu, UNDP İyi Niyet Elçisi, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat, Sosyal Girişimci, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart, Beslenme Uzmanı, Girişimci, Sürdürülebilir Yaşam Elçisi Dilara Koçak, Onarım Ekosistemi Başlatıcısı Durukan Du­du yer alıyor. Festivale destekçi olmak için: SurdurulebilirYasam Festivali.com

* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Pod­cast 083 Genç Kariyer Geleceğinde İkiz Dönüşüm. İş Yaşamında Eşitsizliklerin Azaltılması