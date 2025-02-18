Gıda enflasyonuyla mücadelede önemli adım
Tam rekabet piyasasının oluşumunda, tüketicilerin ürün ve ürün fiyatları hakkında tam bilgi sahibi olması temel şart. Bu olmazsa, haksız kazançlar, fahiş fiyatlar ve kaynak israfı kaçınılmaz olur. Gıda enflasyonunun yüksekliği büyük ölçüde bu bilgi eksikliğine dayanır. Bu açıdan dijitalleşme, daha iyi bir rekabet ortamının sağlanmasında iyi bir araç olabilir.
“Market Fiyatı” platformu
TÜBİTAK’ın geliştirdiği Market Fiyatı platformu (marketfiyati.org.tr) çok ses getirdi. Yedi zincir markete ait 50 bin civarında perakende ürün fiyatı sistem üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tüm vatandaşların kullanımına açılan site üzerinden fiyatların karşılaştırılabileceğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş konusunda her gün yaptığı dijital güncellemeler nasıl kamuoyunda ses getiriyorsa, perakende fiyatları konusunda da Market Fiyatı platformu sayesinde her gün yeni haberler görmeye başladık. Şimdiden birçok üründe iki kata varan fiyat farklılıkları tespit edilmiş durumda.
Bu şu anlama geliyor: Başta gıda olmak üzere ürün fiyatlarındaki aşırılıkları her gün siz takip etmeseniz bile birileri inceleyip sizi uyarıyor. Bu ise şeffaflık ve doğru bilgiye erişim yolu ile tam rekabeti tesis etme ve fahiş fiyatları önleme anlamına geliyor.
Meyve, sebze, et, tavuk, balık, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım kategorilerindeki ürünlerin fiyatları ve hangi marketlerde en uygun fiyata alınabileceği gerçek zamanlı olarak sorgulanabiliyor. Görüldüğü üzere sistemde gıda ürünleri büyük ağırlığa sahip.
Artık tüketicinin yapması gereken, alışveriş öncesi bu platformu ziyaret etmek, tespit ettiği uygun fiyatlı ürünleri tercih etmek ve fahiş fiyat konusunda ise ilgili birimlere şikâyette bulunmak. Bu sayede, kısa zamanda olumlu yönde bir farkındalığın oluşacağını ve nihayetinde gıda enflasyonunun aşağı çekilmesine büyük katkı sağlayacağını söylemek mümkün.
Bir başka güzel gelişme ise TÜBİTAK BİLGEM’in haberine göre, Market Fiyatı mobil uygulamasının da yakın zamanda kullanıma sunulacak olması.
Yönetmeliğin veri paylaşımı maddesi
Konunun önemine binaen son iki yıldır ısrarla yazıyorum. Yönetmelik gereği, Market Fiyatı tarzında bir hizmetin iki yıldır hayata geçirilmesi gerekiyordu. Konuyu özetleyeyim:
Ticaret Bakanlığının hazırladığı ve 2022 Aralık ayında yürürlüğe giren yönetmeliğin (RG-7/12/2022-32036) “Veri Paylaşımı” (12/Ç) maddesi; perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazaların, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olduklarını, bu verilerin ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabileceğini, veri aktarımının usul ve esaslarının Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirileceğini söylüyor.
Şimdi bazı noktaların aydınlatılması gerekiyor. Market Fiyatı projesi, bu madde hükümlerini tam olarak karşılıyor mu? Bilemiyoruz. İki yüzden fazla şubesi olan zincir mağazalar kapsama alanına girdiği belirtiliyor bu yönetmelikte. Bunların sayısı, Market Fiyatı platformunda yer alan 7 zincir marketten fazla olmalı değil mi? Yönetmelikte yer alan “veri aktarımının usul ve esasları” belirlendi mi? Halen yürürlükte olan bu yönetmelik hükümleri uygulanırsa sistem daha iyi bir yere oturacaktır.
Bu vesile ile projede emeği geçen kurum, kuruluş ve uzmanları canıgönülden kutluyorum.