Gıda piyasalarında sorun zincirin neresinde?

Her geçen gün artan küresel krizlere rağ­men 140 milyon tonluk tarımsal üreti­mimiz ile tüm zamanların rekorunu kırdık. Sadece meyveler grubunda yüzde 58’lik artış sağladık. Ancak sağlıklı işlemeyen piyasa me­kanizması, gıda piyasalarının yapısının tam olarak anlaşılamaması ve özellikle de kayıtlı­lık, izleme ve denetleme konularındaki zafi­yetlerden dolayı mutfaktaki yangın, özellikle dar gelirli aileleri zorluyor.

Bu sıkıntılı süreç­te, geçen hafta başlatılan adli soruşturma ile tarladan markete fiyatın yolculuğu mercek altına alındı. Yargı boyunu konuşmak elbet­te ki bizim işimiz değil. Ancak gıda piyasala­rı kaynaklı sorunların artık adli boyuta da ta­şınmış olması, bu konuya acilen neşter vurul­ması gerektiğini gösteriyor. Daha önce birçok defa yazılarımızda yer verdiğimiz gıda piya­saları ve gıda enflasyonu konusunu, bir tarım ekonomisti perspektifinden yeniden değer­lendirmekte yarar görüyorum.

Gıda piyasalarını anlamak

Öncelikle tarım sektörünün üstü açık bir fabrikaya benzediğini, üretimin doğaya ba­ğımlı olduğunu, çıktıların canlılığını uzun süre koruduğunu ve bu nedenle dayanıksız olduğunu belirterek konuya girelim. Üretim cephesi böyleyken piyasa mekanizmasının da kendine has özellikleri var. Bunları bilme­den yapılacak yorumlar, dezenformasyonu artırır ve çözümden uzaklaştırır.

Tarım ürünlerinin arz ve talep esneklikle­rinin düşük olması, piyasadaki fiyat oynaklık­larının başta gelen nedeni. Gıda arzında kü­çük bir dalgalanma fiyatta orantısız artış veya azalışlara yol açar. Bu durum üretici veya tü­keticinin bir şekilde fiyatlardan olumsuz et­kilenmesine ve sonraki üretim süreçlerinde sağlıksız kararlar alınmasına neden olur.

Bir diğer önemli husus, gıda enflasyonu­nun, manşet enflasyondan bağımsız hareket etmemesi ve son on yıllık verilerde manşet TÜFE ile korelasyon göstermesi.

Üretimde güçlü, piyasada kırılgan

83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılamıza rağmen; ülkemizin çevresinde devam eden savaşlar, lojistik hatlardaki ve boğazlardaki tıkanıklıklar, kontrolümüz dışında kalan ve bizi zaman zaman zorlayan faktörler. Aşırı hava olayları, kuraklık ve zirai don gibi iklim kaynaklı riskler, sınır ötesinden gelerek bizi etkileyen salgın hayvan hastalıkları da doğru­dan müdahale edemediğimiz etmenler olarak bir şekilde gıda fiyatlarını etkiliyor.

Stratejik rezerv yönetimi

Bu tür faktörlere karşı; gıda, su, gübre ve enerjide güçlü bir stratejik rezerv yönetimi oluşturmak, suyu merkeze alan tarımsal üre­tim planlamasını daha katı bir şekilde uygu­lamak ve kuraklığa dayanıklı çeşitler gelişti­rerek arz yönlü sorunlara karşı etkili meka­nizmalar kurmak önem kazanıyor.

Döviz kuru hareketleri, tarımsal üretim girdilerinde dışa bağımlılık ve kentleşme baskısı gibi faktörler ise belirli ölçüde kont­rol edebildiğimiz alanlar. İç piyasa düzenle­meleri, para politikaları, beklenti enflasyo­nu, lojistik altyapı, ürün firesi, kaybı ve israfı, yaş meyve-sebze halleri, kayıtlılık ve tarım­sal üretici örgütlenmesi, neredeyse tamamen kontrolümüz altına olan faktörler.

Geniş toplum kesimlerinin görüşleri alına­rak hazırlanan Taslak Hal Yasası geciktiril­meden TBMM’ye sunulmalı ve dijital şeffaf­lık hayata geçirilmeli.

Organize Tarım Bölgeleri (OTB), üretim ve tüketim yerleri arasındaki mesafeyi kısalta­bilir. Böylece nakliye giderleri, gıda kayıpla­rı ve aracı sayısı düşer. Bu itibarla OTB’ler gı­da enflasyonunu sınırlamaya katkı koyabilir.

Erken uyarı mekanizması

Ezcümle; gıda enflasyonu yalnızca ekono­mi politikalarıyla açıklanamayacak, iklim krizi, su yönetimi, tarımsal örgütlenme ve hal reformuyla da bağlantılı olan çok boyutlu bir mesele. Erken uyarı ve müdahale mekaniz­ması etkin hale getirilmeli.

Hem üreticimizin alın terini korumak hem de tüketicimizin gıdaya uygun fiyattan erişi­mini sağlamak için aslında yapmamız gere­ken, tüm paydaşların ortak akılla, sorumlu­luk hissiyle ve kararlılıkla hareket etmesi.